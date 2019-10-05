9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Знакомство с гастрономическими особенностями Неаполя на рыбном рынке и вкусный обед своими руками

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Мир неаполитанских кулинарных традиций настолько богат и притягателен, что, переехав в Неаполь в 2008 году, я была просто покорена и серьезно углубилась в эту тематику, каждый день открывая для себя новые продукты и блюда.

Я с огромным энтузиазмом поделюсь своими знаниями в местной кулинарии на прогулке по рыбному рынку и научу вас готовить традиционные блюда.
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс

Неаполитанская кухня — одна из самых ярких региональных кухонь Италии, у итальянцев, а в частности у южан совсем особенное отношение к еде и застолью. При встрече они могут часами обсуждать как прошел семейный обед, что приготовила мама, сестра, бабушка и чья лазанья получилась вкусней или у кого пармеджана выглядит прекрасней.

Программа

Я проведу вас по колоритному рыбному рынку Неаполя, где научу правильно выбирать свежую рыбу, морепродукты и самые вкусные овощи и торговаться на местном диалекте.

Затем мы отправимся ко мне домой, где на кухне вместе приготовим коронные блюда неаполитанских домохозяек и даже поваров. Я живу на одной из самых живописных улиц Неаполя, где увидите потрясающую панораму на город и Везувий. Вы погрузитесь в местный быт и узнаете много нового о жизни горожан. Вас ждет море положительных эмоций, вкусный обед из 3 блюд и, конечно, прекрасное итальянское вино.

Организационные детали

  • Я вас встречу в центре города, и привезу к себе домой на машине, от меня вы можете уехать либо на автобусе, либо на такси (стоимость такси до центра города 10-15 евро).
  • Продукты для обеда включены в стоимость.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте. Я родилась и выросла в Москве, с 2008 года живу в Неаполе, с каждым годом этот город раскрывается для меня по новому и я люблю его все больше и больше. Буду рада заразить вас этой любовью. Я занимаюсь организацией мероприятий, в том числе эногастрономических. Обожаю готовить. Являюсь дипломированным сомелье и прошла 3 месяца стажировки на кухне мишленовского ресторана в Неаполе. Отлично разбираюсь в местной кухне и вине, знаю все самые вкусные места Неаполя и его окраин. Люблю неаполитанский шопинг и смогу вам доказать, что он самый выгодный в Италии.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Марат
5 октября 2019
Отличный мастер-класс!
4 мая 2019
Все было отлично. Катя замечательная. Мы приготовили вкуснейшую еду и переели, так как она была мегавкусной. Потом пришлось долго гулять, чтобы раструсить её. Параллельно задавали вопросы, которые интересовали нас о Неаполе. Все было супер!
24 апреля 2019
Катя организовала для нас незабываемый мастер-класс в тёплой атмосфере её собственного дома! Всё было очень весело, легко и динамично. Мы узнали массу интересного о жизни неаполитанцев, удивились некоторым неизвестным нам ранее деталям, порадовались секретам приготовления итальянских блюд, и, конечно же, необычайно вкусно пообедали! В центр города мы вернулись пешком, радуясь видам солнечного Неаполя. Катя, благодарим тебя за открытость, лёгкость в общении, чуткость, позитивность, прекрасную организацию и очень вкусный обед.
Виктория
12 апреля 2019
Отличный мастер класс! Екатерина провела нас по местному рынку, рассказала как выбирать рыбы,у нее дома мы готовили суп из мидий,пасту с рыбой меч и артишоки. Обед был интересный и вкусный с правильным вином в дружеской обстановке .Рекомендую !
21 марта 2019
Вкусно, экзотично, любопытно, интересно, познавательно, весело . Ну где, вы, еще такое попробуете , послушаете, обсудите?
Только на итальянской кухне. В кругу семьи.
16 октября 2018
Огромное спасибо Екатерине, нам все очень понравилось!
12 сентября 2018
Очень позитивная познавательная экскурсия. Приятное общение, интересный мастер-класс, вкусно, душевно, всем рекомендую!
Павел
4 сентября 2018
Большое спасибо! Блюда изысканные и очень вкусные. Сам процесс приготовления доставил одно удовольствие! Чего только стоят фаршированные молодые осьминоги, которых недавно выловили. Нам повезло увидеть рыбные лавки Неаполя утром, купить отличные макароны в хлебном магазинчике и подобрать овощи. Неаполь не был бы Неаполем без этой экскурсии для нас. Хочется вернуться, и в следующий раз провести еще несколько экскурсий с Катей!
5 августа 2015
Посетив 4 августа мастер класс "Неаполитанская кухня", мы с семьей получили массу незабываемых впечатлений. Все то, что обычно скрыто от глаз туристов, возможность как бы заглянуть "за занавес", почувствовать весь колорит южного города. Возможность неформально пообщаться, прикоснуться к секретам приготовления морепродуктов, задать "неудобные вопросы" о местном быте и получить искренние ответы. Ну и конечно сама кухня... Удивительная и многогранная, как и сама Италия. Все очень понравилось. Гармонично, приятно, ненавязчиво. Ребенок был доволен собирая в саду сливы и лимоны. Наша оценка пять и наилучшие пожелания в развитии этого направления.

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