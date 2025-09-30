Авторская экскурсия -жемчужина южной Италии. 40 км. живописной трассы. обрывистых скал. множество курортных городков. чистейшее бирюзовое море. уютно устроившихся на скалах маленькие города как ласточкины гнезда. усеевшие лимонными деревьями все это -Божественное Амалфитанское побережье. Здесь каждый из вас обнаружит что-то свое. чем обязательно восхиититься и влюбиться с первого взгляда Вас ждут прекрасные виды старинные монастыри античные мельницы. морские таверны. средневековые набережные. волшебные сады. виллы. аутентичная кухня горной южной Италии. Эти виды до сих пор вдохновляют поэтов и писателей Вместе мы посетим город Сорренто. прогуляемся по калоритгым маленьким улочкам. заглянем на фабрику лимончелло с дигустацией. посетим смотровые площадки Позитано. свисающий со скал городок прямо к морю. заворожит цветовой гаммой и смешанных стилей. по пути в Амалфи проедем несколько крошечных городков. ущелий. не передоваемых красот воображения мы посетим столицу Амалфитанской республики город Амальфи. он по праву гордиться кафедральным собором который хранит мощи Святого Андрея Первозванного. одного из самых проставленых святых. Поднимимся на высоту 350 метров над уровнем моря. на смотровых в Равелло вы восхетитесь видом ревьеры. с крутого склона. здесь расположенрасположен прекрасный памятник архитектуры вилла Руфалло. который вдохновил Вагнера на создание произведения "Персифаль". Город славиться ежегодным фестивалем классической музыки если желаете эйфорию и незабываемые впечатления. фото. эмоции. легенды. узнать о культе. происхождения и образовании городов с разными традициями и суевериями. вы обратились к нужному человеку. Слова и фото сдесь бессильны. вы увидете все сами. эти восхетительные пейзажи с цветовой гаммой поистине божий промысел искусства. вы так же сможете лично срезать огромный лимон гуляя в лимонных садах. опыт работы 8 лет. я дарю впечатления и эмоции. знаю лучшие панорамные места и где сделать красочные фото. Вас ждёт свой человек. с ув

Павел. Важная информация: подарите себе незабываемый день.