1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
€134 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
€267 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
€40 за человека
Индивидуальная
6.5 часов
День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя
Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии
Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€80 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350€333 за человека
Индивидуальная
10 часов
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€250 за человека
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€250 за человека
Индивидуальная
3 часа
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от €160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€170 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€240 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€30 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Из Неаполя на колоритный остров Прочида: путешествие в аутентичность
Погрузитесь в атмосферу неспешной жизни и красочных пейзажей на экскурсии по острову Прочида из Неаполя
Начало: В порту Беверелло
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
€192 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€165 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
€192 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмилия3 июня 2024Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
- ААнастасия31 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
- ССанта29 мая 2024Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
- ИИна25 мая 2024Если вы хотите услышать о том, как передавались династии, кто на ком женился, какие святые покровительствуют Неаполю, какие церкви и известные художники, целители и исторические личности были в Неаполе, то Евгения сделает ваше посещение Неаполя незабываемым
- ИИрина25 мая 2024Посетили на днях Неаполь и Рим. Мария нам показала Неаполь во всей красе. Отличный гид,прекрасная подача,интересно. Показалось,что мы бы ещё готовы были бы ходить и ходить. слушать и слушать. Огромное спасибо Марии,Прекрасная экскурсия.
- ДДмитрий24 мая 2024👍👍👍
- ООльга23 мая 2024Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
- ЛЛеонид22 мая 2024Отличная экскурсия!!! Прекрасный гид!!! Всем рекомендую!!! за жареную пиццу отдельный🔥🔥🔥🔥😊😊
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