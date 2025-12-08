Мои заказы

Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск

Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Брезовицу и выбрать экскурсии по вкусу
Большой дружной компанией отправляемся в групповой тур по Европе (8 дней).

С русскоговорящими гидами вы изучите 2 города: объедете и обойдёте пешком главные достопримечательности Вены, а архитектурой и островами Венеции полюбуетесь
с воды, плавно следуя на катере по каналам и заливу.

Побываете в Милане, Инсбруке, Зальцбурге, Брезовице, где сможете распланировать отдых по своему вкусу — как насладиться самостоятельными прогулками, так и подобрать дополнительную активность из широкого ассортимента.

Это может быть факультативная экскурсия, поездка в интересную локацию неподалёку и даже ещё одна страна — Словакия.

Описание тура

Организационные детали

Трансферы в начале и в конце тура могут быть без сопровождающего. Групповой трансфер предоставляется только при прилёте в аэропорт Мальпенса. Для других аэропортов Милана трансфер организуется индивидуально и оплачивается дополнительно.

Трансфер группы по прибытии предполагает объединение гостей, прилетающих в разное время и разными рейсами (в пределах примерно 2-часового диапазона, возможны корректировки в связи с задержкой рейсов). Для трансфера группы на вылете также объединяются путешественники с разных рейсов и вылетов, при этом важно всех доставить в аэропорт заблаговременно для гарантированного прохождения предполётных процедур.

Тем, кому важно приехать в аэропорт к определённому рейсу, рекомендуем заказать индивидуальный трансфер.

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к путешествию

Встретим вас у аэропорта Мальпенса и на трансфере доставим в отель. Если вы прилетаете в другой аэропорт Милана, индивидуальный трансфер оплачивается отдельно. После заселения в номера — самостоятельный отдых в городе. Если вы прилетите ранним рейсом (до 9:00), за доплату можно съездить к озеру Комо — излюбленному аристократами и знаменитостями месту для жизни и отпуска.

Ночь в Милане.

2 день

Переезд в Австрию. Самостоятельный отдых в Инсбруке

Наш групповой европейский тур начинается — впереди новая страна. Мы покинем Италию, преодолеем перевал Бреннер через Альпы и заселимся в отель в австрийском Инсбруке. Городок небольшой — его легко обойти пешком — и очень живописный.

По пути можем заехать в романтичную Верону, с которой связана трагическая история любви шекспировских Ромео и Джульетты (за доплату). Также отдельно можно осмотреть Инсбрук (золотая крыша, дворец, триумфальная арка и др.) факультативно.

Ночь в Инсбруке.

3 день

Самостоятельный отдых в Инсбруке

Весь день будет в вашем распоряжении. При желании и за доплату можно дополнить программу групповой экскурсионной поездкой в Мюнхен с посещением Нойшванштайна, послужившего прообразом замка спящей красавицы из мультфильма Уолта Диснея.

Ночь в Инсбруке.

4 день

Самостоятельный отдых в Зальцбурге. Обзорная экскурсия по Вене: Рингштрассе, архитектура, памятники

Выселяемся из отеля и движемся дальше по Австрии. Мы ненадолго заглянем на родину Вольфганга Амадея Моцарта — в Зальцбург, прекрасный центр которого входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При желании и за доплату тут можно прогуляться с экскурсоводом.

Следующий пункт нашего маршрута — Вена. Групповая обзорная экскурсия по Рингштрассе проследует к памятнику императрице Марии Терезии и включит много прекрасной архитектуры — парламент, ратушу, Бургтеатр, Вотивкирхе.

В австрийской столице также можно приобрести дополнительную вечернюю экскурсию «Легенды и тайны Старого города под покровом темноты» (оплачивается отдельно).

Ночь в Вене.

5 день

Самостоятельный отдых в Вене, переезд в Словению

Утро вы сможете провести в австрийской столице по своему вкусу. Потом направимся в следующую страну — Словению — и останемся на ночь в городке Брезовица, где находится наш очередной отель.

При желании и за доплату можно побывать сердце Словакии — Братиславе, а также изучить столицу Словении Любляну.

6 день

Водная экскурсия по Венеции

Сегодня вернёмся в Италию, где перед нами распахнёт объятия удивительный город — Венеция. На кораблике по каналу Джудекка мы проследуем мимо церкви Иль-Реденторе, воспетой Иосифом Бродским набережной Неисцелимых, соляных складов, духовной семинарии, таможни. Далее выйдем в залив, откуда открываются виды на базилику, колокольню, площадь Сан-Марко и Дворец дожей, мост Риальто, остров за островом.

При желании и за доплату можно отправиться на групповую экскурсию «Легенды и мифы Венеции», а также просто отдохнуть в отеле.

Ночь в Венеции.

7 день

Возвращение в Милан

Окончим путешествие, где начинали, — тур завершится в Италии, Венецию сменит Милан. На этом основная экскурсионная программа завершена — после размещения в отеле будет свободное время. При желании и за доплату можно съездить в коммуну Сирмионе на берегу озера Гарда.

Ночь в Милане.

8 день

До свидания, Европа

После завтрака — выезд из отеля, трансфер к аэропорту Мальпенса. На этом мы попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€640
1-местное размещение€985
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Трансферы от/до аэропорта Мальпенса
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим ассистентом
  • Русскоговорящий гид в Вене и Венеции
  • Посещение Милана, Инсбрука, Зальцбурга, Брезовицы (без экскурсионного сопровождения)
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • Индивидуальный трансфер в другие аэропорты Милана
  • Проезд по каналам Венеции - €40
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Туристический налог в отелях
  • Наушники - €16 за всю поездку
  • Виза
  • Чаевые водителю - €10
  • Страховка
  • По желанию:
  • Входные билеты в музеи
  • Экскурсия на озеро Комо из Милана - €65
  • Верона (дом и балкон Джульетты, античная архитектура) - €60
  • Мюнхен и замок Нойшванштайн (тур включает входной билет в замок) - €110
  • Зальцбург и крепость Хоэнзальцбург (экскурсия с гидом) - €15
  • Инсбрук (экскурсия включает золотую крышу, дворец, триумфальную арку и др.) - €15
  • Вечерняя Вена (автобусная экскурсия Легенды и тайны) - €35
  • Экскурсия в Любляне - €35
  • Братислава (экскурсия из Вены) - €55
  • Экскурсия «Легенды и мифы Венеции» - €25
  • Тур на озеро Гарда (Сирмионе) - €20
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мальпенса, 9:00. По договорённости возможно любое другое время. Трансфер из других аэропортов Милана за доплату
Завершение: Аэропорт Мальпенса, 11:00. По договорённости возможно любое другое время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Милане
Провёл экскурсии для 30 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

