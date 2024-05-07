Экскурсии на Везувий из Неаполя

Найдено 5 экскурсий в категории «Везувий» в Неаполе на русском языке, цены от €174. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Везувий и Помпеи: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
«Я расскажу об истории извержений Везувия и поясню, почему он входит в шестерку самых опасных вулканов мира»
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Восхождение на Везувий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
«Билеты на Везувий необходимо покупать заранее он-лайн на официальном сайте, так как часто в день экскурсии они уже раскуплены»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
«попробовать неаполитанскую пиццу или продегустировать местные сорта вин на склонах Везувия (опционально, по запросу)»
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
267 за всё до 4 чел.
Путешествие на вершину Везувия
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
«Во время восхождения на Везувий гид будет рассказывать вам интересные истории, легенды, факты из прошлого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
174 за всё до 4 чел.
Дегустация вина на склонах Везувия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
«Вулканическую почву Везувия ценили ещё античные греки, которые были экспертами в производстве вина»
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
192 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
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    понятно и хватило бы сил и энергии походить, посмотреть на полтора часа, поэтому важно было по какому маршруту идти, чтобы и увидеть побольше интересного и впечатление о городе составить и чтобы сил на всё хватило. Мария все пожелания учла, понравилось, что была в диалоге с детьми, очень хорошо их чувствовала, задавала интересные вопросы, выслушивала мнение детей, отталкивалась от их знаний, вопросами заставляла размышлять, делать выводы, понятным языком всё объясняла. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно. Мы узнали и про жизнь и быт людей, про само извержение, какие-то интересные факты, увидели детали, мимо которых сами бы прошли мимо. Было очень интересно! Благодарю и рекомендую Марию - профессионал высокого уровня!

  • V
    Vladimir
    6 мая 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
  • Н
    Наталия
    4 мая 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
  • О
    Олег
    27 апреля 2024
    Восхождение на Везувий
    Ирина великолепный путеводитель, все детально рассказала и показала. всем советую обращаться к ней!!
  • Е
    Елена
    28 марта 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Экскурсия с Марией очень понраивлась. Легкое, интересное и в тоже время глубокое погружение в историю Помпеи. Было интересно и взрослым и детям.
  • Д
    Денис
    25 марта 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Были на экскурсии с семьей - 2 взрослых 3 ребенка: 9,10 и 15 лет. Все очень понравилось. Подъем на вулкан оказался
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    не сложным от слова совсем. По дороге Мария рассказала много интересных фактов из истории самого Везувия, а также Неаполя и всего региона. Посещение Помпеи просто поразило. Рассказ Марии очень хорошо лег на программу посещения. Мне даже показалось, что без гида было вообще не особо интересно посещать это место.

  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Восхождение на Везувий
    Благодарим Ирину за увлекательную экскурсию! И за помощь в других вопросах! Все было интересно и очень удобно!
  • O
    Orlyankina
    14 марта 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
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    полезных рекомендаций. Много впечатлений и хорошее настроение. Экскурсию по Амальфитанскому побережью проводила сама Татьяна. Это вообще огонь!!! Несколько дней отходили от впечатлений. Желание одно - вернуться. Большое спасибо Татьяне и Руслану.

  • Л
    Людмила
    21 декабря 2023
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Экскурсия понравилась! Удобно, комфортно и очень познавательно! Как буд-то город ожил, настолько был увлекательным рассказ!
  • O
    Olga
    30 июля 2023
    Помпеи и Везувий с винной дегустацией
    Экскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не
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    заученый текст, а сжато, самое интересное, но в то же время все четко, организованно и продумано. Уложились в тайминг и все самое интересное посмотрели.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Везувий»

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  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Везувий" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 174 до 800. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Везувий», 38 ⭐ отзывов, цены от €174. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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