Описание тура
Организационные детали
Нужна виза, мы можем подготовить программу для подачи консулу при учёте 100% предоплаты.
Программа тура по дням
Первое знакомство с Миланом, прогулка по району Навильи
Утром встретимся у обелиска возле памятника «Игла, нить и узел» на площади Кадорна и начнём 3-часовую обзорную экскурсию по историческому центру Милана. Мы пройдём через парк Семпионе, увидим замок Сфорца, площадь Аффари с провокационной скульптурой Мауриццо Кателлана, Галерею Виктора Эммануила, театр Ла Скала и главный символ города — собор Дуомо. Побываем и внутри собора: осмотрим ключевые элементы интерьера и поговорим о семивековой истории его строительства. По желанию после экскурсии поднимемся на крышу Дуомо, чтобы полюбоваться панорамным видом на город.
Обед запланирован в ресторане Risoelatte (по вашему желанию), столик будет забронирован заранее. Это атмосферное место рядом с центром, оформленное в стиле итальянского дома 1960-х годов, с домашней кухней, пастой, блюдами дня и традиционным десертом — рисом с молоком.
Днём предусмотрено свободное время для прогулок, шопинга или отдыха в отеле. Мы дадим рекомендации по магазинам, кафе и смотровым площадкам.
Вечером, с 17:00 до 18:30, состоится прогулка по району Навильи. Вы увидите каналы Навильи, переулок прачек, дворик художников, шлюз Леонардо, колонны Сан-Лоренцо и базилику Святого Евстрогия, где хранятся мощи волхвов. Экскурсия позволит почувствовать богемную атмосферу района с антикварными лавками, художественными мастерскими и барами у воды.
Ужин возможен в ресторане Erba Brusca (по желанию), расположенном у канала и предлагающем современную кухню с акцентом на сезонные продукты. Столик бронируется заранее.
«Тайная вечеря» и нетуристический Милан
Утром посетим фреску Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» в трапезной базилики Санта-Мария-делле-Грацие. Поговорим об истории создания фрески, периоде жизни Леонардо в Милане и сложном процессе сохранения этого произведения. После осмотра будет возможность зайти в саму базилику и прогуляться по прилегающему району.
С 13:00 до 15:00 вас ждёт обзорная экскурсия, которая раскроет город за пределами классических маршрутов. В программе: базилика Санта-Мария-делле-Грацие, базилика Святого Амвросия с легендарной «дьявольской колонной», колонны Святого Лоренцо — место принятия Миланского эдикта, базилика Святого Евстрогия и район Навильи. Мы прогуляемся по раннехристианским храмам и тихим улицам, где живёт подлинный характер Милана.
Вечером, по желанию, возможен аперитив и ужин в историческом винном баре N’Ombra de Vin в районе Брера. Заведение расположено в бывшем погребе августинских монахов 16 века с кирпичными сводами и колоннами, предлагает широкий выбор вин, закуски, пасту, сыры и колбасы. Столик может быть забронирован заранее, особенно на выходные дни.
Программа на выбор: шопинг или озеро Комо
В этот день заранее выбирается один из двух вариантов программы. При выборе аутлет-шопинга выезд из Милана состоится около 9:30. С 11:00 до 16:00 будет время для покупок в одной из аутлет-деревень под Миланом, по договорённости с возможностью посещения крупных аутлетов с брендами. Обед — по желанию, на территории аутлета. Возвращение в Милан и высадка у отеля планируются с 16:00 до 17:30.
При выборе поездки на озеро Комо выезд из Милана запланирован около 9:00. С 10:00 до 12:30 состоится прогулка по городу Комо с осмотром исторического центра и набережной, а также, по желанию, подъём на фуникулёре в Брунате с видом на озеро. Обед — в одном из ресторанов у воды по рекомендации гида. После обеда будет возможность прогуляться вдоль берега, а при благоприятной погоде — совершить короткую поездку на катере или пароме. Возвращение в Милан и высадка у отеля — с 17:00 до 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансферы по программе
- Трансфер в аутлет или на озеро Комо
- Входные билеты на «Тайную вечерю»
- Решение всех организационных вопросов
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Милан и обратно
- Проживание
- Питание
- Виза