Экскурсии в Помпеи из Неаполя

Найдено 6 экскурсий в категории «Помпеи» в Неаполе на русском языке, цены от €147. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Помпеи - античная машина времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Помпеи - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Восхождение на Везувий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
267 за всё до 4 чел.
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
147 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
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    к месту встречи. Сама экскурсия очень грамотно спланирована, Ирина осведомляется о пожеланиях гостей и исходя из этого выстраивает маршрут. Рассказ очень содержательный и лёгкий одновременно! Получили огромное удовольствие от общение и были снабжены дополнительной информацией. Спасибо огромное прекрасной и душевной Ирине!

    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны
  • А
    Ангелина
    24 мая 2024
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Очень понравилась экскурсия, Эллина подготовила экскурсию по нашему запросу: за 2 часа прошли Помпеи, за два часа прошлись по Неаполю. Всё очень содержательно, компактно и интересно. Живая, эмоциональная подача информации для обычного слушателя. Спасибо. Амальфи в следующий раз))
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Все хорошо. Было интересно и познавательно.
  • Н
    Николай
    12 мая 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Очень довольны экскурсий также сообразительностью гида мы приехали не на тот вокзал она быстро сообразила и приехала и встретила нас большая благодарность всем советую
  • В
    Василий
    11 мая 2024
    Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
    Мы (группа из 5 человек) были в Неаполе с круизом всего 8 часов. Многие гиды отказались организовать нам экскурсию или
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    запросили непомерно высокую цену. Эллина заранее сказала нам где и как купить билеты и провела с нами весь день. Это была очень интересная и познавательная экскурсия. Эллина ответила на все наши вопросы по истории и современности. Очень рекомендую.

  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
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    понятно и хватило бы сил и энергии походить, посмотреть на полтора часа, поэтому важно было по какому маршруту идти, чтобы и увидеть побольше интересного и впечатление о городе составить и чтобы сил на всё хватило. Мария все пожелания учла, понравилось, что была в диалоге с детьми, очень хорошо их чувствовала, задавала интересные вопросы, выслушивала мнение детей, отталкивалась от их знаний, вопросами заставляла размышлять, делать выводы, понятным языком всё объясняла. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно. Мы узнали и про жизнь и быт людей, про само извержение, какие-то интересные факты, увидели детали, мимо которых сами бы прошли мимо. Было очень интересно! Благодарю и рекомендую Марию - профессионал высокого уровня!

  • V
    Vladimir
    6 мая 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
  • Д
    Дарья
    6 мая 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Очень понравилась экскурсия, было интересно и понятно, узнали много нового, спасибо!
  • Н
    Наталия
    4 мая 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо Ирине за очень интересную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Помпеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Помпеи - античная машина времени
  2. Помпеи - взгляд в прошлое
  3. Везувий и Помпеи: история и легенды
  4. Восхождение на Везувий
  5. Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Помпеи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 147 до 800. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Помпеи», 197 ⭐ отзывов, цены от €147. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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