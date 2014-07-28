3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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За покупками по городу и в аутлет

Ваш личный гид по миру моды Неаполя: от эксклюзивных бутиков до выгодных аутлетов. Погрузитесь в шопинг без языковых барьеров
После знакомства с богатой историей Неаполя, пришло время для шопинга. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир высокой моды и эксклюзивных товаров.

Ваш личный гид не только поможет найти бутики
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с лучшими коллекциями и ценами, но и станет вашим переводчиком, если потребуется.

От легендарных галстуков «Маринелла» до шалей Mariano Rubinacci, от изысканных ювелирных украшений до эксклюзивных мехов - ваши покупки будут поистине уникальными. И не забудьте про La Reggia Designer Outlet, где скидки достигают 70% круглый год. Для тех, кто ищет оптовые закупки, CIS Nola предложит широкий выбор товаров от производителей.

Экскурсия обещает не только удовольствие от покупок, но и незабываемые впечатления от шопинга в одном из самых красивых городов Италии

5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🛍️ Эксклюзивные галстуки «Маринелла»
  • 👜 Прекрасные шали и шарфы Mariano Rubinacci
  • 💎 Ювелирные украшения из квартала Borgo degli Orefici
  • 👗 Модная одежда и аксессуары известных брендов
  • 🏷️ Скидки до 70% в La Reggia Designer Outlet
  • 📦 Возможность оптовых закупок в CIS Nola

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для шоппинга в Неаполе - это все месяцы года, так как бутики и аутлеты предлагают широкий ассортимент товаров и скидок круглый год.
Сейчас август — это идеальное время.
За покупками по городу и в аутлет
За покупками по городу и в аутлет
За покупками по городу и в аутлет

Что можно увидеть

  • Бутики Prada
  • Бутики Ferragamo
  • Бутики Versace
  • Бутики Bulgari
  • Бутики Zegna
  • Бутики Hermes
  • Бутики Frette
  • Бутики Giorgio Armani
  • Бутики Louis Vuitton
  • Бутики Gucci
  • Бутики Salvatore Ferragamo
  • Бутики Emporio Armani

Описание экскурсии

Шопинг в Неаполе – это интересное и приятное путешествие в мир моды, многочисленные и разнообразные бутики предлагают огромный выбор качественных товаров made in Italy. В таком большом городе, как Неаполь, не просто сориентироваться и далеко не во многих бутиках продавцы говорят на английском языке. Посетить все магазины и бутики нереально, и узнать, какие из них лучшие по своим коллекциям и ценам, сложно даже для опытных шопоголиков.

В Неаполе можно приобрести модную одежду, обувь и аксессуары известных домов моделей и марок в бутиках: Prada, Ferragamo, Versace, Bulgari, Zegna, Hermes, Frette, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani и многие другие.

Только здесь вы можете приобрести галстуки марки «Маринелла» – они знамениты на весь мир. А дамы будут рады прекрасным шалям и шарфам Mariano Rubinacci, ювелирным украшениям местного производства квартала Borgo degli Orefici и, конечно же, эксклюзивным меховым изделиям старейшего и престижнейшего дома моделей, который ведет свою историю с 1880г.

В окрестностях Неаполя расположен самый молодой и любимый неаполитанцами и гостями города аутлет — La Reggia Designer Outlet. Здесь надо не сойти с ума, так как тут более 130 магазинов. Скидки достигают 70% в течение всего года.

Для тех же, кто заинтересован в оптовых закупках для развития собственной коммерции, можем съездить в CIS Nola. Это самая крупная система коммерческого сбыта в Европе, настоящий Деловой Город, созданный для оптовой торговли непродовольственных товаров, где работает 300 фирм производителей и импортеров.

С удовольствием предлагаю свои услуги сопровождения на шоппинге.

В стоимость не включен трансфер, если он будет необходим.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€43
Дети до 16 лет€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Piazza Municipio или отель клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мира
Мира — ваш гид в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1875 туристов
Моё самое большое увлечение — это путешествия. Особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в
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Неаполе. Меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать снова и снова, поэтому я постоянно изучаю всё, что связано с этим интереснейшим городом. И на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но и запоминающимся и ярким.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
На самом деле, по ошибке заказала эту экскурсию вместо Замков Неаполя. Но Мира любезно поменяла нам ее на то, что мы хотели. Очень приятно было побеседовать, узнавать не только об
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"исторической составляющей экскурсии", но и неформально пообщаться на интересующие нас темы: от футбола до кулинарных пристрастий неаполитанцев. Мира даже стала нашей помощницей и совсем в не экскурсионных вопросах: помогла купить билеты на вокзале, позвонила и заказала такси.
Что касается собственно экскурсии - тут можно не беспокоиться: увидите и узнаете столько, сколько сможете воспринять, главное, не валиться с ног под конец прогулки. Мы побывали и в новом метро, и в самом-самом историческом центре, поднялись на фуникулере в крепость, увидели и Христа под вуалью, и реликвариум Св. Януария, могли бы спуститься (но струсили:)) в катакомбы - выбор за вами! В общем, главное - ваш интерес. Смело выбирайте Миру и ее экскурсию по Неаполю.

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Т
Мира очень приятная, знающая ненавязчивая гид. Всё продумано, ведёт экскурсию от души, ничего лишнего. Имеет личный подход к своим туристкам. Делать покупки с Мирой было намного проще, чем самим. Очень
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помогла нам и с выбором магазинов, аутлетов и с переводом.
И просто в общении приятная собеседница. После экскурсии помогла нам с объяснениями о передвижении в метро и поезде.
Мы были очень рады познакомиться с Мирой и тем, что она была нашим гидом.

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О
Спасибо большое Мире! Прекрасный гид - внимательная, чуткая, с увлечением рассказывает от городе. После ее экскурсии хочется вернуться в Неаполь еще не раз, понимаешь что увидел лишь малую часть. Нам с дочками очень понравилось, важно что гид может гибко подстроить маршрут под потребности группы. Еще раз спасибо!!!
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Ирина
Прогулка с гидом прошла замечательно, несмотря на жару.
Хороший собеседник, знающий экскурсовод и прекрасный человек.
Рекомендую коллегу Миру всем туристам Неаполя
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Е
Экскурсия нам очень понравилась, Мира замечательный рассказчик и мы смогли посмотреть город и заодно сделать покупки.
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o
очень понравилось, если буду в Неаполе обязательно прибегну к услугам этого экскурсовода
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