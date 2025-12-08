С русскоговорящими гидами вы изучите 2 города: объедете и обойдёте пешком главные достопримечательности Вены, а архитектурой и островами Венеции полюбуетесь
Описание тура
Организационные детали
Трансферы в начале и в конце тура могут быть без сопровождающего. Групповой трансфер предоставляется только при прилёте в аэропорт Мальпенса. Для других аэропортов Милана трансфер организуется индивидуально и оплачивается дополнительно.
Трансфер группы по прибытии предполагает объединение гостей, прилетающих в разное время и разными рейсами (в пределах примерно 2-часового диапазона, возможны корректировки в связи с задержкой рейсов). Для трансфера группы на вылете также объединяются путешественники с разных рейсов и вылетов, при этом важно всех доставить в аэропорт заблаговременно для гарантированного прохождения предполётных процедур.
Тем, кому важно приехать в аэропорт к определённому рейсу, рекомендуем заказать индивидуальный трансфер.
Программа тура по дням
Подготовка к путешествию
Встретим вас у аэропорта Мальпенса и на трансфере доставим в отель. Если вы прилетаете в другой аэропорт Милана, индивидуальный трансфер оплачивается отдельно. После заселения в номера — самостоятельный отдых в городе. Если вы прилетите ранним рейсом (до 9:00), за доплату можно съездить к озеру Комо — излюбленному аристократами и знаменитостями месту для жизни и отпуска.
Ночь в Милане.
Переезд в Австрию. Самостоятельный отдых в Инсбруке
Наш групповой европейский тур начинается — впереди новая страна. Мы покинем Италию, преодолеем перевал Бреннер через Альпы и заселимся в отель в австрийском Инсбруке. Городок небольшой — его легко обойти пешком — и очень живописный.
По пути можем заехать в романтичную Верону, с которой связана трагическая история любви шекспировских Ромео и Джульетты (за доплату). Также отдельно можно осмотреть Инсбрук (золотая крыша, дворец, триумфальная арка и др.) факультативно.
Ночь в Инсбруке.
Самостоятельный отдых в Инсбруке
Весь день будет в вашем распоряжении. При желании и за доплату можно дополнить программу групповой экскурсионной поездкой в Мюнхен с посещением Нойшванштайна, послужившего прообразом замка спящей красавицы из мультфильма Уолта Диснея.
Ночь в Инсбруке.
Самостоятельный отдых в Зальцбурге. Обзорная экскурсия по Вене: Рингштрассе, архитектура, памятники
Выселяемся из отеля и движемся дальше по Австрии. Мы ненадолго заглянем на родину Вольфганга Амадея Моцарта — в Зальцбург, прекрасный центр которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При желании и за доплату тут можно прогуляться с экскурсоводом.
Следующий пункт нашего маршрута — Вена. Групповая обзорная экскурсия по Рингштрассе проследует к памятнику императрице Марии Терезии и включит много прекрасной архитектуры — парламент, ратушу, Бургтеатр, Вотивкирхе.
В австрийской столице также можно приобрести дополнительную вечернюю экскурсию «Легенды и тайны Старого города под покровом темноты» (оплачивается отдельно).
Ночь в Вене.
Самостоятельный отдых в Вене, переезд в Словению
Утро вы сможете провести в австрийской столице по своему вкусу. Потом направимся в следующую страну — Словению — и останемся на ночь в городке Брезовица, где находится наш очередной отель.
При желании и за доплату можно побывать сердце Словакии — Братиславе, а также изучить столицу Словении Любляну.
Водная экскурсия по Венеции
Сегодня вернёмся в Италию, где перед нами распахнёт объятия удивительный город — Венеция. На кораблике по каналу Джудекка мы проследуем мимо церкви Иль-Реденторе, воспетой Иосифом Бродским набережной Неисцелимых, соляных складов, духовной семинарии, таможни. Далее выйдем в залив, откуда открываются виды на базилику, колокольню, площадь Сан-Марко и Дворец дожей, мост Риальто, остров за островом.
При желании и за доплату можно отправиться на групповую экскурсию «Легенды и мифы Венеции», а также просто отдохнуть в отеле.
Ночь в Венеции.
Возвращение в Милан
Окончим путешествие, где начинали, — тур завершится в Италии, Венецию сменит Милан. На этом основная экскурсионная программа завершена — после размещения в отеле будет свободное время. При желании и за доплату можно съездить в коммуну Сирмионе на берегу озера Гарда.
Ночь в Милане.
До свидания, Европа
После завтрака — выезд из отеля, трансфер к аэропорту Мальпенса. На этом мы попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€640
|1-местное размещение
|€985
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Трансферы от/до аэропорта Мальпенса
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим ассистентом
- Русскоговорящий гид в Вене и Венеции
- Посещение Милана, Инсбрука, Зальцбурга, Брезовицы (без экскурсионного сопровождения)
Что не входит в цену
- Билеты в Милан и обратно в ваш город
- Обеды и ужины
- Индивидуальный трансфер в другие аэропорты Милана
- Проезд по каналам Венеции - €40
- Доплата за 1-местное размещение
- Туристический налог в отелях
- Наушники - €16 за всю поездку
- Виза
- Чаевые водителю - €10
- Страховка
- По желанию:
- Входные билеты в музеи
- Экскурсия на озеро Комо из Милана - €65
- Верона (дом и балкон Джульетты, античная архитектура) - €60
- Мюнхен и замок Нойшванштайн (тур включает входной билет в замок) - €110
- Зальцбург и крепость Хоэнзальцбург (экскурсия с гидом) - €15
- Инсбрук (экскурсия включает золотую крышу, дворец, триумфальную арку и др.) - €15
- Вечерняя Вена (автобусная экскурсия Легенды и тайны) - €35
- Экскурсия в Любляне - €35
- Братислава (экскурсия из Вены) - €55
- Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - €25
- Тур на озеро Гарда (Сирмионе) - €20