3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для шоппинга в Неаполе - это все месяцы года, так как бутики и аутлеты предлагают широкий ассортимент товаров и скидок круглый год.

После знакомства с богатой историей Неаполя, пришло время для шопинга. Эта индивидуальная экскурсия откроет вам двери в мир высокой моды и эксклюзивных товаров.Ваш личный гид не только поможет найти бутики

с лучшими коллекциями и ценами, но и станет вашим переводчиком, если потребуется. От легендарных галстуков «Маринелла» до шалей Mariano Rubinacci, от изысканных ювелирных украшений до эксклюзивных мехов - ваши покупки будут поистине уникальными. И не забудьте про La Reggia Designer Outlet, где скидки достигают 70% круглый год. Для тех, кто ищет оптовые закупки, CIS Nola предложит широкий выбор товаров от производителей. Экскурсия обещает не только удовольствие от покупок, но и незабываемые впечатления от шопинга в одном из самых красивых городов Италии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Шопинг в Неаполе – это интересное и приятное путешествие в мир моды, многочисленные и разнообразные бутики предлагают огромный выбор качественных товаров made in Italy. В таком большом городе, как Неаполь, не просто сориентироваться и далеко не во многих бутиках продавцы говорят на английском языке. Посетить все магазины и бутики нереально, и узнать, какие из них лучшие по своим коллекциям и ценам, сложно даже для опытных шопоголиков.

В Неаполе можно приобрести модную одежду, обувь и аксессуары известных домов моделей и марок в бутиках: Prada, Ferragamo, Versace, Bulgari, Zegna, Hermes, Frette, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani и многие другие.

Только здесь вы можете приобрести галстуки марки «Маринелла» – они знамениты на весь мир. А дамы будут рады прекрасным шалям и шарфам Mariano Rubinacci, ювелирным украшениям местного производства квартала Borgo degli Orefici и, конечно же, эксклюзивным меховым изделиям старейшего и престижнейшего дома моделей, который ведет свою историю с 1880г.

В окрестностях Неаполя расположен самый молодой и любимый неаполитанцами и гостями города аутлет — La Reggia Designer Outlet. Здесь надо не сойти с ума, так как тут более 130 магазинов. Скидки достигают 70% в течение всего года.

Для тех же, кто заинтересован в оптовых закупках для развития собственной коммерции, можем съездить в CIS Nola. Это самая крупная система коммерческого сбыта в Европе, настоящий Деловой Город, созданный для оптовой торговли непродовольственных товаров, где работает 300 фирм производителей и импортеров.

С удовольствием предлагаю свои услуги сопровождения на шоппинге.

В стоимость не включен трансфер, если он будет необходим.