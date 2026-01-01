Насыщенное путешествие через сердце Европы за 8 дней: от Альп и Вероны до Вены, Мюнхена и Венеции — с легендарными городами, замками и живописными пейзажами.
Описание тура
Путешествие через сердце Европы В нём вы:
- посетите величественные Альпы и романтичную Верону;
- увидите утончённый Инсбрук и королевский Мюнхен с замком Нойшванштайн;
- насладитесь атмосферой музыкального Зальцбурга и элегантной Вены;
- откроете очарование Братиславы и Любляны;
- очутитесь в сказочной Венеции и на берегах озера Гарда. Тур сочетает историю, архитектуру, культуру и живописные пейзажи Европы — идеален для тех, кто хочет увидеть главное и почувствовать дух старого континента. Важная информация: Предоплата при бронировании (помимо предоплаты на сайте) — 30% нам напрямую. Полная оплата за 15 дней до заезда. Оплата возможна: 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии 2. Оплата картой по Линк +3% (ссылка действует 24 часа) 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Милан
- Озеро Комо
- Верона
- Инсбрук
- Мюнхен
- Замок Нойшванштайн
- Вена
- Зальцбург
- Братислава
- Любляна
- Венеция
- Сирмионе
Что включено
- Проживание в 3* отелях
- Групповой трансфер аэропорт-отель-аэропорт под все рейсы Мальпенсы
- Завтраки
- Перемещения на туристическом автобусе по маршруту
- Русскоговорящий сопровождающий в течение всего тура
- Экскурсии с русскоговорящим лицензированным гидом в Вене и Венеции
- Посещение Инсбрука и Зальцбурга
Что не входит в цену
- Аудиогид - 16 евро
- Индивидуальный трансфер из других аэропортов
- Туристический налог в отелях
- Проезд из вашего города до Милана и обратно
- Виза и медстраховка
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи
- Поездка на озеро Комо - 60 евро
- Экскурсия в Верону - 60 евро
- Экскурсия в Мюнхен и замок - 110 евро (включая входной билет)
- Экскурсия с лицензированным гидом по Инсбруку - 15 евро
- Экскурсия с лицензированным гидом по Зальцбургу - 15 евро
- Экскурсия «Легенды и тайны Вены» - 40 евро
- Экскурсия в Братиславу - 60 евро
- Экскурсия в Любляну - 40 евро
- Экскурсия «Мифы и легенды Венеции» - 25 евро
- Экскурсия «Площадь Сан-Марко и Сан-Сальвадоре» - 25 евро
- Посещение Сирмионе - 20 евро
Место начала и завершения?
Аэропорт Милан Мальпенса, Аэропорт · 21010 Ferno VA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Предоплата при бронировании (помимо предоплаты на сайте) - 30% нам напрямую
- Полная оплата за 15 дней до заезда
- Оплата возможна:
- 1. Банковским переводом на расчётный счёт банка Италии
- 2. Оплата картой по Линк +3% (ссылка действует 24 часа)
- 3. Переводом на расчётный счёт банка РФ по QR-коду по курсу на день оплаты (рубли)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Милана
Похожие туры на «Италия - Австрия - (Германия) - (Словакия) - Словения за 8 дней»
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Мальпенса, время зависит от времени вашег...
7 июн в 08:00
28 июн в 08:00
€1090 за человека
Столицы и провинции: Италия, Швейцария и Лихтенштейн за неделю
Погулять по Вадуцу и Берну, полюбоваться архитектурой Турина и самостоятельно исследовать Милан
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
6 июн в 08:00
13 июн в 08:00
€570 за человека
Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск
Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Любляну и выбрать экскурсии по вкусу
Начало: Аэропорт Мальпенса, 9:00. По договорённости возмож...
20 июн в 08:00
15 авг в 08:00
€640 за человека
Большой евротур по Италии, Франции, Швейцарии с гидом и без
Изучить Милан, Флоренцию, Париж, самостоятельно погулять по Венеции и Женеве, увидеть замки Луары
Начало: Аэропорт Мальпенса, точное время - по договорённос...
5 июл в 08:00
2 авг в 08:00
€900 за человека
€1200 за человека