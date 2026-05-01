Индивидуальный тур по Милану с шопингом или выездом к озеру Комо

Увидеть «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, исследовать знаменитые места города и скрытые уголки
Вас ждёт погружение в Милан, где за строгими фасадами скрываются истории, вкусы и настроение города. Вы увидите его главный символ — собор Дуомо — и осмотрите ключевые элементы интерьера и
читать дальше

экстерьера.

Побываете в трапезной базилики Санта-Мария-делле-Грацие, где сохранилась фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

Мы свернём с парадных улиц в тихие кварталы и выйдем к каналам Навильи, в которых отражается вечерний свет.

Здесь будет место и для искусства, и для неспешных прогулок, и для вина под кирпичными сводами старых погребов.

А в финальный день вы сами решите, чего вам больше хочется — раствориться в пейзажах озера Комо или позволить себе шопинг без суеты.

Индивидуальный тур по Милану с шопингом или выездом к озеру Комо

Описание тура

Организационные детали

Нужна виза, мы можем подготовить программу для подачи консулу при учёте 100% предоплаты.

Программа тура по дням

1 день

Первое знакомство с Миланом, прогулка по району Навильи

Утром встретимся у обелиска возле памятника «Игла, нить и узел» на площади Кадорна и начнём 3-часовую обзорную экскурсию по историческому центру Милана. Мы пройдём через парк Семпионе, увидим замок Сфорца, площадь Аффари с провокационной скульптурой Мауриццо Кателлана, Галерею Виктора Эммануила, театр Ла Скала и главный символ города — собор Дуомо. Побываем и внутри собора: осмотрим ключевые элементы интерьера и поговорим о семивековой истории его строительства. По желанию после экскурсии поднимемся на крышу Дуомо, чтобы полюбоваться панорамным видом на город.

Обед запланирован в ресторане Risoelatte (по вашему желанию), столик будет забронирован заранее. Это атмосферное место рядом с центром, оформленное в стиле итальянского дома 1960-х годов, с домашней кухней, пастой, блюдами дня и традиционным десертом — рисом с молоком.

Днём предусмотрено свободное время для прогулок, шопинга или отдыха в отеле. Мы дадим рекомендации по магазинам, кафе и смотровым площадкам.

Вечером, с 17:00 до 18:30, состоится прогулка по району Навильи. Вы увидите каналы Навильи, переулок прачек, дворик художников, шлюз Леонардо, колонны Сан-Лоренцо и базилику Святого Евстрогия, где хранятся мощи волхвов. Экскурсия позволит почувствовать богемную атмосферу района с антикварными лавками, художественными мастерскими и барами у воды.

Ужин возможен в ресторане Erba Brusca (по желанию), расположенном у канала и предлагающем современную кухню с акцентом на сезонные продукты. Столик бронируется заранее.

2 день

«Тайная вечеря» и нетуристический Милан

Утром посетим фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в трапезной базилики Санта-Мария-делле-Грацие. Поговорим об истории создания фрески, периоде жизни Леонардо в Милане и сложном процессе сохранения этого произведения. После осмотра будет возможность зайти в саму базилику и прогуляться по прилегающему району.

С 13:00 до 15:00 вас ждёт обзорная экскурсия, которая раскроет город за пределами классических маршрутов. В программе: базилика Санта-Мария-делле-Грацие, базилика Святого Амвросия с легендарной «дьявольской колонной», колонны Святого Лоренцо — место принятия Миланского эдикта, базилика Святого Евстрогия и район Навильи. Мы прогуляемся по раннехристианским храмам и тихим улицам, где живёт подлинный характер Милана.

Вечером, по желанию, возможен аперитив и ужин в историческом винном баре N’Ombra de Vin в районе Брера. Заведение расположено в бывшем погребе августинских монахов 16 века с кирпичными сводами и колоннами, предлагает широкий выбор вин, закуски, пасту, сыры и колбасы. Столик может быть забронирован заранее, особенно на выходные дни.

3 день

Программа на выбор: шопинг или озеро Комо

В этот день заранее выбирается один из двух вариантов программы. При выборе аутлет-шопинга выезд из Милана состоится около 9:30. С 11:00 до 16:00 будет время для покупок в одной из аутлет-деревень под Миланом, по договорённости с возможностью посещения крупных аутлетов с брендами. Обед — по желанию, на территории аутлета. Возвращение в Милан и высадка у отеля планируются с 16:00 до 17:30.

При выборе поездки на озеро Комо выезд из Милана запланирован около 9:00. С 10:00 до 12:30 состоится прогулка по городу Комо с осмотром исторического центра и набережной, а также, по желанию, подъём на фуникулёре в Брунате с видом на озеро. Обед — в одном из ресторанов у воды по рекомендации гида. После обеда будет возможность прогуляться вдоль берега, а при благоприятной погоде — совершить короткую поездку на катере или пароме. Возвращение в Милан и высадка у отеля — с 17:00 до 18:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы по программе
  • Трансфер в аутлет или на озеро Комо
  • Входные билеты на «Тайную вечерю»
  • Решение всех организационных вопросов
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Милан и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Милан, 9:30 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Милан, 17:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина
Алина — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провели экскурсии для 7147 туристов
Я — культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 года: видела, как Италия меняется, но одно остаётся неизменным — люди хотят чувствовать себя желанными гостями, а не частью
читать дальше

потока. С 2016 по 2022 год мы с коллегами проводили ежедневные групповые экскурсии для крупной сети. Опыт огромный, но формат — бездушный. Поэтому мы ушли и создали свой подход: камерные мини-группы, авторские экскурсии, много внимания и человеческого тепла. Мы знаем, как бывает сложно в новой стране, поэтому всегда на связи и рады помочь с любыми вопросами — от расписаний до ресторанов. В нашей команде — только лицензированные гиды, любящие свою работу так же сильно, как Италию.

