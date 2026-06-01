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Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане

Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Приглашаем вас за новыми образами в общепризнанную столицу моды.

Профессиональный стилист покажет вам люксовые бутики, нишевые магазины, локальные шоурумы, винтажные лавки Милана, познакомит с одеждой мировых кутюрье и малоизвестных местных дизайнеров,
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подберёт гардероб в соответствии с трендами и особенностями вашей фигуры.

Будет возможность попробовать знаменитую итальянскую кухню за обедом и ужином в изысканных ресторанах.

А также в уютной обстановке заняться самопознанием, поучаствовав в трансформационной игре, и на прощание устроить фотосессию на фоне готических шпилей собора Дуомо и плавных сводов галереи Виктора Эммануила II.

Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 14+

Программа тура по дням

1 день

Шопинг в квартале моды, приветственный ужин с трансформационной игрой

Встретим вас у аэропорта и поедем в центр Милана. Познакомимся за чашечкой кофе и отправимся гулять по знаменитому кварталу моды.

Пройдём по главным улицам: Виа Монтенаполеоне с бутиками домов высокой моды, Виа дела Спига с элегантными витринами, Виа Сант-Андреа и Виа Манзони с магазинами известных брендов и нишевых марок. Посетим шоурумы локальных дизайнеров, отражающих городской стиль итальянцев, павильоны с интересной историей и винтажными предметами, бар с особенной атмосферой.

Вечером — приветственный ужин в красивом ресторане и трансформационная игра в уютной обстановке.

Шопинг в квартале моды, приветственный ужин с трансформационной игройШопинг в квартале моды, приветственный ужин с трансформационной игройШопинг в квартале моды, приветственный ужин с трансформационной игройШопинг в квартале моды, приветственный ужин с трансформационной игрой
2 день

Шопинг в культовых местах, обед, фотосессия

Позавтракаем и продолжим погружение в моду, посещая культовые места. Заглянем в концепт-стор с одеждой, книгами и арт-объектами. Сходим в люксовый универмаг с современными брендами и пройдём по району с бутиками нишевых марок и винтажными лавками.

По завершении шопинга — изысканный обед в стильном ресторане и фотосессия. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Шопинг в культовых местах, обед, фотосессияШопинг в культовых местах, обед, фотосессияШопинг в культовых местах, обед, фотосессияШопинг в культовых местах, обед, фотосессия

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник€950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение стилистом
  • Трансформационная игра
  • Фото и видео на память
Что не входит в цену
  • Билеты в Милан и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
  • Виза
  • Покупки
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Милана, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каролина
Каролина — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Приветствую вас! Я живу в Валенсии уже более 9 лет, и за это время успела не только изучить историю, культуру и особенности города, но и стать настоящим инсайдером, знающим все
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тонкости и секреты, которые не увидишь в обычных путеводителях. За годы жизни здесь я стала понимать, как живут местные, где попробовать лучшую паэлью или куда отправиться на вечернюю прогулку. Любовь к Валенсии привела меня к решению стать гидом: мой путь к этой профессии начался с простого желания поделиться своей страстью с другими. Теперь же я организую авторские экскурсии и туры не только по Испании, но и по другим странам.

Тур входит в следующие категории Милана

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