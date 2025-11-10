Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по одному из самых живописных уголков Италии — Амалфитанскому побережью.



Эта экскурсия подарит вам не только эстетическое наслаждение от природных красот, но и поможет прикоснуться к богатому историческому и мифологическому наследию.

Павел Ваш гид в Неаполе Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек Как проходит Пешком Когда Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. €85 за человека

Описание экскурсии Амалфитанское побережье — место, где каждый уголок окутан мифами и легендами. Во время экскурсии мы пройдем по Дороге Богов, старинному и живописному маршруту, который ведёт через зелёные склоны, холмистые тропы и великолепные виды на голубое Средиземное море. Я расскажу вам о древнегреческих и римских богах, которые, как полагают, когда-то обитали на этих землях, а также о мифах и поверьях местных жителей. Мы поднимемся на смотровые площадки, откуда открывается захватывающие видами Амалфи и соседние приближённые деревни. Вы узнаете о культуре и традициях этого региона, о котором по праву говорят, что это Рай на Земле.

Что включено Услуги гида Где начинаем и завершаем? Начало: Неаполь. площядь Гарибальди. гостиница Терминус Завершение: Неаполь Когда и сколько длится? Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.