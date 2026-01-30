9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию эксклюзивный мастер-класс по неаполитанской кухне, который позволит вам окунуться в мир южноитальянских гастрономических традиций.Ваш гид и шеф-повар - истинный знаток местной кулинарии, который с 2008 года изучает

и влюблен в культуру питания Неаполя. Вас ждет увлекательная прогулка по рыбному рынку, где вы научитесь выбирать лучшие продукты и общаться с продавцами на местном диалекте. После рынка вы посетите дом шефа, расположенный в живописном районе города с видом на Везувий, где вместе приготовите традиционные блюда. В завершение вас ожидает обед из трех блюд, сопровождаемый изысканным итальянским вином. Этот мастер-класс - не просто урок кулинарии, но и погружение в быт и культуру неаполитанцев, полное новых впечатлений и знаний

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Неаполитанская кухня — одна из самых ярких региональных кухонь Италии, у итальянцев, а в частности у южан совсем особенное отношение к еде и застолью. При встрече они могут часами обсуждать как прошел семейный обед, что приготовила мама, сестра, бабушка и чья лазанья получилась вкусней или у кого пармеджана выглядит прекрасней.

Что вас ожидает

Я проведу вас по колоритному рыбному рынку Неаполя, где научу правильно выбирать свежую рыбу, морепродукты и самые вкусные овощи и торговаться на местном диалекте.

Затем мы отправимся ко мне домой, где на кухне вместе приготовим коронные блюда неаполитанских домохозяек и даже поваров. Я живу на одной из самых живописных улиц Неаполя, где увидите потрясающую панораму на город и Везувий. Вы погрузитесь в местный быт и узнаете много нового о жизни горожан. Вас ждет море положительных эмоций, вкусный обед из 3 блюд и, конечно, прекрасное итальянское вино.

Организационные детали