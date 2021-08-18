Гастрономические экскурсии Ольбии

Найдено 4 экскурсии в категории «Гастрономические» в Ольбии на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Итальянская кухня из сердца Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Итальянская кухня из сердца Сардинии
Поужинать так, как это делают на Сардинии, и узнать всё о местной кухне
«Приглашаю вас туда, где получают удовольствие от еды сами итальянцы»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
100 за всё до 3 чел.
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
Город Кала Гононе, таинственные пещеры, природные красоты Сардинии и традиционный обед в Су-Гологоне
«А в уникальном агротуристическом комплексе Су-Гологоне — настоящем музее под открытым небом — вкусно пообедаете: список блюд традиционной кухни Сардинии возглавляет молочный поросёнок на вертеле»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за человека
Джип-тур по северной Сардинии
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур по северной Сардинии
Панорамные места Галлуры, местные легенды и обед в усадьбе
«Насладившись прохладой горных каскадов, вы сможете пообедать в очень красивом отдалённом от населённых пунктов месте — усадьбе знаменитого итальянского певца Фабрицио ди Андре, где вам предложат блюда местной галлурезской кухни»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
950 за всё до 4 чел.
Дегустация вин Сардинии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Дегустация вин Сардинии
Оказаться на заводе, вина которого получают медали на выставках, и попробовать местную продукцию
«Дегустация (6-8 сортов вин) стоит 15 евро с человека»
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    18 августа 2021
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Нам очень понравилась экскурсия Андрей рассказывал много интересного! На все вопросы отвечал, показал укромные уголки в Сардинии, которые бы мы сами не нашли. Дети 7 лет были довольны. Рекомендуем!
  • С
    Сергей
    2 мая 2019
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Отлично проведённый день! Андрей очень интересный, образованный и увлекательно рассказывающий человек. Огромное личное спасибо за легкость в общении, яркие впечатления и просто замечательный день в вашей компании!
  • О
    Олег
    11 ноября 2018
    Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
    Андрей Костромин - очень увлеченный своим делом опытнейший гид, давно живущий на Сардинии и отлично знающий ЕЁ ВСЮ! Очень содержательно
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    и информативно рассказывает как по теме экскурсии, так и по любому региону Сардинии. Немаловажен удивительно сложившийся личный контакт с Андреем. По телефону решал практически любые возникшие у нас за 2 недели проблемы или вопросы! Очень эрудирован, начитан, в общении легок и приятен. Экскурсия очень понравилась, рекомендую брать экскурсии у него!

  • О
    Ольга
    25 июня 2017
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну"Прекрасная незнакомка" и"Итальянская кухня из сердца Сардинии" Все очень
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    понравилось. Удачно подобранный маршрут с посещением винзавода и дегустацией местных вин, затем посещением Нураг и красивейшего города Порто Черво и многое многое другое, а в завершении посещением агро-ресторана, с открывающимся прекрасным видом с обрыва на море и заходящее солнце, а параллельно можно было наслаждаться вкуснейшей Сардинской кухней и при этом слушать рассказ гида о традициях и приготовлении вкуснейшей в мире кухни. Отдельное огромное спасибо гиду Ирине!

  • И
    Ирина
    2 сентября 2015
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
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    также был хорош, на детей произвел впечатление десерт. Очень хорошее мнение сложилось и о гостеприимном хозяине Джузеппе, который лично представлял все блюда и искренне интересовался мнением гостей.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Гастрономические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Итальянская кухня из сердца Сардинии
  2. Путешествие по «дикой» Барбаджии для взрослых и детей
  3. Джип-тур по северной Сардинии
  4. Дегустация вин Сардинии
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в июне 2024
Сейчас в Ольбии в категории "Гастрономические" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 950. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Ольбии, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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