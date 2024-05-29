Экскурсии в капеллу Сан-Северо

Найдено 3 экскурсии в категории «Капелла Сан-Северо» в Неаполе на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Неаполь - самое интересное
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
170 за всё до 10 чел.
Магия неаполитанского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
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    пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию.

  • Д
    Денис
    13 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Великолепная экскурсия! Неаполь- потрясающий город, город контрастов, великолепных дворцов и крепостей, узких улочек испанских кварталов, пиццы неаполитано, набережной с видом
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    залива и Везувия! За 3 часа мы увидели и услышали в 10 раз больше, чем ожидали. Это город, в который хочется возвращаться, и все благодаря Вашей экскурсии. Спасибо!

  • A
    Anna
    8 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Очень понравилась экскурсия с Еленой! Рекомендуем:)
  • Ю
    Юлия
    30 апреля 2024
    Магия неаполитанского
    Неаполь совершенно необычный город и,если бы не замечательная Мария,боюсь,что мы были бы им разочарованы! Но благодаря эрудиции,знаниям как истории города,так
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    и его современных проблем и жизни в нем,интересной подаче и прекрасной её форме,вся наша кампания не только впечатлила этим городом,но даже захотели посетить его ещё,чтобы узнать ещё лучше! Спасибо замечательной Марии,Гиду с большой буквы!

  • Н
    Наталья
    4 марта 2024
    Магия неаполитанского
    Мария потрясающий гид. Открыла нам Неаполь с неизведанной стороны. Мы прониклись местными колоритом, традициями, свободолюбием. Узнали про старинные ремесла и Неапольскую «интернет-доставку». Всем 100% рекомендуем к посещению.
  • Д
    Дмитрий
    27 декабря 2023
    Магия неаполитанского
    Мария прекрасный гид с академическим образованием и редким правильным русским языком и хорошими историческими знаниями истории региона. Начинайте экскурсию раньше, если будете в праздники!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Капелла Сан-Северо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Неаполь - самое интересное
  2. Магия неаполитанского
  3. Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Капелла Сан-Северо" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 200. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Капелла Сан-Северо», 46 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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