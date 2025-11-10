Тур основан на реальных событиях.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииТур основан на реальных историях Каморры. громких преступлениях и крименальних легендах. темный туризм. Неаполь -город где история и криминальный мир пересекаются самым неожиданным образом. Приглашаю вас на захватывающию экскурсию по темным улицам и скрытым уголкам столицы Каморры - Неаполитанской мафии. . Во время экскурсии вы узнаете о тайных обществах. великих мафиозных кланах. знаменитых ограблениях. скандальных расследованиях. Я расскажу вам как мафия влияет на местную жизнь. какие законы действуют в криминальном мире и почему Каморра отличается от сицилийской Коза Ностры. Вас ждёт рассказ о самых влиятельных криминальных семьях Неаполя. Знаковые места преступного мира. включая районы связанные с Каморрой. Реальные расследования. громкие аресты и легенды об исчезнувших сокровищях. Киномотографический взгляд. как мафию показуют в фильмах и сериалах. Неожиданные факты о том как преступность изменила городскую культуру и экономику. . Экскурсия проводится с профессионалным гидом с учётом мер безопасности. Это шанс прикоснуться к мрачной. но невероятно интересной стороне Неаполя. Готовы открыть тайны криминального Неаполя. Вас ждёт свой человек. с ув. Павел Важная информация: одеться в обычную одежду
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Неаполь. порт Molobeverello
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одеться в обычную одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
