Свидание со страной-музеем: тур в Северную Италию с выбором экскурсий
Насладиться идиллическими пейзажами и филигранной архитектурой и самостоятельно составить программу
Начало: Аэропорт Милана, 17:50
10 мая в 17:50
30 июн в 17:50
33 389 ₽ за человека
Автотур по северу Италии: альпийские предгорья и Венецианская лагуна
Погулять у озера Комо, осмотреть древние святыни и руины и завершить отдых на пляже
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от вашего рейса
2 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€1500 за человека
Индивидуальный тур по Италии: от Милана до озёр, Доломитовых Альп и Вероны
Увидеть природные жемчужины страны, пройтись по старинным улочкам и рассмотреть шедевры архитектуры
Начало: Милан, самостоятельное прибытие в отель в удобное ...
26 мая в 14:00
€7000 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Озеро Комо»
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