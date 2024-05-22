Дегустации на экскурсиях в Неаполе – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Неаполе на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
40 за человека
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«Дегустация кофе и сладостей — от 15 евро с человека»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300270 за всё до 4 чел.
Дегустация вина на склонах Везувия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
«Затем отправимся на дегустацию»
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
192 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Леонид
    22 мая 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
  • О
    Оксана
    2 апреля 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
  • Е
    Евгений
    16 марта 2024
    Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
    Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
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    этого города. Много такого, чего не найти в путеводителях! Отдельное спасибо за дегустации (которые вполне потянут на полноценный ужин):-) Рекомендую начинать знакомство с Неаполем именно с прогулки с Еленой!

  • O
    Olga
    30 июля 2023
    Помпеи и Везувий с винной дегустацией
    Экскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не
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    заученый текст, а сжато, самое интересное, но в то же время все четко, организованно и продумано. Уложились в тайминг и все самое интересное посмотрели.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
  2. Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
  3. Дегустация вина на склонах Везувия
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 270 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 5 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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