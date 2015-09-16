3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Для тех, кто обожает моду и ценит стильные вещи, индивидуальная экскурсия «Секреты шопоголика» в Неаполе станет настоящей находкой. Этот город, известный своими фабриками, предлагает эксклюзивные бренды по доступным ценам. Экскурсия включает трансфер и консультацию модного эксперта, что делает её идеальной для любителей шопинга. Погрузитесь в атмосферу итальянской моды и откройте для себя уникальные предложения, которые невозможно найти в других местах

Описание экскурсии

Конечно, все знают что Милан — это столица моды, конечно, самых приятных нашему слуху дизайнеров мы ассоциируем именно с Миланом и севером Италии, но немногие знают, что большинство знаменитых брендов изготавливают обувь и одежду на фабриках в пригороде Неаполя. Именно поэтому в Неаполе легче всего найти образцы известных дорогих брендов или же вещи, использованные в дефиле и на выставках, коллекции новых, пока не известных дизайнеров. То есть актуальные, фирменные и качественные вещи, но в 2, а то и в 3, 4 раза дешевле. Звучит заманчиво? Конечно!

Программа

Я готова поделиться с вами этими строжайшими секретами и провезти вас по самым интересным местам с точки зрения выгодного шоппинга. В дорогие бутики вы можете сходить и без меня, а вот попробуйте найти супер выгодные покупки в чужом городе! Помимо того, что вам откроются невероятные тайны шопоголика, у вас под рукой будет в одном лице переводчик и модный эксперт-советчик.

Организационные детали