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Вилла Помпея – экскурсии в Неаполе

Найдено 4 экскурсии в категории «Вилла Помпея» в Неаполе на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Археологический музей Неаполя
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Билет в музей археологии Неаполя: встреча с древним миром
Начало: Археологический музей Неаполя
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
Амальфитанское побережье на мотоцикле
На мотоцикле
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Приключение по Амальфитанскому побережью
Путешествие по Амальфитанскому побережью - это захватывающие виды, уединённые пляжи и настоящая итальянская кухня. Присоединяйтесь к приключению
Начало: Piazza Garibaldi 39
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Амалфитанское побережье: индивидуальная экскурсия
Путешествие по живописным городам Амалфитанского побережья: от Сорренто до Амалфи. Откройте для себя красоту и культуру южной Италии
Начало: Месторосположения клиента
Расписание: с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
11 июл в 09:00
13 июл в 09:00
€380 за экскурсию
Остров Капри - райский уголок
5 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров Капри - райский уголок
Погрузитесь в атмосферу Капри, где синие воды и белые скалы сочетаются с элегантностью и историей. Вас ждут незабываемые впечатления и средиземноморские ароматы
Начало: Порт Неаполя Molo Beverello или по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€420 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2025
    Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
    Мы приехали в Неаполь на три дня, и все дни провели с Павлом, очень благодарны ему, иначе бы вообще не
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    получили впечатлений от города, потому что Неаполь очень разный. Один день был выделен на концерт на другом конце Неаполя, Павел нас отвез и встретил, очень человечное отношение. Амальфийское побережье прекрасно, все места где мы были нам очень понравились. Обед с видом на море, просто отдых для души! Спасибо большое Павлу, если первый раз в Неаполе даже не пытайтесь без знающего человека его осилить😅 а мы рады, что доверились ему! До новых встреч Ольга и Сергей🫶

  • Ж
    Женя
    15 мая 2025
    Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
    Недавно побывали на экскурсии с Неаполя по Альпийскому побережью — впечатления остались просто незабываемые! Огромная благодарность нашему гиду Павлу, который
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    сделал эту поездку по-настоящему особенной. С самого начала всё было организовано четко и комфортно. Павел — настоящий профессионал: внимательный, увлечённый своим делом, с отличным чувством юмора. Он не просто рассказывал сухие факты, а делал историю живой и интересной. Мы увидели потрясающие пейзажи, уютные альпийские деревушки, услышали множество удивительных историй и местных легенд. Особенно понравилось, что Павел делал акцент на деталях, которые обычно ускользают от глаз туристов. Он с лёгкостью отвечал на любые вопросы и чувствовалось, что он искренне любит этот регион. Экскурсия прошла на одном дыхании — насыщенно, красиво и очень душевно. Если вы хотите по-настоящему прочувствовать атмосферу Альпийского побережья, обязательно выбирайте тур с Павлом!

  • E
    Elena
    14 мая 2025
    Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
    Павел встретил в аэропорту. Сумел показать нам Амальфитанское побережье во всей красоте. Мы открыли, благодаря Павлу, новую для себя Италию,
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    хотя не первый раз посещаем эту страну. Рассказал много интересных исторических фактов. Интересный собеседник, прекрасный фотограф и позитивный человек. Очень рекомендуем🌸

  • И
    Ирина
    10 марта 2025
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Без преувеличения, один из самых ярких дней моей жизни! Невероятная красота амальфитанского побережья, лучшие нетуристические локации для обзора; обед у местных
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    с видом, от которого хочется себя ущипнуть- не верится даже. Завершилось поездка на закате, с видом на Его Величество Везувий. И, конечно, невероятные впечатления от поездки на спортивном мотоцикле! Ребята, это нечто 🤩 скорость, концентрация, ясные мысли - Около 7 часов восторга! Игорь- местный; отличный проводник в это сказочное побережье. Очень позитивный, при этом очень ответственный; я чувствовала себя в полной безопасности, когда мы ехали по серпантину. Шлемы оборудованы гарнитурой, поэтому всю дорогу можно было задавать вопросы, слушать кайфовую музычку, узнавать особенности местности. А еще - тысячи фотографий и видео с дрона. Рекомендуют от души❤️

  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Археологический музей Неаполя
    Чудесная Экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Интересно было всем. И взрослым и детям.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Вилла Помпея»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Остров Капри - райский уголок
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Капелла Сан-Северо
  4. Галерея Умберто
  5. Амальфитанское побережье
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Санта-Кьяра
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Археологический музей
  10. Новый замок
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июле 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Вилла Помпея" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 420. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Вилла Помпея», 5 ⭐ отзывов, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь