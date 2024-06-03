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Д Дмитрий Неаполь - первое свидание 👍👍👍

О Ольга Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.