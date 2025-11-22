Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Затем отправимся гулять по великолепному Милану с его изящной архитектурой и особой жизненной философией.

На площади Дуомо полюбуемся беломраморным кафедральным собором Рождества Девы Марии, чьи готические шпили стремятся к небесам. В галерее Виктора Эммануила II прочувствуем, как гармонично стиль неоренессанса сочетается с современной эстетикой дорогих бутиков. Завершим программу в музее театра Ла Скала, в коллекции которого собраны картины, старинные музыкальные инструменты, письма, автографы и многие другие раритеты.