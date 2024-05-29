1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССанта29 мая 2024Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
- ДДенис13 мая 2024Великолепная экскурсия! Неаполь- потрясающий город, город контрастов, великолепных дворцов и крепостей, узких улочек испанских кварталов, пиццы неаполитано, набережной с видом
- AAnna8 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой! Рекомендуем:)
- ЮЮлия30 апреля 2024Неаполь совершенно необычный город и,если бы не замечательная Мария,боюсь,что мы были бы им разочарованы! Но благодаря эрудиции,знаниям как истории города,так
- ННаталья4 марта 2024Мария потрясающий гид. Открыла нам Неаполь с неизведанной стороны. Мы прониклись местными колоритом, традициями, свободолюбием. Узнали про старинные ремесла и Неапольскую «интернет-доставку». Всем 100% рекомендуем к посещению.
- ДДмитрий27 декабря 2023Мария прекрасный гид с академическим образованием и редким правильным русским языком и хорошими историческими знаниями истории региона. Начинайте экскурсию раньше, если будете в праздники!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Капелла Сан-Северо»
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