Большой дружной компанией отправляемся в групповой тур по Европе (8 дней).С русскоговорящими гидами вы изучите 2 города: объедете и обойдёте пешком главные достопримечательности Вены, а архитектурой и островами Венеции полюбуетесь

с воды, плавно следуя на катере по каналам и заливу. Побываете в Милане, Инсбруке, Зальцбурге, Брезовице, где сможете распланировать отдых по своему вкусу — как насладиться самостоятельными прогулками, так и подобрать дополнительную активность из широкого ассортимента. Это может быть факультативная экскурсия, поездка в интересную локацию неподалёку и даже ещё одна страна — Словакия.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Трансферы в начале и в конце тура могут быть без сопровождающего. Групповой трансфер предоставляется только при прилёте в аэропорт Мальпенса. Для других аэропортов Милана трансфер организуется индивидуально и оплачивается дополнительно.

Трансфер группы по прибытии предполагает объединение гостей, прилетающих в разное время и разными рейсами (в пределах примерно 2-часового диапазона, возможны корректировки в связи с задержкой рейсов). Для трансфера группы на вылете также объединяются путешественники с разных рейсов и вылетов, при этом важно всех доставить в аэропорт заблаговременно для гарантированного прохождения предполётных процедур.

Тем, кому важно приехать в аэропорт к определённому рейсу, рекомендуем заказать индивидуальный трансфер.