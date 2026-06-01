Дома высокой моды, локальные бренды, винтаж: персональный шопинг-тур со стилистом в Милане
Освежить гардероб, подобрать вещи мировых и местных дизайнеров и устроить фотосессию в новых нарядах
Приглашаем вас за новыми образами в общепризнанную столицу моды.
Профессиональный стилист покажет вам люксовые бутики, нишевые магазины, локальные шоурумы, винтажные лавки Милана, познакомит с одеждой мировых кутюрье и малоизвестных местных дизайнеров, читать дальшеуменьшить
подберёт гардероб в соответствии с трендами и особенностями вашей фигуры.
Будет возможность попробовать знаменитую итальянскую кухню за обедом и ужином в изысканных ресторанах.
А также в уютной обстановке заняться самопознанием, поучаствовав в трансформационной игре, и на прощание устроить фотосессию на фоне готических шпилей собора Дуомо и плавных сводов галереи Виктора Эммануила II.
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 14+
Программа тура по дням
1 день
Шопинг в квартале моды, приветственный ужин с трансформационной игрой
Встретим вас у аэропорта и поедем в центр Милана. Познакомимся за чашечкой кофе и отправимся гулять по знаменитому кварталу моды.
Пройдём по главным улицам: Виа Монтенаполеоне с бутиками домов высокой моды, Виа дела Спига с элегантными витринами, Виа Сант-Андреа и Виа Манзони с магазинами известных брендов и нишевых марок. Посетим шоурумы локальных дизайнеров, отражающих городской стиль итальянцев, павильоны с интересной историей и винтажными предметами, бар с особенной атмосферой.
Вечером — приветственный ужин в красивом ресторане и трансформационная игра в уютной обстановке.
2 день
Шопинг в культовых местах, обед, фотосессия
Позавтракаем и продолжим погружение в моду, посещая культовые места. Заглянем в концепт-стор с одеждой, книгами и арт-объектами. Сходим в люксовый универмаг с современными брендами и пройдём по району с бутиками нишевых марок и винтажными лавками.
По завершении шопинга — изысканный обед в стильном ресторане и фотосессия. Затем доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
€950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак, 1 обед, 1 ужин
Трансферы от/до аэропорта
Все трансферы по маршруту
Сопровождение стилистом
Трансформационная игра
Фото и видео на память
Что не входит в цену
Билеты в Милан и обратно в ваш город
Питание вне программы
Виза
Покупки
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
Место начала и завершения?
Аэропорт Милана, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каролина — ваша команда гидов в Милане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Приветствую вас! Я живу в Валенсии уже более 9 лет, и за это время успела не только изучить историю, культуру и особенности города, но и стать настоящим инсайдером, знающим все читать дальшеуменьшить
тонкости и секреты, которые не увидишь в обычных путеводителях. За годы жизни здесь я стала понимать, как живут местные, где попробовать лучшую паэлью или куда отправиться на вечернюю прогулку. Любовь к Валенсии привела меня к решению стать гидом: мой путь к этой профессии начался с простого желания поделиться своей страстью с другими. Теперь же я организую авторские экскурсии и туры не только по Испании, но и по другим странам.
Тур входит в следующие категории Милана
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