Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€380 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: Возле колодца Святого Патрика
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€150 за всё до 3 чел.
