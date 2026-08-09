Я буду с вами в качестве проводника в мир итальянской моды, чтобы время, потраченное на магазины в поисках желаемого, не показалось изнурительным. Я подскажу, где выгоднее делать покупки и в каких магазинах богаче ассортимент. Ну, а если вы решите разгуляться, помогу оформить tax-free.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Для вас, дорогие путешественники, умеющие отдыхать с пользой, следящие за последними тенденциями моды или попросту желающие окунуться в мир итальянского стиля, я проведу шоппинг по магазинам северной Сардинии. Вся его красота и гармоничность в деталях, в линиях силуэта и, конечно же, в качестве одежды. А умение избежать вульгарности – это еще одна из отличительных черт итальянского стиля.

В зависимости от ваших желаний и потребностей мы можем посетить не только эксклюзивные бутики Brunello Cucinelli, Emporio Armani, Liu Jo, аутлеты, брендовые магазины, но и магазины с хорошей итальянской одеждой и хорошими скидками!