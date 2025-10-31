Приготовьтесь к интенсивному вкусовому опыту! Мы с вами отправимся на прогулку по историческому центру, где каждый уголок хранит вековые традиции.
Вы познакомитесь с уличной едой, попробуете традиционные неаполитанские закуски, десерты и, конечно же, пиццу! А я расскажу вам об истории этих блюд, объясню, как правильно пить эспрессо и поделюсь секретом знаменитого ликёра.
Описание экскурсии
Я работаю шеф-поваром и с радостью открою для вас удивительный мир неаполитанской гастрономии! В программе:
- Начнём наше путешествие с прогулки по оживлённой улочке Спакканаполи. Поговорим об истории и гастрономической культуре города
- Попробуем традиционные неаполитанские закуски — аранчини, крокке и панцеротти в проверенных местах «для местных»
- Познакомиться с уличной едой. Вы продегустируете культовую пиццу портфолио и традиционный десерт сфольятелла
- Поднимемся на одну из лучших смотровых площадок с потрясающим видом на вечерний Неаполь
- Насладимся ужином в уютной пиццерии, где для вас приготовят настоящую неаполитанскую пиццу в дровяной печи
Вы узнаете:
- Где и кем была создана пицца Маргарита
- В чём секрет настоящего эспрессо
- Почему неаполитанцы пьют кофе быстро, стоя у стойки
- Где продают самую вкусную уличную еду
- Как готовят знаменитый ликёр Лимончелло
- И многое другое
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет
- Отдельно оплачивается билет на фуникулёр — €1,5 с человека, а также все напитки и блюда — по меню
ежедневно в 17:30, 18:00 и 18:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€62
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Данте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30, 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 521 туриста
Добрый день, меня зовут Павел. Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Увлечён путешествиями. Повар по профессии. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
31 окт 2025
Павел прекрасный гид. Он тонко понимает запросы гостей и предугадывает их желания.
Мы хотели пешеходную экскурсию вечером. Павел заранее позвонил и уточнил что мы делали утром и какие планы. А мы
Софья
26 окт 2025
Хорошая получилась экскурсия с напитками, закусками, а так же свежими морепродуктами.
Спасибо огромное Павлу. Мне понравилось 👍🏼
Светлана
16 сен 2025
Прогулка по вечернему Неаполя не может оставить равнодушным. Попробовали традиционную уличную еду, узнали много интересного о неаполитанской кухне, полюбовались видом Неаполя и Везувия на закате. Павел порекомендовал нам прекрасный ресторан
Алексей
29 авг 2025
Все было хорошо, Павел настоящий повар и готов много рассказать о неаполитанской кухне.
Время пролетело незаметно, особенно понравился завершающий ужин.
Константин
10 мая 2025
В этот вечер с Павлом мы прогулялись по вечернему Неаполю. В спокойном и неторопливом темпе мы познали все тонкости и секреты уличной кухни этого замечательного города. Мы побывали на рынке,
