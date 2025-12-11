Найдено 3 экскурсии в категории « Для иностранцев » в Ольбии на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 6 часов 9 отзывов Мини-группа до 12 чел. Из итальянской Сардинии на французскую Корсику Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта Начало: Порт города Санта Тереза Расписание: в будние дни в 09:30 €150 за человека На машине 3 часа 4 отзыва Круиз Индивидуальный круиз по Сардинии: роскошь и история Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас Начало: в порту Ольбия от €250 за всё до 7 чел. На машине 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Трансфер + ознакомительная экскурсия по Сардинии Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова €160 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Ольбии

