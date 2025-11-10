Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Экскурсия «Неаполь - город контрастов» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу города.



Посетители увидят Джезу Нуово, Санта Киара с фресками Джотто, Сан Доменико Маджиоре, где преподавали великие умы. Капелла Сан Северо впечатлит скульптурными шедеврами.



Обед в аутентичной пиццерии и панорамные виды на Везувий, Сорренто и Капри сделают день незабываемым. Замки Сант Элмо и Яйца дополнят впечатления