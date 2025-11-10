Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Тур основан на реальных событиях.

Описание экскурсии Тур основан на реальных историях Каморры. громких преступлениях и крименальних легендах. темный туризм. Неаполь -город где история и криминальный мир пересекаются самым неожиданным образом. Приглашаю вас на захватывающию экскурсию по темным улицам и скрытым уголкам столицы Каморры - Неаполитанской мафии. . Во время экскурсии вы узнаете о тайных обществах. великих мафиозных кланах. знаменитых ограблениях. скандальных расследованиях. Я расскажу вам как мафия влияет на местную жизнь. какие законы действуют в криминальном мире и почему Каморра отличается от сицилийской Коза Ностры. Вас ждёт рассказ о самых влиятельных криминальных семьях Неаполя. Знаковые места преступного мира. включая районы связанные с Каморрой. Реальные расследования. громкие аресты и легенды об исчезнувших сокровищях. Киномотографический взгляд. как мафию показуют в фильмах и сериалах. Неожиданные факты о том как преступность изменила городскую культуру и экономику. . Экскурсия проводится с профессионалным гидом с учётом мер безопасности. Это шанс прикоснуться к мрачной. но невероятно интересной стороне Неаполя. Готовы открыть тайны криминального Неаполя. Вас ждёт свой человек. с ув. Павел Важная информация: одеться в обычную одежду

