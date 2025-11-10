Экскурсия «Неаполь - город контрастов» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города.
Посетители увидят Джезу Нуово, Санта Киара с фресками Джотто, Сан Доменико Маджиоре, где преподавали великие умы. Капелла Сан Северо впечатлит скульптурными шедеврами.
Обед в аутентичной пиццерии и панорамные виды на Везувий, Сорренто и Капри сделают день незабываемым. Замки Сант Элмо и Яйца дополнят впечатления
Посетители увидят Джезу Нуово, Санта Киара с фресками Джотто, Сан Доменико Маджиоре, где преподавали великие умы. Капелла Сан Северо впечатлит скульптурными шедеврами.
Обед в аутентичной пиццерии и панорамные виды на Везувий, Сорренто и Капри сделают день незабываемым. Замки Сант Элмо и Яйца дополнят впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Исторический центр Неаполя
- 🎨 Фрески Джотто
- 🏰 Замки Сант Элмо и Яйца
- 🍕 Аутентичная пицца
- 🌋 Вид на Везувий
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Джезу Нуово
- Санта Киара
- Сан Доменико Маджиоре
- Капелла Сан Северо
- Собор Св. Яннуария
- Замок Сант Элмо
- Замок Яйца
Описание экскурсииЧто вас ждёт?
- Исторический центр Неаполя — Джезу Нуово XV века, настоящий иезуитский дворец.
- Санта Киара с фресками Джотто и майоликовым садом.
- Сан Доменико Маджиоре — здесь преподавал Фома Аквинский и Джордано Бруно.
- Капелла Сан Северо с уникальными скульптурными артефактами, техники мраморная вуаль — Христос под плащаницей и Освобождение от чар.
- Собор Св. Яннуария.
- Обед в аутентичной пиццерии в мафиозном квартальчике.
- Панорамные места с видом на Везувий, Сорренто, Капри.
- Подъём в замок Сант Элмо и замок Яйца.
По согласованию с гидом.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Джезу Нуово
- Санта Киара
- Сан Доменико Маджиоре
- Капелла Сан Северо
- Собор Св. Яннуария
- Панорамные места с видом на Везувий, Сорренто, Капри
- Замок Сант Элмо
- Замок Яйца
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу из любого места
Завершение: Где удобно туристам
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Неаполя
Похожие экскурсии из Неаполя
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь: история, легенды и сказки
Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€135 за всё до 4 чел.