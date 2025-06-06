читать дальше

получили впечатлений от города, потому что Неаполь очень разный. Один день был выделен на концерт на другом конце Неаполя, Павел нас отвез и встретил, очень человечное отношение. Амальфийское побережье прекрасно, все места где мы были нам очень понравились. Обед с видом на море, просто отдых для души! Спасибо большое Павлу, если первый раз в Неаполе даже не пытайтесь без знающего человека его осилить😅 а мы рады, что доверились ему! До новых встреч Ольга и Сергей🫶