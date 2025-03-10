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с видом, от которого хочется себя ущипнуть- не верится даже. Завершилось поездка на закате, с видом на Его Величество Везувий. И, конечно, невероятные впечатления от поездки на спортивном мотоцикле! Ребята, это нечто 🤩 скорость, концентрация, ясные мысли - Около 7 часов восторга! Игорь- местный; отличный проводник в это сказочное побережье. Очень позитивный, при этом очень ответственный; я чувствовала себя в полной безопасности, когда мы ехали по серпантину. Шлемы оборудованы гарнитурой, поэтому всю дорогу можно было задавать вопросы, слушать кайфовую музычку, узнавать особенности местности. А еще - тысячи фотографий и видео с дрона. Рекомендуют от души❤️