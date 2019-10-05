9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Неаполитанская кухня — одна из самых ярких региональных кухонь Италии, у итальянцев, а в частности у южан совсем особенное отношение к еде и застолью. При встрече они могут часами обсуждать как прошел семейный обед, что приготовила мама, сестра, бабушка и чья лазанья получилась вкусней или у кого пармеджана выглядит прекрасней.

Программа

Я проведу вас по колоритному рыбному рынку Неаполя, где научу правильно выбирать свежую рыбу, морепродукты и самые вкусные овощи и торговаться на местном диалекте.

Затем мы отправимся ко мне домой, где на кухне вместе приготовим коронные блюда неаполитанских домохозяек и даже поваров. Я живу на одной из самых живописных улиц Неаполя, где увидите потрясающую панораму на город и Везувий. Вы погрузитесь в местный быт и узнаете много нового о жизни горожан. Вас ждет море положительных эмоций, вкусный обед из 3 блюд и, конечно, прекрасное итальянское вино.