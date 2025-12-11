Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
15 дек в 09:30
€150 за человека
Круиз
Индивидуальный круиз по Сардинии: роскошь и история
Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: в порту Ольбия
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
от €250 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
