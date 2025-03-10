Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
16 апр в 09:00
17 апр в 09:00
€25 за билет
Индивидуальная
Приключение по Амальфитанскому побережью
Путешествие по Амальфитанскому побережью - это захватывающие виды, уединённые пляжи и настоящая итальянская кухня. Присоединяйтесь к приключению
Начало: Piazza Garibaldi 39
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Амалфитанское побережье: индивидуальная экскурсия
Путешествие по живописным городам Амалфитанского побережья: от Сорренто до Амалфи. Откройте для себя красоту и культуру южной Италии
Начало: Месторосположения клиента
Расписание: с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€333 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина10 марта 2025Без преувеличения, один из самых ярких дней моей жизни! Невероятная красота амальфитанского побережья, лучшие нетуристические локации для обзора; обед у местных
- JJekaterina19 октября 2024Большое спасибо, за содержательную экскурсию, узнали все самое главное о Неаполе.
- YYuri13 мая 2022Спасибо Ирине. Провела на отлично экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Церковь Святого Доменико Маджоре»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в апреле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Церковь Святого Доменико Маджоре" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 333. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Церковь Святого Доменико Маджоре», 3 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь