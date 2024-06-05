Экскурсии по Неаполю на машине с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «На машине» в Неаполе на русском языке, цены от €80, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Везувий и Помпеи: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
267 за всё до 4 чел.
Один день на Амальфитанском побережье
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
38 отзывов
День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя
Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии
Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
9 отзывов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350333 за человека
Секреты шопоголика
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Секреты шопоголика: индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе
Любите моду и хотите найти эксклюзивные вещи по выгодным ценам? Индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе - это то, что вам нужно
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
80 за всё до 4 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300270 за всё до 4 чел.
Дегустация вина на склонах Везувия
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Дегустация вина на склонах Везувия: вкус и традиции Неаполя
Приглашаем вас на эксклюзивную дегустацию вина в Неаполе, где вулканическая почва Везувия раскрывает свои секреты
Начало: в Помпеи, возле Ristorante Suisse
Завтра в 12:00
11 июня в 10:00
192 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    5 июня 2024
    Секреты шопоголика
    Экскурсия «Секреты шопоголика» с Екатериной оказалась неожиданно полезной и приятной! Мы обошли рынок в Неаполе и с помощью Екатерины нашли
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    много стильных качественных итальянских вещей по отличным ценам! Катя помогла нам с переводом на итальянский и в целом опыт был позитивный! Искренне рекомендуем и экскурсию и гида! Спасибо Екатерина!

  • О
    Ольга
    23 мая 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было свободное время в Амальфи для купания. Павел очень комфортно и профессионально владеет вождением машины и делает классные фото во время экскурсии.
    Отличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. БылоОтличная экскурсия. Все четко организовано и информативно. Красивые виды и локации для осмотра и фото. Было
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Один день на Амальфитанском побережье
    Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить комфортное вождение Эллины, при узких, извилистых дорогах ведет машину мастерски. Помогла купить билеты на кораблик, проводила, мы довольны, рекомендую!
    Очень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметитьОчень понравилась экскурсия с Эллиной, интересно, познавательно, по пути заезжали в невероятно красивые локации, хочется отметить
  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
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    понятно и хватило бы сил и энергии походить, посмотреть на полтора часа, поэтому важно было по какому маршруту идти, чтобы и увидеть побольше интересного и впечатление о городе составить и чтобы сил на всё хватило. Мария все пожелания учла, понравилось, что была в диалоге с детьми, очень хорошо их чувствовала, задавала интересные вопросы, выслушивала мнение детей, отталкивалась от их знаний, вопросами заставляла размышлять, делать выводы, понятным языком всё объясняла. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно. Мы узнали и про жизнь и быт людей, про само извержение, какие-то интересные факты, увидели детали, мимо которых сами бы прошли мимо. Было очень интересно! Благодарю и рекомендую Марию - профессионал высокого уровня!

  • V
    Vladimir
    6 мая 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Отличная экскурсия на Везувий и в Помпеи!
  • З
    Зоя
    1 мая 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Получили удовольствие от посещения Амальфитанского побережья с Павлом. Спокойный,собранный, обязательный и внимательный гид. Благодарны за интересный рассказ и много дельных советов
    Получили удовольствие от посещения Амальфитанского побережья с Павлом. Спокойный,собранный, обязательный и внимательный гид
  • B
    Beata
    15 апреля 2024
    Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
    Павел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. Чувствовали себя с ним очень комфортно и непринужденно.
    Павел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. ЧувствовалиПавел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. ЧувствовалиПавел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. ЧувствовалиПавел прекрасно организовал наш маршрут. Был очен внимателен и отзывчив. Прекрасный гид и прекрасный человек. Чувствовали
  • Е
    Елена
    28 марта 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Экскурсия с Марией очень понраивлась. Легкое, интересное и в тоже время глубокое погружение в историю Помпеи. Было интересно и взрослым и детям.
  • Д
    Денис
    25 марта 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Были на экскурсии с семьей - 2 взрослых 3 ребенка: 9,10 и 15 лет. Все очень понравилось. Подъем на вулкан оказался
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    не сложным от слова совсем. По дороге Мария рассказала много интересных фактов из истории самого Везувия, а также Неаполя и всего региона. Посещение Помпеи просто поразило. Рассказ Марии очень хорошо лег на программу посещения. Мне даже показалось, что без гида было вообще не особо интересно посещать это место.

  • O
    Orlyankina
    14 марта 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Экскурсию проводил Руслан. Нам понравилось все. Организация экскурсии: без очередей, без усталости до изнеможения, хотя экскурсия большая и тяжелая. Много
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    полезных рекомендаций. Много впечатлений и хорошее настроение. Экскурсию по Амальфитанскому побережью проводила сама Татьяна. Это вообще огонь!!! Несколько дней отходили от впечатлений. Желание одно - вернуться. Большое спасибо Татьяне и Руслану.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На машине»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
Сейчас в Неаполе в категории "На машине" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 800 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год на машине, 70 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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