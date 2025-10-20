Помпеи — это не просто археологический памятник. Это одно из самых удивительных мест на Земле, где время остановилось, а история стала доступной для каждого из нас. Во время нашей экскурсии мы сможем понять, что произошло в тот роковой день, когда вулкан Везувий выбросил свои недра, изменив жизни тысяч людей.
Жизнь до извержения
Мы узнаем, где находились жители Помпей в момент извержения. Что они делали в этот критический момент? Их повседневные заботы и досуг представляют собой уникальный срез времени.
Место укрытия и спасения
Массированное извержение изменило облик города, но мы обсудим, смог кто-то спастись в столь напряжённой обстановке. Эти истории дают нам возможность увидеть человеческую стойкость и стремление к жизни.
Знакомство с бытом горожан
Мы посетим разные уголки Помпей: дома зажиточных жителей, публичные бани и прачечные. Узнаем, как и чем они стирали бельё, какие традиции были связаны с банными процедурами, и как это всё отражает их культуру.
Публичный дом: что скрыто за дверями
Тайны публичного дома также не останутся без внимания. Мы поговорим о том, сколько стоили услуги, кто посещал такие заведения и почему они были столь важной частью городского уклада.
Торговля и ремесленный труд
Рынки и мастерские Помпей предоставят нам представление о торговле и ремесленных навыках народа. Мы увидим слепки людей, застывших в моменте, что позволит нам прикоснуться к их жизни и почувствовать их эмоции.
Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир Помпей, где каждая находка рассказывает свою историю о прошлом, полном событий и тайны!
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Т
Татьяна
20 окт 2025
По Помпеям экскурсии вопросов нет, все отлично прошло Илона профи своего дела. По всем остальным, сервис оставляет желать лучшего, если слоты заняты, желательно чтобы они не светились как свободные, а то потом начинается переписка то гиду не удобно, то занят в это время. И приходилось к местным гидам обращаться. Это пожелание