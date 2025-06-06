Билеты
Билет в музей археологии Неаполя: встреча с древним миром
Начало: Археологический музей Неаполя
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
Индивидуальная
Приключение по Амальфитанскому побережью
Путешествие по Амальфитанскому побережью - это захватывающие виды, уединённые пляжи и настоящая итальянская кухня. Присоединяйтесь к приключению
Начало: Piazza Garibaldi 39
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Амалфитанское побережье: индивидуальная экскурсия
Путешествие по живописным городам Амалфитанского побережья: от Сорренто до Амалфи. Откройте для себя красоту и культуру южной Италии
Начало: Месторосположения клиента
Расписание: с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
11 июл в 09:00
13 июл в 09:00
€380 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Остров Капри - райский уголок
Погрузитесь в атмосферу Капри, где синие воды и белые скалы сочетаются с элегантностью и историей. Вас ждут незабываемые впечатления и средиземноморские ароматы
Начало: Порт Неаполя Molo Beverello или по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€420 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2025Мы приехали в Неаполь на три дня, и все дни провели с Павлом, очень благодарны ему, иначе бы вообще не
- ЖЖеня15 мая 2025Недавно побывали на экскурсии с Неаполя по Альпийскому побережью — впечатления остались просто незабываемые! Огромная благодарность нашему гиду Павлу, который
- EElena14 мая 2025Павел встретил в аэропорту. Сумел показать нам Амальфитанское побережье во всей красоте. Мы открыли, благодаря Павлу, новую для себя Италию,
- ИИрина10 марта 2025Без преувеличения, один из самых ярких дней моей жизни! Невероятная красота амальфитанского побережья, лучшие нетуристические локации для обзора; обед у местных
- ААнна22 августа 2023Чудесная Экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Интересно было всем. И взрослым и детям.
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Вилла Помпея»
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Сейчас в Неаполе в категории "Вилла Помпея" можно забронировать 4 экскурсии от 190 до 420. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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