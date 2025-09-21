Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Нидерландам и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
«После завтрака состоится обзорная экскурсия по каналам Амстердама»
21 сен в 08:00
5 окт в 08:00
€1080 за человека
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€3900 за человека
Групповой тур по Европе: Италия, Австрия, Словения за один отпуск
Изучить Вену и Венецию, посетить Милан, Инсбрук, Зальцбург, Брезовицу и выбрать экскурсии по вкусу
Начало: Аэропорт Милана, 9:00. По договорённости возможно ...
«С русскоговорящими гидами вы изучите 2 города: объедете и обойдёте пешком главные достопримечательности Вены, а архитектурой и островами Венеции полюбуетесь с воды, плавно следуя на катере по каналам и заливу»
6 сен в 09:00
13 сен в 09:00
€635 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Милане
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Милане в августе 2025
Сейчас в Милане в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 тура от 635 до 3900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Цены 2025. Лучший способ узнать Милан – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из туров на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь