Семейные развлекательные экскурсии Ольбии

Найдено 7 экскурсий в категории «Можно с детьми» в Ольбии на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Итальянская кухня из сердца Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
100 за всё до 3 чел.
Сардиния в круизе
🚗 На машине
Круиз
2 часа
1 отзыв
Сардиния в круизе
Отдохнуть на курорте, наслаждаясь прекрасными видами, и узнать все о знаменитом острове
Начало: в порту Ольбия
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 150 за всё до 7 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
9 отзывов
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
150 за человека
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за человека
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
Насыщенная поездка от аэропорта до отеля с посещением панорамных площадок острова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 7 чел.
Чудотворный крест замка Дория
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Чудотворный крест замка Дория
Путешествие в Кастельсардо: история влиятельного аристократического рода и легенды города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
500 за всё до 6 чел.
Дегустация вин Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Дегустация вин Сардинии
Оказаться на заводе, вина которого получают медали на выставках, и попробовать местную продукцию
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • נ
    נינה
    16 сентября 2023
    Сардиния в круизе
    Спасибо большое нашему гиду по Сардинии! Экскурсия была захватывающей и очень интересной! Наш экскурсовод Ирина большая умница и профи. А,
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    еще чудесный, радушный и теплый человек! Мы были в круизе, и нам было очень важно, что бы экскурсия была не только интересной, но и хорошо организованной. У Ирины получилось и то, и другое! Искренне рекомендую и огромное спасибо ещё раз. Мы обязательно вернемся! 💛

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2021
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
  • I
    Irina
    18 сентября 2019
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
  • А
    Анатолий
    8 августа 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
  • K
    Konstantin
    18 июля 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
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    очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!!

  • С
    Сергей
    2 мая 2019
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
  • О
    Олег
    11 ноября 2018
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
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    и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!

  • Д
    Дина
    7 ноября 2018
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
  • Я
    Яна
    3 августа 2018
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
  • Г
    Гульжан
    14 июля 2018
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени
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    на другие экскурсии. Надеюсь когда приедем в следующий раз обязательно поедем с ними на экскурсию. Ирина и Владимир, спасибо вам большое! До следующей встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Можно с детьми»

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Сколько стоит экскурсия по Ольбии в июне 2024
Сейчас в Ольбии в категории "Можно с детьми" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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