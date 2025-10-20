Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Погружение в историю Помпеи

Помпеи — это не просто археологический памятник. Это одно из самых удивительных мест на Земле, где время остановилось, а история стала доступной для каждого из нас. Во время нашей экскурсии мы сможем понять, что произошло в тот роковой день, когда вулкан Везувий выбросил свои недра, изменив жизни тысяч людей.

Жизнь до извержения

Мы узнаем, где находились жители Помпей в момент извержения. Что они делали в этот критический момент? Их повседневные заботы и досуг представляют собой уникальный срез времени.

Место укрытия и спасения

Массированное извержение изменило облик города, но мы обсудим, смог кто-то спастись в столь напряжённой обстановке. Эти истории дают нам возможность увидеть человеческую стойкость и стремление к жизни.

Знакомство с бытом горожан

Мы посетим разные уголки Помпей: дома зажиточных жителей, публичные бани и прачечные. Узнаем, как и чем они стирали бельё, какие традиции были связаны с банными процедурами, и как это всё отражает их культуру.

Публичный дом: что скрыто за дверями

Тайны публичного дома также не останутся без внимания. Мы поговорим о том, сколько стоили услуги, кто посещал такие заведения и почему они были столь важной частью городского уклада.

Торговля и ремесленный труд

Рынки и мастерские Помпей предоставят нам представление о торговле и ремесленных навыках народа. Мы увидим слепки людей, застывших в моменте, что позволит нам прикоснуться к их жизни и почувствовать их эмоции.

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир Помпей, где каждая находка рассказывает свою историю о прошлом, полном событий и тайны!