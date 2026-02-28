Водная прогулка
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
Завтра в 09:30
2 мар в 09:30
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
Завтра в 10:00
2 мар в 10:00
€440 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Орвието - архитектура и прекрасное вино
Отправиться в атмосферный уголок Италии за историей, гастро - и эно-открытиями
Начало: На ж/д вокзале Орвието
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
