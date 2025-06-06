Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Вилла Комунале» в Неаполе на русском языке, цены от €190, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
7 часов
-
5%
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
Начало: Месторосположения клиента
Расписание: с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
27 сен в 09:00
4 окт в 09:00
€361€380 за всё до 4 чел.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Пешая
2 часа
Билеты
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
Завтра в 15:00
3 окт в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
Погрузитесь в атмосферу Капри, где синие воды встречаются с белыми скалами, а итальянская элегантность сочетается с природной красотой
Начало: Порт Неаполя Molo Beverello или по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
3 окт в 09:00
€420 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2025
    Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
    Мы приехали в Неаполь на три дня, и все дни провели с Павлом, очень благодарны ему, иначе бы вообще не
    читать дальше

    получили впечатлений от города, потому что Неаполь очень разный. Один день был выделен на концерт на другом конце Неаполя, Павел нас отвез и встретил, очень человечное отношение. Амальфийское побережье прекрасно, все места где мы были нам очень понравились. Обед с видом на море, просто отдых для души! Спасибо большое Павлу, если первый раз в Неаполе даже не пытайтесь без знающего человека его осилить😅 а мы рады, что доверились ему! До новых встреч Ольга и Сергей🫶

  • Ж
    Женя
    15 мая 2025
    Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
    Недавно побывали на экскурсии с Неаполя по Альпийскому побережью — впечатления остались просто незабываемые! Огромная благодарность нашему гиду Павлу, который
    читать дальше

    сделал эту поездку по-настоящему особенной.

    С самого начала всё было организовано четко и комфортно. Павел — настоящий профессионал: внимательный, увлечённый своим делом, с отличным чувством юмора. Он не просто рассказывал сухие факты, а делал историю живой и интересной. Мы увидели потрясающие пейзажи, уютные альпийские деревушки, услышали множество удивительных историй и местных легенд.

    Особенно понравилось, что Павел делал акцент на деталях, которые обычно ускользают от глаз туристов. Он с лёгкостью отвечал на любые вопросы и чувствовалось, что он искренне любит этот регион.

    Экскурсия прошла на одном дыхании — насыщенно, красиво и очень душевно. Если вы хотите по-настоящему прочувствовать атмосферу Альпийского побережья, обязательно выбирайте тур с Павлом!

  • Е
    Елена
    14 мая 2025
    Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
    Павел встретил в аэропорту. Сумел показать нам Амальфитанское побережье во всей красоте. Мы открыли, благодаря Павлу, новую для себя Италию,
    читать дальше

    хотя не первый раз посещаем эту страну. Рассказал много интересных исторических фактов. Интересный собеседник, прекрасный фотограф и позитивный человек. Очень рекомендуем🌸

Сколько стоит экскурсия по Неаполю в сентябре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Парк Вилла Комунале" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 420 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
