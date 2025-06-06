-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-тур по Амалфитанскому побережью
Начало: Месторосположения клиента
Расписание: с понедельника по воскресеньес 9:00-17:30. время можно изменить по запросу клиента.
27 сен в 09:00
4 окт в 09:00
€361
€380 за всё до 4 чел.
Билеты
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
Завтра в 15:00
3 окт в 09:00
€190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
Погрузитесь в атмосферу Капри, где синие воды встречаются с белыми скалами, а итальянская элегантность сочетается с природной красотой
Начало: Порт Неаполя Molo Beverello или по договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 15:00
3 окт в 09:00
€420 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2025Мы приехали в Неаполь на три дня, и все дни провели с Павлом, очень благодарны ему, иначе бы вообще не
- ЖЖеня15 мая 2025Недавно побывали на экскурсии с Неаполя по Альпийскому побережью — впечатления остались просто незабываемые! Огромная благодарность нашему гиду Павлу, который
- ЕЕлена14 мая 2025Павел встретил в аэропорту. Сумел показать нам Амальфитанское побережье во всей красоте. Мы открыли, благодаря Павлу, новую для себя Италию,
- EElena14 мая 2025Павел встретил в аэропорту. Сумел показать нам Амальфитанское побережье во всей красоте. Мы открыли, благодаря Павлу, новую для себя Италию,
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Парк Вилла Комунале»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в сентябре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Парк Вилла Комунале" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 420 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Парк Вилла Комунале», 3 ⭐ отзыва, цены от €190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь