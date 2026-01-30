9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
Представляем вашему вниманию эксклюзивный мастер-класс по неаполитанской кухне, который позволит вам окунуться в мир южноитальянских гастрономических традиций.
Ваш гид и шеф-повар - истинный знаток местной кулинарии, который с 2008 года изучает читать дальшеуменьшить
и влюблен в культуру питания Неаполя.
Вас ждет увлекательная прогулка по рыбному рынку, где вы научитесь выбирать лучшие продукты и общаться с продавцами на местном диалекте.
После рынка вы посетите дом шефа, расположенный в живописном районе города с видом на Везувий, где вместе приготовите традиционные блюда. В завершение вас ожидает обед из трех блюд, сопровождаемый изысканным итальянским вином.
Этот мастер-класс - не просто урок кулинарии, но и погружение в быт и культуру неаполитанцев, полное новых впечатлений и знаний
Неаполитанская кухня — одна из самых ярких региональных кухонь Италии, у итальянцев, а в частности у южан совсем особенное отношение к еде и застолью. При встрече они могут часами обсуждать как прошел семейный обед, что приготовила мама, сестра, бабушка и чья лазанья получилась вкусней или у кого пармеджана выглядит прекрасней.
Что вас ожидает
Я проведу вас по колоритному рыбному рынку Неаполя, где научу правильно выбирать свежую рыбу, морепродукты и самые вкусные овощи и торговаться на местном диалекте.
Затем мы отправимся ко мне домой, где на кухне вместе приготовим коронные блюда неаполитанских домохозяек и даже поваров. Я живу на одной из самых живописных улиц Неаполя, где увидите потрясающую панораму на город и Везувий. Вы погрузитесь в местный быт и узнаете много нового о жизни горожан. Вас ждет море положительных эмоций, вкусный обед из 3 блюд и, конечно, прекрасное итальянское вино.
Организационные детали
Я встречу вас в центре города и привезу к себе домой на машине. От меня вы можете уехать на автобусе или на такси (стоимость такси до центра города — 10-15 евро).
Продукты для обеда включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
€100
Дети до 18 лет
€50
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 561 туриста
Здравствуйте.
Я родилась и выросла в Москве, с 2008 года живу в Неаполе, с каждым годом этот город раскрывается для меня по новому и я люблю его все больше и больше. читать дальшеуменьшить
Буду рада заразить вас этой любовью. Я занимаюсь организацией мероприятий, в том числе эногастрономических. Обожаю готовить. Являюсь дипломированным сомелье и прошла 3 месяца стажировки на кухне мишленовского ресторана в Неаполе. Отлично разбираюсь в местной кухне и вине, знаю все самые вкусные места Неаполя и его окраин. Люблю неаполитанский шопинг и смогу вам доказать, что он самый выгодный в Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Галина
Очень приятно полезно и вкусно провели время с Катей, кроме мастер-класса и прогулки получили много дельных советов которые нам очень помогли в нашем путешествии по Неаполю.
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евгений
Было очень душевно, нас забрали из отеля с детьми, прокатились на рынок и готовили местную кухню на домашней кухни. Дети играли рядом и были под присмотром. Очень рекомендую
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М
Марина
Катя с такой лёгкостью увлекает вас и погружает в этот вкусный мир неаполитанской кухни, что возвращаться оттуда уже не хочется. Вы почувствуете себя желанным гостем в её доме и настоящим читать дальшеуменьшить
поваром на её кухне. Это не экскурсия, это больше похоже на встречу близких знакомых, которые приглашают вас в гости и от всей души стараются порадовать. Мидии, кальмары, креветки, артишоки, фриарелли… Всё это за один день мы научились выбирать на рынке и готовить по-неаполитански благодаря Кате. Это было весело, интересно и вкусно. Непринуждённая обстановка, увлекательные рассказы, кулинарные секреты - альтернативный формат классическим экскурсиям. Одназначно рекомендуем!Ведь Италия прекрасна не только своей историей и культурой, но и кухней.
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Н
Надежда
Посетив 4 августа мастер класс "Неаполитанская кухня", мы с семьей получили массу незабываемых впечатлений. Все то, что обычно скрыто от глаз туристов, возможность как бы заглянуть "за занавес", почувствовать весь читать дальшеуменьшить
колорит южного города. Возможность неформально пообщаться, прикоснуться к секретам приготовления морепродуктов, задать "неудобные вопросы" о местном быте и получить искренние ответы. Ну и конечно сама кухня… Удивительная и многогранная, как и сама Италия. Все очень понравилось. Гармонично, приятно, ненавязчиво. Ребенок был доволен собирая в саду сливы и лимоны. Наша оценка пять и наилучшие пожелания в развитии этого направления.
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Т
Татьяна
Катя организовала для нас незабываемый мастер-класс в тёплой атмосфере её собственного дома! Всё было очень весело, легко и динамично. Мы узнали массу интересного о жизни неаполитанцев, удивились некоторым неизвестным нам читать дальшеуменьшить
ранее деталям, порадовались секретам приготовления итальянских блюд, и, конечно же, необычайно вкусно пообедали! В центр города мы вернулись пешком, радуясь видам солнечного Неаполя. Катя, благодарим тебя за открытость, лёгкость в общении, чуткость, позитивность, прекрасную организацию и очень вкусный обед.
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Татьяна
Рекомендую, причем очень настоятельно. Уникальная возможность за несколько часов понять душу местного населения, естественно через кулинарные обычаи. Мы моментально настроились на одну волну с Катериной, получили ответы на все интересующие нас читать дальшеуменьшить
вопросы, приготовили потрясающие вкусный обед и увезли с собой неоценимые знания о секретах итальянской кухни. На волне вдохновениЯ приготовили аналог из местных продуктов дома. Надо сказать, получилось неплохо! Одно из незабываемых приключений в удивительном Неаполе! ❤️
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