3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
6 окт в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
6 окт в 09:30
7 окт в 09:30
€270 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: Возле колодца Святого Патрика
7 окт в 10:30
8 окт в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 сентября 2024Очень нам понравился Орвието и экскурсия. Было интересно
- ААнна8 мая 2024Очень содержательная экскурсия по Орвиенте. Елена - знающий и разбирающийся в искусстве гид, экскурсия очень понравилась. Мой муж плохо ходит и Елена организовала все так, что мы подъезжали как можно ближе к объектам так, чтобы он смог дойти. Рекомендую.
- ЮЮрий8 января 2024Прекрасная гид Катерина, погружена в контекст. Охотно идет навстречу всем пожеланиям. Несмотря на мерзкую зимнюю погоду получили массу положительных впечатлений.
- ММихаил24 октября 2022Прекрасная экскурсия. Профессиональный гид. Всё прошло отлично! Татьяне - огромная благодарность за день, проведённый в средневековой сказке!
- oolga24 мая 2022Это не первая наша поездка в Италию. Но каждый раз эта страна поражает своей необычностью. Татьяна открыла нам новую для
Ответы на вопросы от путешественников по Орвието в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Орвието в октябре 2024
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