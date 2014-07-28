3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ваш личный гид не только поможет найти бутики
6 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Эксклюзивные галстуки «Маринелла»
- 👜 Прекрасные шали и шарфы Mariano Rubinacci
- 💎 Ювелирные украшения из квартала Borgo degli Orefici
- 👗 Модная одежда и аксессуары известных брендов
- 🏷️ Скидки до 70% в La Reggia Designer Outlet
- 📦 Возможность оптовых закупок в CIS Nola
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бутики Prada
- Бутики Ferragamo
- Бутики Versace
- Бутики Bulgari
- Бутики Zegna
- Бутики Hermes
- Бутики Frette
- Бутики Giorgio Armani
- Бутики Louis Vuitton
- Бутики Gucci
- Бутики Salvatore Ferragamo
- Бутики Emporio Armani
Описание экскурсии
Шопинг в Неаполе – это интересное и приятное путешествие в мир моды, многочисленные и разнообразные бутики предлагают огромный выбор качественных товаров made in Italy. В таком большом городе, как Неаполь, не просто сориентироваться и далеко не во многих бутиках продавцы говорят на английском языке. Посетить все магазины и бутики нереально, и узнать, какие из них лучшие по своим коллекциям и ценам, сложно даже для опытных шопоголиков.
В Неаполе можно приобрести модную одежду, обувь и аксессуары известных домов моделей и марок в бутиках: Prada, Ferragamo, Versace, Bulgari, Zegna, Hermes, Frette, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani и многие другие.
Только здесь вы можете приобрести галстуки марки «Маринелла» – они знамениты на весь мир. А дамы будут рады прекрасным шалям и шарфам Mariano Rubinacci, ювелирным украшениям местного производства квартала Borgo degli Orefici и, конечно же, эксклюзивным меховым изделиям старейшего и престижнейшего дома моделей, который ведет свою историю с 1880г.
В окрестностях Неаполя расположен самый молодой и любимый неаполитанцами и гостями города аутлет — La Reggia Designer Outlet. Здесь надо не сойти с ума, так как тут более 130 магазинов. Скидки достигают 70% в течение всего года.
Для тех же, кто заинтересован в оптовых закупках для развития собственной коммерции, можем съездить в CIS Nola. Это самая крупная система коммерческого сбыта в Европе, настоящий Деловой Город, созданный для оптовой торговли непродовольственных товаров, где работает 300 фирм производителей и импортеров.
С удовольствием предлагаю свои услуги сопровождения на шоппинге.
В стоимость не включен трансфер, если он будет необходим.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€43
|Дети до 16 лет
|€30
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Хороший собеседник, знающий экскурсовод и прекрасный человек.
Рекомендую коллегу Миру всем туристам Неаполя