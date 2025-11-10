С нашим гидом вы попробуете традиционные неаполитанские блюда, исследуете культуру уличной еды на рынке Пиньясекка — самом старом рынке в историческом центре Неаполя.
Описание экскурсииОтправьтесь на двухчасовой тур по Неаполю и откройте для себя секреты неаполитанской уличной еды (и не только!). Окунитесь в атмосферу рынка Пиньясекка — самого старого и колоритного рынка в историческом центре Неаполя. Попробуйте традиционные блюда, сделав остановки в шести знаковых местах. От освежающего спритца до вкусного конуса с хрустящими жареными деликатесами: от моцареллы до традиционных неаполитанских сладостей. Каждая остановка подарит вам новые впечатления и вкусные сюрпризы. А пока вы будете наслаждаться неаполитанским стритфудом, наш местный гид расскажет вам удивительные истории и легенды, скрывающиеся за каждым блюдом. Прогуляйтесь по живописным улочкам города, где уличная еда — не только вкус, но и неотъемлемая часть души города, сочетающая в себе века традиций и незабываемые ароматы.
- Вегетарианцев: гостей, которые предпочитают вегетарианские блюда, поскольку тур предлагает подходящие альтернативы.
- Туристов с ограниченным временем: путешественников с плотным графиком, которые хотят получить максимум впечатлений от культуры и кулинарии за несколько часов.
С Пн по Сб в 12:00, 13:00, 17:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фиоренцано - жареный куоппо
- Первая остановка - Фиоренцано, историческая жаровня в Неаполе, где подают традиционный жареный куоппо. Это конус, наполненный крокке, аранчини и зепполе - блюда, самые известные блюда местного фритюра
- Основные моменты:
- Вы узнаете историю куоппо
- Попробуете разнообразные хрустящие закуски
- 2. Пекарня Coppola - сладкое наслаждение
- Гид проведет вас в пекарню Коппола за классической сфольятеллой - это слоеная выпечка с начинкой из рикотты и цитрусовых. К ней подается знаменитый ликер лимончелло из Сорренто
- Вы узнаете о роли сфольятеллы в неаполитанской кухне
- Насладитесь сочетанием выпечки и лимончелло
- 3. Рынок Пиньясекка - свежие продукты
- Далее гид заведет вас на рынок Пиньясекка, старейший в Неаполе. Вы загляните в овощные лавки и попробуете свежие помидоры-черри и различные местные фрукты
- Ощутите атмосферу оживленного рынка
- Попробуйте свежие продукты, выращенные в Кампании
- 4. Spritzeria и Salumeria - аперитив и местные деликатесы
- Вы остановитесь на бокал Спритца и дегустацию ассорти: моцареллы, салями, маринованных баклажанов и сыра проволоне в древней салумерии (мясной и сырной лавке)
- Вы насладитесь характерными неаполитанскими вкусами
- Узнаете о традициях неаполитанских салумерий
- 5. Sommella - дегустация таралло
- Вы завершите экскурсию в Sommella, попробовав таралло - твердое печенье с миндалем и черным перцем. Завершающим акцентом станет неаполитанский эспрессо
- Вы попробуете классическую неаполитанскую закуску
- Узнаете традиции, связанные с таралло
- На протяжении всей экскурсии наш местный гид расскажет вам истории о культуре и о традициях неаполитанской кухни. Вы посетите оживленные рынки, узкие улочки и старинные мастерские
- Есть вегетарианский вариант экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Bershka Via Toledo 128, 80134 Napoli, IT
Завершение: Via Pasquale Scura, 3, 80134 Napoli NA
Когда и сколько длится?
Когда: С Пн по Сб в 12:00, 13:00, 17:30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Тур подходит для:
- Гурманов: людей, интересующихся традиционной неаполитанской уличной едой и кулинарным наследием
- Любителей культуры: посетителей, желающих исследовать исторические рынки, традиции и истории Неаполя
- Малых и больших групп: экскурсия отлично подходит как для индивидуальных туристов и небольших компаний, так и для больших групп, благодаря своей организованности и гибкости.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
