1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии: комфорт и увлекательные истории
Индивидуальный трансфер в Ольбии - комфорт и удобство на каждом этапе вашего путешествия. Встреча в аэропорту, помощь с заселением и советы по сувенирам
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Барбаджия ждёт вас с природными красотами и развлечениями для всех возрастов. Насладитесь морскими видами, пещерами и обедом из молочного поросёнка
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
от €640 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Панорамные виды и истории о сардинских бандитах в Ольбии
Поднимитесь на вершины прибрежных гор, насладитесь видами, узнайте истории о сардинских бандитах и отдохните в тени тысячелетних оливковых деревьев
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€950 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
- IIrina18 сентября 2019Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
- ССергей2 мая 2019Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
- ООлег11 ноября 2018Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
- ЯЯна3 августа 2018Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
- ГГульжан14 июля 2018Ирина и Владимир очень интересные рассказчики. Рассказывают настолько увлекательно и азартно, дополняя друг друга. Очень жалею, что не было времени
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «На выходные»
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