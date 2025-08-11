Туры по воде в Милане

Найдено 3 тура в категории «Водные развлечения» в Милане на русском языке, цены от €989. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Отпуск в стиле Dolce vita: прогулки по Милану и отдых у озера Комо
На яхте
7 дней
Отпуск в стиле Dolce vita: прогулки по Милану и отдых у озера Комо
Разгадать символы «Тайной вечери», поселиться на вилле с бассейном, насладиться фуршетом на яхте
Начало: Милан, место и время по договорённости
«Включены завтраки и фуршет на яхте, остальное питание оплачивается отдельно»
11 авг в 10:00
€2390 за человека
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
На автобусе
11 дней
Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
Прокатиться по каналам Амстердама, погулять по Парижу и очароваться Вероной
Начало: Аэропорт Милана, время зависит от времени вашего п...
«Во второй половине дня — экскурсия в Лувр и круиз по Сене»
25 мая в 08:00
15 июн в 08:00
€989 за человека
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
На машине
На гондоле
3 дня
Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Полюбоваться шпилями Дуомо, взойти на балкон Джульетты и прокатиться на гондоле по каналам
Начало: Аэропорт Милана, точное время - по договорённости
2 мая в 10:00
23 мая в 10:00
€3900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Водные развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Милане
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Отпуск в стиле Dolce vita: прогулки по Милану и отдых у озера Комо
  2. Европейский калейдоскоп: путешествие по Италии, Франции, Бельгии, Амстердаму и Германии
  3. Признание в любви Италии: индивидуальное путешествие в Милан, Верону, Падую и Венецию
Какие места ещё посмотреть в Милане
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Собор Дуомо
  2. Галерея Виктора Эммануила II
Сколько стоит тур в Милане в апреле 2025
Сейчас в Милане в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 989 до 3900.
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