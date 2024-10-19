По Италии – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «По Италии» в Неаполе на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Везувий: история киллера
На автобусе
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Везувий: история киллера
Поднимитесь к жерлу Везувия и ощутите его мощь. Узнайте интересные факты о вулкане и насладитесь видами на Амальфитанское побережье, Неаполь и Аппеннины
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Пешая
2 часа
2 отзыва
Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€25 за билет
По следам богов: путешествие по Амалфитанскому побережью
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
«По следам богов»: путешествие по Амалфитанскому побережью
Присоединяйтесь к увлекательной групповой экскурсии по Амалфитанскому побережью. Ощутите магию Италии, исследуя её живописные уголки
Начало: Неаполь. площядь Гарибальди. гостиница Терминус
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
14 июн в 09:00
17 июн в 09:00
€85 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «По Италии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Везувий: история киллера
  2. Неаполь и его греко-римский исторический центр
  3. По следам богов: путешествие по Амалфитанскому побережью
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Везувий
  3. Галерея Умберто
  4. Капелла Сан-Северо
  5. Амальфитанское побережье
  6. Кастель-дель-Ово
  7. Санта-Кьяра
  8. Замок Сант-Эльмо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2025
Сейчас в Неаполе в категории "По Италии" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 190. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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