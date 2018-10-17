3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие в мир итальянской моды

Мира
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Мира – ваш гид
Если вы уже познакомились с многовековой историей и достопримечательностями древнего Неаполя, приглашаю вас посвятить день поиску прекрасных вещей.

Я помогу вам сориентироваться в многочисленных бутиках, подскажу, в каких магазинах лучшие коллекции и цены, а также, если потребуется, выступлю в качестве переводчика.

Легендарные галстуки «Маринелла», шали Mariano Rubinacci и другая одежда всемирно известных марок — без покупок вы точно не уедете!
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча piazza Municipio или отель клиента
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У этой экскурсии3 отзыва
5
За покупками по городу и в аутлет
За покупками по городу и в аутлет

Что вас ожидает

Шопинг в Неаполе – это интересное и приятное путешествие в мир моды, многочисленные и разнообразные бутики предлагают огромный выбор качественных товаров made in Italy. В таком большом городе, как Неаполь, не просто сориентироваться и далеко не во многих бутиках продавцы говорят на английском языке. Посетить все магазины и бутики нереально, и узнать, какие из них лучшие по своим коллекциям и ценам, сложно даже для опытных шопоголиков.

В Неаполе можно приобрести модную одежду, обувь и аксессуары известных домов моделей и марок в бутиках: Prada, Ferragamo, Versace, Bulgari, Zegna, Hermes, Frette, Giorgio Armani, Louis Vuitton, Gucci, Salvatore Ferragamo, Emporio Armani и многие другие.

Только здесь вы можете приобрести галстуки марки «Маринелла» – они знамениты на весь мир. А дамы будут рады прекрасным шалям и шарфам Mariano Rubinacci, ювелирным украшениям местного производства квартала Borgo degli Orefici и, конечно же, эксклюзивным меховым изделиям старейшего и престижнейшего дома моделей, который ведет свою историю с 1880г.

В окрестностях Неаполя расположен самый молодой и любимый неаполитанцами и гостями города аутлет — La Reggia Designer Outlet. Здесь надо не сойти с ума, так как тут более 130 магазинов. Скидки достигают 70% в течение всего года.

Для тех же, кто заинтересован в оптовых закупках для развития собственной коммерции, можем съездить в CIS Nola. Это самая крупная система коммерческого сбыта в Европе, настоящий Деловой Город, созданный для оптовой торговли непродовольственных товаров, где работает 300 фирм производителей и импортеров.

С удовольствием предлагаю свои услуги сопровождения на шоппинге.

В стоимость не включен трансфер, если он будет необходим.

За покупками по городу и в аутлет
За покупками по городу и в аутлет
За покупками по городу и в аутлет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура piazza Municipio или отель клиента.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мира
Мира
Мое самое большое увлечение — это путешествия, особенно меня интересуют места, связанные с легендами и мифами, с историческими событиями и с известными персонажами разных эпох. Последние несколько лет я проживаю в Неаполе, меня покорила его богатейшая и неповторимая культура, многовековая история, и чарующая природа. Неаполь просто неисчерпаем, его можно открывать заново и заново, поэтому я постоянно изучаю все, что связано с этим интереснейшим городом и на моих экскурсиях я с удовольствием поделюсь с вами, всем тем, что знаю, чтобы сделать ваш отдых не только приятным и полезным, но также запоминающимся и ярким.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 октября 2018
очень понравилось, если буду в Неаполе обязательно прибегну к услугам этого экскурсовода
15 августа 2015
Спасибо большое Мире! Прекрасный гид - внимательная, чуткая, с увлечением рассказывает от городе. После ее экскурсии хочется вернуться в Неаполь еще не раз , понимаешь что увидел лишь малую часть. Нам с дочками очень понравилось, важно что гид может гибко подстроить маршрут под потребности группы. Еще раз спасибо !!!
28 июля 2014
На самом деле, по ошибке заказала эту экскурсию вместо Замков Неаполя. Но Мира любезно поменяла нам ее на то, что мы хотели. Очень приятно было побеседовать, узнавать не только об "исторической составляющей экскурсии", но и неформально пообщаться на интересующие нас темы: от футбола до кулинарных пристрастий неаполитанцев. Мира даже стала нашей помощницей и совсем в не экскурсионных вопросах: помогла купить билеты на вокзале, позвонила и заказала такси.
Что касается собственно экскурсии - тут можно не беспокоиться: увидите и узнаете столько, сколько сможете воспринять, главное, не валиться с ног под конец прогулки. Мы побывали и в новом метро, и в самом-самом историческом центре, поднялись на фуникулере в крепость, увидели и Христа под вуалью, и реликвариум Св.Януария, могли бы спуститься (но струсили :)) в катакомбы - выбор за вами! В общем, главное - ваш интерес. Смело выбирайте Миру и ее экскурсию по Неаполю.

Мира проводит ещё 2 экскурсии

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