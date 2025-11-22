Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Затем отправимся гулять по великолепному Милану с его изящной архитектурой и особой жизненной философией.
На площади Дуомо полюбуемся беломраморным кафедральным собором Рождества Девы Марии, чьи готические шпили стремятся к небесам. В галерее Виктора Эммануила II прочувствуем, как гармонично стиль неоренессанса сочетается с современной эстетикой дорогих бутиков. Завершим программу в музее театра Ла Скала, в коллекции которого собраны картины, старинные музыкальные инструменты, письма, автографы и многие другие раритеты.
2 день
Достопримечательности Вероны
Позавтракаем и поедем в Верону — самый романтичный итальянский город, прославленный Уильямом Шекспиром, и живой памятник человеческим страстям.
Мы пройдём по площади Эрбе, которая возведена на месте античного форума и обрамлена зданиями нескольких эпох. Узнаем многое об акустике амфитеатра Арена-ди-Верона, построенного для проведения гладиаторских боёв и сейчас используемого в качестве концертной площадки. В финале прогулки посетим дом, в котором Джульетта вздыхала по своему Ромео, и поднимемся на знаменитый балкон. Вечером разместимся в номерах и отдохнём.
3 день
Прогулки по Падуе и Венеции
Утром после завтрака отправимся в Падую. Нашей целью будет базилика Святого Антония — одного из самых почитаемых и любимых итальянцами святых. Здесь хранится гробница с его мощами, которую ежегодно посещают более 6,5 млн паломников.
Далее переместимся в фантастическую Венецию — город, простирающийся в бесконечных изгибах каналов и опутанный мраморной кладкой мостов и набережных. Прокатимся по лагуне на гондоле и пешком исследуем исторический центр. Познакомимся с мастерством стеклодувов и застанем улицы в лучах заходящего солнца. Вечером доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы от/до аэропортов
Все трансферы по маршруту
Сопровождение русскоговорящим гидом (с возможным дубляжом на английский, итальянский, французский или немецкий языки)
Все входные билеты и экскурсии по программе
Прогулка на гондоле в Венеции
Что не входит в цену
Билеты в Милан и обратно в ваш город из Венеции
Обеды и ужины
Виза
Трансфер к любому итальянскому аэропорту (кроме венецианского) по завершении программы
Тур состоится при участии минимум 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Венеции, вечер (после 18:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Милане
Провела экскурсии для 658 туристов
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.