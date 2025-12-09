Найдено 4 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Орвието на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

Пешая 3.5 часа 25 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Знакомьтесь, Орвието Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии «Незаметно мы окажемся в самом сердце города — у знаменитого Кафедрального собора, который по праву считается шедевром итальянской готики» €150 за всё до 4 чел. Пешая 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 5 чел. Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной Начало: На ж/д вокзале в Орвието «Вместе мы осмотрим необычный колодец Святого Патрика и Кафедральный собор, украшенный золотом мозаик и кружевом из камня» €380 за всё до 5 чел. На машине 7 часов 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. День в средневековой сказке Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена Начало: В Орвието или Монтефьясконе «Мы поговорим о покровителе Чивиты, зайдем в каменную церковь Святого Доната и просто погуляем по улицам-тропинкам» €320 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 8 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса Рассмотреть город со всех сторон - и эпох Начало: Возле колодца Святого Патрика «Зайдём в один из самых прекрасных храмов мира — кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы» €150 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Орвието

