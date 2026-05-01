Утром встретимся у обелиска возле памятника «Игла, нить и узел» на площади Кадорна и начнём 3-часовую обзорную экскурсию по историческому центру Милана. Мы пройдём через парк Семпионе, увидим замок Сфорца, площадь Аффари с провокационной скульптурой Мауриццо Кателлана, Галерею Виктора Эммануила, театр Ла Скала и главный символ города — собор Дуомо. Побываем и внутри собора: осмотрим ключевые элементы интерьера и поговорим о семивековой истории его строительства. По желанию после экскурсии поднимемся на крышу Дуомо, чтобы полюбоваться панорамным видом на город.

Обед запланирован в ресторане Risoelatte (по вашему желанию), столик будет забронирован заранее. Это атмосферное место рядом с центром, оформленное в стиле итальянского дома 1960-х годов, с домашней кухней, пастой, блюдами дня и традиционным десертом — рисом с молоком.

Днём предусмотрено свободное время для прогулок, шопинга или отдыха в отеле. Мы дадим рекомендации по магазинам, кафе и смотровым площадкам.

Вечером, с 17:00 до 18:30, состоится прогулка по району Навильи. Вы увидите каналы Навильи, переулок прачек, дворик художников, шлюз Леонардо, колонны Сан-Лоренцо и базилику Святого Евстрогия, где хранятся мощи волхвов. Экскурсия позволит почувствовать богемную атмосферу района с антикварными лавками, художественными мастерскими и барами у воды.

Ужин возможен в ресторане Erba Brusca (по желанию), расположенном у канала и предлагающем современную кухню с акцентом на сезонные продукты. Столик бронируется заранее.