1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
«В стоимость экскурсии включены услуги гида и дегустация»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
«Дегустация кофе и сладостей — от 15 евро с человека»
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
«Затем отправимся на дегустацию»
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
€192 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
- ООксана2 апреля 2024Очень понравились и прогулка по атмосферному Неаполю, и дегустация местных блюд и продуктов и, конечно же, история города и его жителей. Благодарю Елену и очень рекомендую ее экскурсии!
- ЕЕвгений16 марта 2024Замечательная прогулка по Неаполю. Замечательная Елена: увлечённая, хороший рассказчик и любит Неаполь! Узнал много интересных фактов о Неаполе и жителях
- OOlga30 июля 2023Помпеи и Везувий с винной дегустациейЭкскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Дегустационные туры»
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