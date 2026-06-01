Встретим вас у аэропорта и поедем в центр Милана. Познакомимся за чашечкой кофе и отправимся гулять по знаменитому кварталу моды.

Пройдём по главным улицам: Виа Монтенаполеоне с бутиками домов высокой моды, Виа дела Спига с элегантными витринами, Виа Сант-Андреа и Виа Манзони с магазинами известных брендов и нишевых марок. Посетим шоурумы локальных дизайнеров, отражающих городской стиль итальянцев, павильоны с интересной историей и винтажными предметами, бар с особенной атмосферой.

Вечером — приветственный ужин в красивом ресторане и трансформационная игра в уютной обстановке.