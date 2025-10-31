Мои заказы

Гастрономическое путешествие с шеф-поваром по вечернему Неаполю

Прогуляться по историческому центру и открыть для себя город через вкусы и ароматы
Приготовьтесь к интенсивному вкусовому опыту! Мы с вами отправимся на прогулку по историческому центру, где каждый уголок хранит вековые традиции.

Вы познакомитесь с уличной едой, попробуете традиционные неаполитанские закуски, десерты и, конечно же, пиццу! А я расскажу вам об истории этих блюд, объясню, как правильно пить эспрессо и поделюсь секретом знаменитого ликёра.
5
5 отзывов
Время начала: 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Я работаю шеф-поваром и с радостью открою для вас удивительный мир неаполитанской гастрономии! В программе:

  • Начнём наше путешествие с прогулки по оживлённой улочке Спакканаполи. Поговорим об истории и гастрономической культуре города
  • Попробуем традиционные неаполитанские закуски — аранчини, крокке и панцеротти в проверенных местах «для местных»
  • Познакомиться с уличной едой. Вы продегустируете культовую пиццу портфолио и традиционный десерт сфольятелла
  • Поднимемся на одну из лучших смотровых площадок с потрясающим видом на вечерний Неаполь
  • Насладимся ужином в уютной пиццерии, где для вас приготовят настоящую неаполитанскую пиццу в дровяной печи

Вы узнаете:

  • Где и кем была создана пицца Маргарита
  • В чём секрет настоящего эспрессо
  • Почему неаполитанцы пьют кофе быстро, стоя у стойки
  • Где продают самую вкусную уличную еду
  • Как готовят знаменитый ликёр Лимончелло
  • И многое другое

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет
  • Отдельно оплачивается билет на фуникулёр — €1,5 с человека, а также все напитки и блюда — по меню

ежедневно в 17:30, 18:00 и 18:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€62
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Данте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30, 18:00 и 18:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 521 туриста
Добрый день, меня зовут Павел. Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Увлечён путешествиями. Повар по профессии. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Дмитрий
Дмитрий
31 окт 2025
Павел прекрасный гид. Он тонко понимает запросы гостей и предугадывает их желания.
Мы хотели пешеходную экскурсию вечером. Павел заранее позвонил и уточнил что мы делали утром и какие планы. А мы
уже были на обзорной экскурсии по Неаполю с утра с детьми. Павел тактично поменял свою программу, предоставил свой автомобиль и показал нам именно то что мы не смогли посмотреть в предыдущие дни.
Очень легкий в общении и тактичный человек. Спасибо, Павел.

Софья
Софья
26 окт 2025
Хорошая получилась экскурсия с напитками, закусками, а так же свежими морепродуктами.
Спасибо огромное Павлу. Мне понравилось 👍🏼
Светлана
Светлана
16 сен 2025
Прогулка по вечернему Неаполя не может оставить равнодушным. Попробовали традиционную уличную еду, узнали много интересного о неаполитанской кухне, полюбовались видом Неаполя и Везувия на закате. Павел порекомендовал нам прекрасный ресторан
- пицерию, где мы попробовали лучшую пицу из всех, которые ели до этого! Павел - прекрасный гид и много раз помогал нам с разными просьбами и вопросами, всегда находил время ответить и помочь. За время нашего пребывания в Неаполе мы подружились и я могу смело рекомендовать его!

А
Алексей
29 авг 2025
Все было хорошо, Павел настоящий повар и готов много рассказать о неаполитанской кухне.
Время пролетело незаметно, особенно понравился завершающий ужин.
К
Константин
10 мая 2025
В этот вечер с Павлом мы прогулялись по вечернему Неаполю. В спокойном и неторопливом темпе мы познали все тонкости и секреты уличной кухни этого замечательного города. Мы побывали на рынке,
где пробовали микс из морепродуктов во фритюре, выяснили как делают пиццу, что такое ромовая баба по неапольски, выпили ароматный кофе и многое другое. Конечно, от Павла были и рассказы о тех зданиях исторических местах, мимо которых мы передвигались. Также побывали на смотровой площадки, откуда нам предоставился изумительный вид на вечерний Неаполь и Везувий в лучах заходящего солнца. Спасибо Павлу, было классно!

