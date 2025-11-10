Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по одному из самых живописных уголков Италии — Амалфитанскому побережью.
Эта экскурсия подарит вам не только эстетическое наслаждение от природных красот, но и поможет прикоснуться к богатому историческому и мифологическому наследию.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииАмалфитанское побережье — место, где каждый уголок окутан мифами и легендами. Во время экскурсии мы пройдем по Дороге Богов, старинному и живописному маршруту, который ведёт через зелёные склоны, холмистые тропы и великолепные виды на голубое Средиземное море. Я расскажу вам о древнегреческих и римских богах, которые, как полагают, когда-то обитали на этих землях, а также о мифах и поверьях местных жителей. Мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открывается захватывающие видами Амалфи и соседние приближённые деревни. Вы узнаете о культуре и традициях этого региона, о котором по праву говорят, что это Рай на Земле.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Неаполь. площядь Гарибальди. гостиница Терминус
Завершение: Неаполь
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
