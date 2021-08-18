1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
«Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне
«А в уникальном агротуристическом комплексе Су-Гологоне — настоящем музее под открытым небом — вкусно пообедаете: список блюд традиционной кухни Сардинии возглавляет молочный поросёнок на вертеле»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
«Насладившись прохладой горных каскадов, вы сможете пообедать в очень красивом отдалённом от населённых пунктов месте — усадьбе знаменитого итальянского певца Фабрицио ди Андре, где вам предложат блюда местной галлурезской кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дегустация вин Сардинии
Оказаться на заводе, вина которого получают медали на выставках, и попробовать местную продукцию
«Дегустация (6-8 сортов вин) стоит 15 евро с человека»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 августа 2021Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
- ССергей2 мая 2019Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
- ООлег11 ноября 2018Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
- ООльга25 июня 2017Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну"Прекрасная незнакомка" и"Итальянская кухня из сердца Сардинии" Все очень
- ИИрина2 сентября 2015Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Гастрономические»
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