Авторская экскурсия -жемчужина южной Италии. 40 км. живописной трассы. обрывистых скал. множество курортных городков. чистейшее бирюзовое море. уютно устроившихся на скалах маленькие города как ласточкины гнезда. усеевшие лимонными деревьями все это -Божественное Амалфитанское побережье. Здесь каждый из вас обнаружит что-то свое. чем обязательно восхиититься и влюбиться с первого взгляда Вас ждут прекрасные виды старинные монастыри античные мельницы. морские таверны. средневековые набережные. волшебные сады. виллы. аутентичная кухня горной южной Италии. Эти виды до сих пор вдохновляют поэтов и писателей Вместе мы посетим город Сорренто. прогуляемся по калоритгым маленьким улочкам. заглянем на фабрику лимончелло с дигустацией. посетим смотровые площадки Позитано. свисающий со скал городок прямо к морю. заворожит цветовой гаммой и смешанных стилей. по пути в Амалфи проедем несколько крошечных городков. ущелий. не передоваемых красот воображения мы посетим столицу Амалфитанской республики город Амальфи. он по праву гордиться кафедральным собором который хранит мощи Святого Андрея Первозванного. одного из самых проставленых святых. Поднимимся на высоту 350 метров над уровнем моря. на смотровых в Равелло вы восхетитесь видом ревьеры. с крутого склона. здесь расположенрасположен прекрасный памятник архитектуры вилла Руфалло. который вдохновил Вагнера на создание произведения "Персифаль". Город славиться ежегодным фестивалем классической музыки если желаете эйфорию и незабываемые впечатления. фото. эмоции. легенды. узнать о культе. происхождения и образовании городов с разными традициями и суевериями. вы обратились к нужному человеку. Слова и фото сдесь бессильны. вы увидете все сами. эти восхетительные пейзажи с цветовой гаммой поистине божий промысел искусства. вы так же сможете лично срезать огромный лимон гуляя в лимонных садах. опыт работы 8 лет. я дарю впечатления и эмоции. знаю лучшие панорамные места и где сделать красочные фото. Вас ждёт свой человек. с ув
Павел. Важная информация: подарите себе незабываемый день.
с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Месторосположения клиента
Завершение: Неаполь. другие локации обговариваються заранее
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Подарите себе незабываемый день
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Sofia
30 сен 2025
Спасибо Павлу за замечательную экскурсию! Впечатлили и виды, и маршруты. Павел отличный собеседник и гид: он интересно рассказал и об истории городов, и об особенностях жизни местных жителей.
О
Ольга
6 июн 2025
Мы приехали в Неаполь на три дня, и все дни провели с Павлом, очень благодарны ему, иначе бы вообще не получили впечатлений от города, потому что Неаполь очень разный. Один
Ж
Женя
15 мая 2025
Недавно побывали на экскурсии с Неаполя по Альпийскому побережью — впечатления остались просто незабываемые! Огромная благодарность нашему гиду Павлу, который сделал эту поездку по-настоящему особенной.
Е
Елена
14 мая 2025
Павел встретил в аэропорту. Сумел показать нам Амальфитанское побережье во всей красоте. Мы открыли, благодаря Павлу, новую для себя Италию, хотя не первый раз посещаем эту страну. Рассказал много интересных исторических фактов. Интересный собеседник, прекрасный фотограф и позитивный человек. Очень рекомендуем🌸
