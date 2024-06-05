1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
€267 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя
Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии
Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€340 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350€333 за человека
Индивидуальная
3 часа
Секреты шопоголика: индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе
Любите моду и хотите найти эксклюзивные вещи по выгодным ценам? Индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе - это то, что вам нужно
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
€80 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300€270 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
€192 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei5 июня 2024Экскурсия «Секреты шопоголика» с Екатериной оказалась неожиданно полезной и приятной! Мы обошли рынок в Неаполе и с помощью Екатерины нашли
- ООльга23 мая 2024Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
- ООльга19 мая 2024Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить комфортное вождение Эллины, при узких, извилистых дорогах ведет машину мастерски. Помогла купить билеты на кораблик, проводила, мы довольны, рекомендую!
- ННадежда7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
- VVladimir6 мая 2024Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
- ЗЗоя1 мая 2024Получили удовольствие от посещения Амальфитанского побережья с Павлом. Спокойный,собранный, обязательный и внимательный гид. Благодарны за интересный рассказ и много дельных советов
- BBeata15 апреля 2024Павел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. Чувствовали себя с ним очень комфортно и непринужденно.
- ЕЕлена28 марта 2024Экскурсия с Марией очень понраивлась. Легкое, интересное и в тоже время глубокое погружение в историю Помпеи. Было интересно и взрослым и детям.
- ДДенис25 марта 2024Были на экскурсии с семьей - 2 взрослых 3 ребенка: 9,10 и 15 лет. Все очень понравилось. Подъем на вулкан оказался
- OOrlyankina14 марта 2024Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На машине»
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