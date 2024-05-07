1 чел.
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Индивидуальная
6 часов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
«Мы развеем эти преувеличенные туристические мифы и покажем вам сердце этого южного города»
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
- ЕЕлена28 марта 2024Экскурсия с Марией очень понраивлась. Легкое, интересное и в тоже время глубокое погружение в историю Помпеи. Было интересно и взрослым и детям.
- ДДенис25 марта 2024Были на экскурсии с семьей - 2 взрослых 3 ребенка: 9,10 и 15 лет. Все очень понравилось. Подъем на вулкан оказался
- ВВиктория25 февраля 2024Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
- AAirat24 сентября 2023Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
- IInessa22 августа 2023Спасибо. Очень интересно и содержательно!
- DDinaprim30 мая 2023Спасибо большое за экскурсию с Элиной очень хорошо прошлась по всей теме мы в Неаполе второй раз но легенд Неаполя мы ещё не слышали узнали очень много интересного. Очень приятные впечатления осталось
- ВВекслер7 марта 2022Замечательная экскурсия! Экскурсовод Эллина провела по улицам Неаполя, окунула в волшебную, полную таинственного, атмосферу города. После экскурсии мы запросто ориентировались в городе. Рекомендуем воспользоваться услугами Эллины!
- ИИрина5 сентября 2019Замечательная экскурсия! Гид Екатерина увлекательно рассказывала об интересных фактах. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Мифы и легенды»
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Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 800. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Неаполя в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году