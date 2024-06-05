Семейные развлекательные экскурсии Неаполя

Найдено 49 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Неаполе на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
190 отзывов
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
275 отзывов
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
от 100 за всё до 4 чел.
Увидеть Неаполь, чтобы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
Начало: У Porta Marina Superiore
Завтра в 12:30
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Помпеи - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
158 отзывов
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Неаполь - самое интересное
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:00
170 за всё до 10 чел.
Магия неаполитанского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Восхождение на Везувий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
47 отзывов
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 15:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Неаполь на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
105 за всё до 4 чел.
Самый вкусный Неаполь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Кулинарное путешествие по Неаполю: от кофе до традиционной пиццы
Вкусите Неаполь: исследуйте вкусовые оттенки города на эксклюзивной гастрономической прогулке
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 100 за всё до 5 чел.
Неаполь - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Завтра в 12:00
10 июня в 16:00
134 за всё до 4 чел.
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 08:00
10 июня в 16:00
267 за всё до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
12 отзывов
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 июня в 09:30
45 за человека
Авторская гастрономическая прогулка по Неаполю (в мини-группе)
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
5 отзывов
Гастрономическая экскурсия по Неаполю в мини-группе
Погрузитесь в гастрономическое наследие Неаполя с нашей авторской прогулкой. Попробуйте уникальные деликатесы и узнайте их историю
Начало: В районе круизного порта
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
10 июня в 18:00
40 за человека
Один день на Амальфитанском побережье
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
38 отзывов
День на Амальфитанском побережье: путешествие из Неаполя
Проведите незабываемый день на Амальфитанском побережье, погрузитесь в красоту южной Италии
Начало: Ж/д станция Мета (Сорренто)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Из Неаполя - на Капри
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
14 отзывов
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
230 за всё до 12 чел.
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Помпеи - погружение в прошлое и свежий взгляд на настоящее
Помпеи - это настоящая машина времени, уносящая нас в далёкое прошлое. Узнайте, как жили люди почти 2000 лет назад и найдите параллели с современностью
Начало: У входа в Порта Марина (porta Marina) возле билетн...
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
147 за всё до 10 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
260234 за всё до 6 чел.
Из Неаполя - в античную Капую
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Из Неаполя - в античную Капую: гладиаторы, музеи, храм Митры
Исследуйте древнюю Капую, известную как «Второй Рим». Узнайте о восстании Спартака, посетите музей гладиаторов и храм Митры. Незабываемое путешествие в историю
Начало: На площади Гарибальди
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
80 за всё до 4 чел.
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
9 отзывов
Жемчужина южной Италии - Амальфитанское побережье: уникальное путешествие
Погрузитесь в красоту Амальфитанского побережья: от лимонных рощ Сорренто до величественного Амальфи и богемного Позитано
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
350333 за человека
Амальфитанское побережье на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
250 за человека
Очарование античного Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
200 за всё до 10 чел.
Мотоэкскурсия по Неаполю
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
19 июня в 10:00
20 июня в 10:00
250 за человека
Лучше, чем Версаль?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Неаполь: дворец Бурбонов и сады - лучше ли Версаль?
Познайте величие неаполитанских Бурбонов, их роскошный дворец и сады, сравнимые с Версалем
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:30
170 за всё до 10 чел.
Многогранный Неаполь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Экскурсия «Многогранный Неаполь»: погружение в историю города
Вас ждет познавательное путешествие по Неаполю, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Завтра в 14:30
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Секреты шопоголика
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Секреты шопоголика: индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе
Любите моду и хотите найти эксклюзивные вещи по выгодным ценам? Индивидуальная экскурсия по шоппингу в Неаполе - это то, что вам нужно
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
80 за всё до 4 чел.
Эрколано-город, носящий имя Геркулеса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Экскурсия в Эрколано: следы античности в тени Везувия
Путешествие в прошлое: Эрколано ждет вас, чтобы раскрыть свои тайны и историю, замурованную веками
Сегодня в 13:30
Завтра в 12:30
150 за всё до 10 чел.
Неаполитанская кухня и кулинарный мастер-класс
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Кулинарный мастер-класс в Неаполе: гастрономическое путешествие
Погрузитесь в атмосферу настоящей неаполитанской кухни, узнайте секреты приготовления и насладитесь вкусами Италии
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 160 за всё до 5 чел.
Археологический музей в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Археологический музей Неаполя - погружение в историю
Погрузитесь в мир античности, исследуя богатейшие коллекции музея, начиная с эпохи Древнего Рима
Завтра в 12:00
19 июня в 09:00
170 за всё до 10 чел.
Атмосферная фотосессия в Неаполе
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
2 отзыва
Фотопрогулка по Неаполю: запечатлейте лучшие моменты вашего путешествия
Фотопрогулка по живописным улочкам Неаполя, где вас ждут замок, площадь и исторический район. Поймайте счастливые моменты и узнайте интересные истории
10 июня в 11:00
11 июня в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Неаполь, amore mio
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Неаполь, amore mio: путешествие по душе Италии
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя, где каждый уголок наполнен историей и современностью
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
240 за всё до 8 чел.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю
Групповая
2 часа
2 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Неаполю с русскоязычным гидом
Прогулка по историческим местам Неаполя с русскоязычным гидом. Увидите Новый Замок, театр Сан Карло, Везувий и многое другое. Идеально для первого визита
Расписание: Ежедневно в 15:15
30 за человека
Путешествие на вершину Везувия
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
174 за всё до 4 чел.
Сокровища Археологического музея в Неаполе
Индивидуальная
2 часа
Сокровища Археологического музея Неаполя: путешествие в прошлое
Откройте для себя мир древних цивилизаций через уникальные экспонаты Археологического музея Неаполя
Начало: У входа в Археологический музей
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
192 за всё до 10 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия: Капелла Сан-Северо и древний Неаполь - путешествие в историю
Откройте для себя тайны Капеллы Сан-Северо и пройдитесь по историческим улочкам Неаполя, встречая его культуру и традиции
Начало: Около капеллы
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
Сокровищница Святого Януария и прогулка по Неаполю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница Святого Януария: экскурсия с личным гидом в Неаполе
Погрузитесь в историю Неаполя, узнайте тайны Сокровищницы Святого Януария и насладитесь красотой города
Начало: У Музея религиозных реликвий
Завтра в 12:00
10 июня в 09:30
192 за всё до 10 чел.
«Здесь был Диего Марадона». Прогулка по футбольным местам Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неапольский путь Марадоны: экскурсия по футбольным святыням
Почувствуйте дух футбола в Неаполе, идя по следам великого Марадоны в рамках индивидуальной экскурсии
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
Сегодня в 13:30
11 июня в 08:00
300270 за всё до 4 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
165 за всё до 10 чел.
Сокровенные уголки Неаполя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Сокровенные уголки Неаполя: путешествие по уникальным местам города
Погрузитесь в атмосферу настоящего Неаполя, исследуя его узкие улочки, цветные граффити и исторические лестницы
10 июня в 11:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Персональная прогулка с гидом по Неаполю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Неаполю
Расписание: Ежедневно в 11:00
от 150 за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Индивидуальная
3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Неаполю
Расписание: Ежедневно в 08:00
170 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    5 июня 2024
    Секреты шопоголика
    Экскурсия «Секреты шопоголика» с Екатериной оказалась неожиданно полезной и приятной! Мы обошли рынок в Неаполе и с помощью Екатерины нашли
    читать дальше

    много стильных качественных итальянских вещей по отличным ценам! Катя помогла нам с переводом на итальянский и в целом опыт был позитивный! Искренне рекомендуем и экскурсию и гида! Спасибо Екатерина!

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа
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    к месту встречи. Сама экскурсия очень грамотно спланирована, Ирина осведомляется о пожеланиях гостей и исходя из этого выстраивает маршрут. Рассказ очень содержательный и лёгкий одновременно! Получили огромное удовольствие от общение и были снабжены дополнительной информацией. Спасибо огромное прекрасной и душевной Ирине!

    Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречиИрина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи
  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Из Неаполя - на Капри
    Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
  • Э
    Эмилия
    3 июня 2024
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.
  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на
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    торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку!

    Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела-
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Очарование античного Неаполя
    Экскурсия была легкой и достаточно познавательной по центру города. Приятно было выпить кофе в старинном кафе и ознакомиться с разными гранями города с многовековой историей
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!
  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
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    пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию.

  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Помпеи - античная машина времени
    Ирина не смогла провести нам экскурсию, тк в наших планах было еще посещения Везувия. Но она передала нас в очень надежные руки! Мы остались довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Неаполю
  2. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  3. Увидеть Неаполь, чтобы
  4. Помпеи - античная машина времени
  5. Помпеи - взгляд в прошлое
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Кастель-дель-Ово
  3. Везувий
  4. Галерея Умберто
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в июне 2024
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