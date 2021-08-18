Экскурсии выходного дня в Ольбии

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Ольбии на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии: комфорт и увлекательные истории
Индивидуальный трансфер в Ольбии - комфорт и удобство на каждом этапе вашего путешествия. Встреча в аэропорту, помощь с заселением и советы по сувенирам
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
160 за всё до 7 чел.
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Барбаджия ждёт вас с природными красотами и развлечениями для всех возрастов. Насладитесь морскими видами, пещерами и обедом из молочного поросёнка
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
от 640 за всё до 5 чел.
Джип-тур по северной Сардинии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Панорамные виды и истории о сардинских бандитах в Ольбии
Поднимитесь на вершины прибрежных гор, насладитесь видами, узнайте истории о сардинских бандитах и отдохните в тени тысячелетних оливковых деревьев
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
950 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2021
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
  • I
    Irina
    18 сентября 2019
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
  • С
    Сергей
    2 мая 2019
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
  • О
    Олег
    11 ноября 2018
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
    читать дальше

    и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!

  • Я
    Яна
    3 августа 2018
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
  • Г
    Гульжан
    14 июля 2018
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени
    читать дальше

    на другие экскурсии. Надеюсь когда приедем в следующий раз обязательно поедем с ними на экскурсию. Ирина и Владимир, спасибо вам большое! До следующей встречи!

Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ольбии
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
  2. Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
  3. Джип-тур по северной Сардинии
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в июле 2024
Сейчас в Ольбии в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 950. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ольбии (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 7 ⭐ отзывов, цены от €160. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам