Н Нина Помпеи - античная машина времени читать дальше к месту встречи. Сама экскурсия очень грамотно спланирована, Ирина осведомляется о пожеланиях гостей и исходя из этого выстраивает маршрут. Рассказ очень содержательный и лёгкий одновременно! Получили огромное удовольствие от общение и были снабжены дополнительной информацией. Спасибо огромное прекрасной и душевной Ирине! Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа

Н Нина Из Неаполя - на Капри Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!

И Ирина Амальфитанское побережье на мотоцикле Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.

Т Татьяна Помпеи - античная машина времени Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны

А Ангелина Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее Очень понравилась экскурсия, Эллина подготовила экскурсию по нашему запросу: за 2 часа прошли Помпеи, за два часа прошлись по Неаполю. Всё очень содержательно, компактно и интересно. Живая, эмоциональная подача информации для обычного слушателя. Спасибо. Амальфи в следующий раз))

О Ольга Из Неаполя - на Капри Шикарная экскурсия на очень красивый остров. Увидели достаточно много локаций. Было легко и интересно.

О Ольга Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.

В Виктория Помпеи - взгляд в прошлое Все хорошо. Было интересно и познавательно.

О Ольга Один день на Амальфитанском побережье Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить комфортное вождение Эллины, при узких, извилистых дорогах ведет машину мастерски. Помогла купить билеты на кораблик, проводила, мы довольны, рекомендую!