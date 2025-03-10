Церковь Святого Доменико Маджоре – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Церковь Святого Доменико Маджоре» в Неаполе на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Пешая
2 часа
2 отзыва
Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
€25 за билет
Амальфитанское побережье на мотоцикле
На мотоцикле
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Приключение по Амальфитанскому побережью
Путешествие по Амальфитанскому побережью - это захватывающие виды, уединённые пляжи и настоящая итальянская кухня. Присоединяйтесь к приключению
Начало: Piazza Garibaldi 39
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
7 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Амалфитанское побережье: индивидуальная экскурсия
Путешествие по живописным городам Амалфитанского побережья: от Сорренто до Амалфи. Откройте для себя красоту и культуру южной Италии
Начало: Месторосположения клиента
Расписание: с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€333 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    10 марта 2025
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Без преувеличения, один из самых ярких дней моей жизни! Невероятная красота амальфитанского побережья, лучшие нетуристические локации для обзора; обед у местных
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    с видом, от которого хочется себя ущипнуть- не верится даже. Завершилось поездка на закате, с видом на Его Величество Везувий. И, конечно, невероятные впечатления от поездки на спортивном мотоцикле! Ребята, это нечто 🤩 скорость, концентрация, ясные мысли - Около 7 часов восторга! Игорь- местный; отличный проводник в это сказочное побережье. Очень позитивный, при этом очень ответственный; я чувствовала себя в полной безопасности, когда мы ехали по серпантину. Шлемы оборудованы гарнитурой, поэтому всю дорогу можно было задавать вопросы, слушать кайфовую музычку, узнавать особенности местности. А еще - тысячи фотографий и видео с дрона. Рекомендуют от души❤️

  • J
    Jekaterina
    19 октября 2024
    Неаполь и его греко-римский исторический центр
    Большое спасибо, за содержательную экскурсию, узнали все самое главное о Неаполе.
  • Y
    Yuri
    13 мая 2022
    Неаполь и его греко-римский исторический центр
    Спасибо Ирине. Провела на отлично экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Церковь Святого Доменико Маджоре»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Санта-Кьяра
  5. Кастель-дель-Ово
  6. Королевский дворец в Казерте
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Амальфитанское побережье
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Археологический музей
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Церковь Святого Доменико Маджоре" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 333. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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