A Andrei Секреты шопоголика читать дальше много стильных качественных итальянских вещей по отличным ценам! Катя помогла нам с переводом на итальянский и в целом опыт был позитивный! Искренне рекомендуем и экскурсию и гида! Спасибо Екатерина! Экскурсия «Секреты шопоголика» с Екатериной оказалась неожиданно полезной и приятной! Мы обошли рынок в Неаполе и с помощью Екатерины нашли

Н Нина Помпеи - античная машина времени читать дальше к месту встречи. Сама экскурсия очень грамотно спланирована, Ирина осведомляется о пожеланиях гостей и исходя из этого выстраивает маршрут. Рассказ очень содержательный и лёгкий одновременно! Получили огромное удовольствие от общение и были снабжены дополнительной информацией. Спасибо огромное прекрасной и душевной Ирине! Ирина - прекрасный рассказчик и крайне организованный человек! Мы получили все ссылки, рекомендации по месту встречи и вариантах транспортного доступа

Н Нина Из Неаполя - на Капри Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!

Э Эмилия Неаполь - любовь с первого взгляда Женя прекрасно знает город и его историю. Ей очень важно поделиться своими знаниями с вами и передать свою любовь. И это ей удалось. После нашей экскурсии мы хотим вернуться в Неаполь и узнать его поближе.

Е Екатерина Мотоэкскурсия по Неаполю читать дальше торте! Я попросила показать мне видовые панорамы, вместо городских достопримечательностей. Игорь проникся к моей просьбе, мы ездили по окрестностям Неаполя, смотрели прекрасные виды, встречали красивейший закат. Я получила столько новых эмоций, в т. ч. и от езды на мотоцикле! Благодарю Игоря, это был один из самых незабываемых дней в мою копилку! Неаполь- был завершительным городом в моем путешествии по Италии. Я выбрала экскурсию Игоря и не пожалела- это была вишенка на

Т Татьяна Очарование античного Неаполя Экскурсия была легкой и достаточно познавательной по центру города. Приятно было выпить кофе в старинном кафе и ознакомиться с разными гранями города с многовековой историей

А Анастасия Увидеть Неаполь, чтобы Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.

И Ирина Амальфитанское побережье на мотоцикле Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.

С Санта Неаполь - самое интересное читать дальше пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию. Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и