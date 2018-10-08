3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Самые выгодные места для эксклюзивных покупок на авто в компании модного консультанта и переводчика

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Вы любите моду, как люблю ее я? Вам нравятся красивые эксклюзивные вещи, но вы не готовы тратить баснословные суммы на одежду и обувь? Значит, Неаполь это идеальное место для вашего шоппинга.

Я покажу вам самые выгодные места для покупок и проконсультирую по вопросам стиля.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Секреты шопоголика

Конечно, все знают что Милан — это столица моды, конечно, самых приятных нашему слуху дизайнеров мы ассоциируем именно с Миланом и севером Италии, но немногие знают, что большинство знаменитых брендов изготавливают обувь и одежду на фабриках в пригороде Неаполя. Именно поэтому в Неаполе легче всего найти образцы известных дорогих брендов или же вещи, использованные в дефиле и на выставках, коллекции новых, пока не известных дизайнеров. То есть актуальные, фирменные и качественные вещи, но в 2, а то и в 3, 4 раза дешевле. Звучит заманчиво? Конечно!

Программа

Я готова поделиться с вами этими строжайшими секретами и провезти вас по самым интересным местам с точки зрения выгодного шоппинга. В дорогие бутики вы можете сходить и без меня, а вот попробуйте найти супер выгодные покупки в чужом городе! Помимо того, что вам откроются невероятные тайны шопоголика, у вас под рукой будет в одном лице переводчик и модный эксперт-советчик.

Организационные детали

  • Я вас могу забрать из вашей гостиницы и отвезти обратно, если вы живете в Неаполе.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер, перевод и модная консультация.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте. Я родилась и выросла в Москве, с 2008 года живу в Неаполе, с каждым годом этот город раскрывается для меня по новому и я люблю его все больше и больше. Буду рада заразить вас этой любовью. Я занимаюсь организацией мероприятий, в том числе эногастрономических. Обожаю готовить. Являюсь дипломированным сомелье и прошла 3 месяца стажировки на кухне мишленовского ресторана в Неаполе. Отлично разбираюсь в местной кухне и вине, знаю все самые вкусные места Неаполя и его окраин. Люблю неаполитанский шопинг и смогу вам доказать, что он самый выгодный в Италии.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 октября 2018
все прошло замечательно, очень пунктуальный ,хорошо организованный гид, компетентная позитивная открытая просто КЛАСС!!!
1 ноября 2015
Катя, большое спасибо за день, проведённый в Неаполе) мы смогли посмотреть на город глазами местного жителя, почувствовать его темперамент, незабываемый колорит. Благодаря Вам, хочется вернуться сюда ещё раз!

P.S. Да, и мы пересмотрели выпуск "Орла и Решки", и теперь всем хвастаемся, что знакомы с телезвездой ))
16 сентября 2015
Огромнющее спасибо!!! Это был супер интересный, насыщенный, разнообразный день, проведенный в компаниия Кати. И по моим ощущениям один день превратился как минимум в три, так много было впечатлений, событий и рассказов. Мы успели увидеть исторический Неаполь, взобраться на Везувий ( положа руку на сердце, это задача не из легких) ,но благодаря Катиной открытой легкости в общении и дружеской атмосфере хватили сил еще и на шопинг, и на вечерний аперитив в хипстерском квартале Неаполя, перетекший в ужин в местной развеселой таверне. Ко всему прочему Катя здорово щебечет на итальянском и повсюду у нее куча знакомых. Среди этого чувствуешь себя своей, в казалось бы, чужом городе.

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