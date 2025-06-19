Своей компанией по Лигурийскому побережью: Генуя, Портофино и Форте-дей-Марми с прогулками на катере
Посетить 8 городков, ощутить неспешый средиземноморский ритм и погулять по средневековым улицам
Начало: Аэропорт Милана, утро, точное время по договорённо...
19 июн в 10:00
26 июн в 10:00
€6450 за человека
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
13 июн в 10:00
20 июн в 10:00
€3900 за человека
Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Начало: Аэропорт Милана, по времени рейса
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
€950 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Перезагрузка»
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