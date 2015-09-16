3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Любите моду и выгодные покупки? Откройте для себя Неаполь с его уникальными магазинами и секретами шопоголика. Найдите стильные вещи по лучшим ценам
Для тех, кто обожает моду и ценит стильные вещи, индивидуальная экскурсия «Секреты шопоголика» в Неаполе станет настоящей находкой. Этот город, известный своими фабриками, предлагает эксклюзивные бренды по доступным ценам.
Экскурсия включает трансфер и консультацию модного эксперта, что делает её идеальной для любителей шопинга.
Погрузитесь в атмосферу итальянской моды и откройте для себя уникальные предложения, которые невозможно найти в других местах
Конечно, все знают что Милан — это столица моды, конечно, самых приятных нашему слуху дизайнеров мы ассоциируем именно с Миланом и севером Италии, но немногие знают, что большинство знаменитых брендов изготавливают обувь и одежду на фабриках в пригороде Неаполя. Именно поэтому в Неаполе легче всего найти образцы известных дорогих брендов или же вещи, использованные в дефиле и на выставках, коллекции новых, пока не известных дизайнеров. То есть актуальные, фирменные и качественные вещи, но в 2, а то и в 3, 4 раза дешевле. Звучит заманчиво? Конечно!
Программа
Я готова поделиться с вами этими строжайшими секретами и провезти вас по самым интересным местам с точки зрения выгодного шоппинга. В дорогие бутики вы можете сходить и без меня, а вот попробуйте найти супер выгодные покупки в чужом городе! Помимо того, что вам откроются невероятные тайны шопоголика, у вас под рукой будет в одном лице переводчик и модный эксперт-советчик.
Организационные детали
Я вас могу забрать из вашей гостиницы и отвезти обратно, если вы живете в Неаполе.
В стоимость экскурсии входит трансфер, перевод и модная консультация.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 561 туриста
Здравствуйте.
Я родилась и выросла в Москве, с 2008 года живу в Неаполе, с каждым годом этот город раскрывается для меня по новому и я люблю его все больше и больше. читать дальшеуменьшить
Буду рада заразить вас этой любовью. Я занимаюсь организацией мероприятий, в том числе эногастрономических. Обожаю готовить. Являюсь дипломированным сомелье и прошла 3 месяца стажировки на кухне мишленовского ресторана в Неаполе. Отлично разбираюсь в местной кухне и вине, знаю все самые вкусные места Неаполя и его окраин. Люблю неаполитанский шопинг и смогу вам доказать, что он самый выгодный в Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Огромнющее спасибо!!! Это был супер интересный, насыщенный, разнообразный день, проведенный в компаниия Кати. И по моим ощущениям один день превратился как минимум в три, так много было впечатлений, событий и читать дальшеуменьшить
рассказов. Мы успели увидеть исторический Неаполь, взобраться на Везувий (положа руку на сердце, это задача не из легких),но благодаря Катиной открытой легкости в общении и дружеской атмосфере хватили сил еще и на шопинг, и на вечерний аперитив в хипстерском квартале Неаполя, перетекший в ужин в местной развеселой таверне. Ко всему прочему Катя здорово щебечет на итальянском и повсюду у нее куча знакомых. Среди этого чувствуешь себя своей, в казалось бы, чужом городе.
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A
Andrei
Экскурсия «Секреты шопоголика» с Екатериной оказалась неожиданно полезной и приятной! Мы обошли рынок в Неаполе и с помощью Екатерины нашли много стильных качественных итальянских вещей по отличным ценам! Катя помогла нам с переводом на итальянский и в целом опыт был позитивный! Искренне рекомендуем и экскурсию и гида! Спасибо Екатерина!
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Ю
Юлия
Катя, большое спасибо за день, проведённый в Неаполе) мы смогли посмотреть на город глазами местного жителя, почувствовать его темперамент, незабываемый колорит. Благодаря Вам, хочется вернуться сюда ещё раз!
P.S. Да, и мы пересмотрели выпуск "Орла и Решки", и теперь всем хвастаемся, что знакомы с телезвездой))
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Nataliia
Я получила чудесный опыт посещения местного рынка и увлекательную прогулку с милой организованной и очень приятной девушкой - гидом! море полезной и интересной информации деталей, советов, улыбок и куража! Кате огромное спасибо! Очень рекомендую все ее экскурсии- прогулки
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o
olga
все прошло замечательно, очень пунктуальный,хорошо организованный гид, компетентная позитивная открытая просто КЛАСС!!!