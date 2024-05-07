1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
«Я расскажу об истории извержений Везувия и поясню, почему он входит в шестерку самых опасных вулканов мира»
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
«Билеты на Везувий необходимо покупать заранее он-лайн на официальном сайте, так как часто в день экскурсии они уже раскуплены»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
«попробовать неаполитанскую пиццу или продегустировать местные сорта вин на склонах Везувия (опционально, по запросу)»
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
«Во время восхождения на Везувий гид будет рассказывать вам интересные истории, легенды, факты из прошлого»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
«Вулканическую почву Везувия ценили ещё античные греки, которые были экспертами в производстве вина»
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
€192 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
- VVladimir6 мая 2024Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
- ННаталия4 мая 2024Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
- ООлег27 апреля 2024Ирина великолепный путеводитель, все детально рассказала и показала. всем советую обращаться к ней!!
- ЕЕлена28 марта 2024Экскурсия с Марией очень понраивлась. Легкое, интересное и в тоже время глубокое погружение в историю Помпеи. Было интересно и взрослым и детям.
- ДДенис25 марта 2024Были на экскурсии с семьей - 2 взрослых 3 ребенка: 9,10 и 15 лет. Все очень понравилось. Подъем на вулкан оказался
- ЕЕлена21 марта 2024Благодарим Ирину за увлекательную экскурсию! И за помощь в других вопросах! Все было интересно и очень удобно!
- OOrlyankina14 марта 2024Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
- ЛЛюдмила21 декабря 2023Экскурсия понравилась! Удобно, комфортно и очень познавательно! Как буд-то город ожил, настолько был увлекательным рассказ!
- OOlga30 июля 2023Помпеи и Везувий с винной дегустациейЭкскурсия с Ириной была чудесной. Интересный расказчик. Может посоветовать, что еще интересного посмотреть. Редкий случай для гида, когда рассказывает не
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Везувий»
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