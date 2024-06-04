1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€192 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€147 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина4 июня 2024Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
- ТТатьяна26 мая 2024Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
- ААнгелина24 мая 2024Очень понравилась экскурсия, Эллина подготовила экскурсию по нашему запросу: за 2 часа прошли Помпеи, за два часа прошлись по Неаполю. Всё очень содержательно, компактно и интересно. Живая, эмоциональная подача информации для обычного слушателя. Спасибо. Амальфи в следующий раз))
- ВВиктория23 мая 2024Все хорошо. Было интересно и познавательно.
- ННиколай12 мая 2024Очень довольны экскурсий также сообразительностью гида мы приехали не на тот вокзал она быстро сообразила и приехала и встретила нас большая благодарность всем советую
- ВВасилий11 мая 2024Мы (группа из 5 человек) были в Неаполе с круизом всего 8 часов. Многие гиды отказались организовать нам экскурсию или
- ННадежда7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
- VVladimir6 мая 2024Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
- ДДарья6 мая 2024Очень понравилась экскурсия, было интересно и понятно, узнали много нового, спасибо!
- ННаталия4 мая 2024Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Помпеи»
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