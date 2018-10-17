3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Если вы уже познакомились с многовековой историей и достопримечательностями древнего Неаполя, приглашаю вас посвятить день поиску прекрасных вещей. Я помогу вам сориентироваться в многочисленных бутиках, подскажу, в каких магазинах лучшие коллекции и цены, а также, если потребуется, выступлю в качестве переводчика. Легендарные галстуки «Маринелла», шали Mariano Rubinacci и другая одежда всемирно известных марок — без покупок вы точно не уедете!

Что вас ожидает

Шопинг в Неаполе – это интересное и приятное путешествие в мир моды, многочисленные и разнообразные бутики предлагают огромный выбор качественных товаров made in Italy. В таком большом городе, как Неаполь, не просто сориентироваться и далеко не во многих бутиках продавцы говорят на английском языке. Посетить все магазины и бутики нереально, и узнать, какие из них лучшие по своим коллекциям и ценам, сложно даже для опытных шопоголиков.

В Неаполе можно приобрести модную одежду, обувь и аксессуары известных домов моделей и марок в бутиках: Prada, Ferragamo, Versace, Bulgari, Zegna, Hermes, Frette, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani и многие другие.

Только здесь вы можете приобрести галстуки марки «Маринелла» – они знамениты на весь мир. А дамы будут рады прекрасным шалям и шарфам Mariano Rubinacci, ювелирным украшениям местного производства квартала Borgo degli Orefici и, конечно же, эксклюзивным меховым изделиям старейшего и престижнейшего дома моделей, который ведет свою историю с 1880г.

В окрестностях Неаполя расположен самый молодой и любимый неаполитанцами и гостями города аутлет — La Reggia Designer Outlet. Здесь надо не сойти с ума, так как тут более 130 магазинов. Скидки достигают 70% в течение всего года.

Для тех же, кто заинтересован в оптовых закупках для развития собственной коммерции, можем съездить в CIS Nola. Это самая крупная система коммерческого сбыта в Европе, настоящий Деловой Город, созданный для оптовой торговли непродовольственных товаров, где работает 300 фирм производителей и импортеров.

С удовольствием предлагаю свои услуги сопровождения на шоппинге.

В стоимость не включен трансфер, если он будет необходим.