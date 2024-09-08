А Анна

Очень содержательная экскурсия по Орвиенте. Елена - знающий и разбирающийся в искусстве гид, экскурсия очень понравилась. Мой муж плохо ходит и Елена организовала все так, что мы подъезжали как можно ближе к объектам так, чтобы он смог дойти. Рекомендую.