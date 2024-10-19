Индивидуальная
до 1 чел.
Везувий: история киллера
Поднимитесь к жерлу Везувия и ощутите его мощь. Узнайте интересные факты о вулкане и насладитесь видами на Амальфитанское побережье, Неаполь и Аппеннины
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€190 за экскурсию
Билеты
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Gesu Nuovo, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€25 за билет
Мини-группа
до 1 чел.
«По следам богов»: путешествие по Амалфитанскому побережью
Присоединяйтесь к увлекательной групповой экскурсии по Амалфитанскому побережью. Ощутите магию Италии, исследуя её живописные уголки
Начало: Неаполь. площядь Гарибальди. гостиница Терминус
Расписание: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
14 июн в 09:00
17 июн в 09:00
€85 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- JJekaterina19 октября 2024Большое спасибо, за содержательную экскурсию, узнали все самое главное о Неаполе.
- ЮЮлия9 сентября 2024Отличная экскурсия. Спасибо большое нашему экскурсоводу Ирине👍
- ААнна22 августа 2023Археологический музей НеаполяЧудесная Экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Интересно было всем. И взрослым и детям.
- YYuri13 мая 2022Спасибо Ирине. Провела на отлично экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «По Италии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2025
Сейчас в Неаполе в категории "По Италии" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 190. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по италии, 3 ⭐ отзыва, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август