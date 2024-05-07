Откройте для себя мифы и легенды Неаполя с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Неаполе на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Везувий и Помпеи: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Тайны и легенды Неаполя
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
«Мы развеем эти преувеличенные туристические мифы и покажем вам сердце этого южного города»
Расписание: Ежедневно 09:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
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    понятно и хватило бы сил и энергии походить, посмотреть на полтора часа, поэтому важно было по какому маршруту идти, чтобы и увидеть побольше интересного и впечатление о городе составить и чтобы сил на всё хватило. Мария все пожелания учла, понравилось, что была в диалоге с детьми, очень хорошо их чувствовала, задавала интересные вопросы, выслушивала мнение детей, отталкивалась от их знаний, вопросами заставляла размышлять, делать выводы, понятным языком всё объясняла. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно. Мы узнали и про жизнь и быт людей, про само извержение, какие-то интересные факты, увидели детали, мимо которых сами бы прошли мимо. Было очень интересно! Благодарю и рекомендую Марию - профессионал высокого уровня!

  • Е
    Елена
    28 марта 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Экскурсия с Марией очень понраивлась. Легкое, интересное и в тоже время глубокое погружение в историю Помпеи. Было интересно и взрослым и детям.
  • Д
    Денис
    25 марта 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Были на экскурсии с семьей - 2 взрослых 3 ребенка: 9,10 и 15 лет. Все очень понравилось. Подъем на вулкан оказался
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    не сложным от слова совсем. По дороге Мария рассказала много интересных фактов из истории самого Везувия, а также Неаполя и всего региона. Посещение Помпеи просто поразило. Рассказ Марии очень хорошо лег на программу посещения. Мне даже показалось, что без гида было вообще не особо интересно посещать это место.

  • В
    Виктория
    25 февраля 2024
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Мы прекрасно провели время! Влюбились в Неаполь окончательно и бесповоротно. Эллина - замечательный гид. Экскурсия прошла на одном дыхании, появился интерес к городу, захотелось вернуться. Однозначно рекомендую!
  • A
    Airat
    24 сентября 2023
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Огромная благодарность нашему гиду Эллине за прекрасную познавательную экскурсию по центру Неаполя! Хочется особо отметить глубокие искусствоведческие знания Эллины, грамотные
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    логические переходы, использование цитат известных личностей, связанных с Неаполем, мы как будто прожили всю многовековую историю города в ретроспективе главных событий за два с половиной часа! Мы узнали многое о известных личностях, правившиж и живших в Неаполе! Для первого знакомства с городом это великолепно!!! Рекомендую всем!

  • I
    Inessa
    22 августа 2023
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Спасибо. Очень интересно и содержательно!
  • D
    Dinaprim
    30 мая 2023
    Тайны и легенды Неаполя
    Спасибо большое за экскурсию с Элиной очень хорошо прошлась по всей теме мы в Неаполе второй раз но легенд Неаполя мы ещё не слышали узнали очень много интересного. Очень приятные впечатления осталось
  • В
    Векслер
    7 марта 2022
    Тайны и легенды Неаполя
    Замечательная экскурсия! Экскурсовод Эллина провела по улицам Неаполя, окунула в волшебную, полную таинственного, атмосферу города. После экскурсии мы запросто ориентировались в городе. Рекомендуем воспользоваться услугами Эллины!
  • И
    Ирина
    5 сентября 2019
    Тайны и легенды Неаполя
    Замечательная экскурсия! Гид Екатерина увлекательно рассказывала об интересных фактах. Очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Мифы и легенды»

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  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 800. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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