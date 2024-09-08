Экскурсии выходного дня в Орвието

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Орвието на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Знакомьтесь, Орвието
Пешая
10 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
6 окт в 10:00
150 за всё до 4 чел.
День в средневековой сказке
На машине
2 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
6 окт в 09:30
7 окт в 09:30
270 за всё до 4 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: Возле колодца Святого Патрика
7 окт в 10:30
8 окт в 10:30
140 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2024
    Знакомьтесь, Орвието
    Очень нам понравился Орвието и экскурсия. Было интересно
  • А
    Анна
    8 мая 2024
    Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
    Очень содержательная экскурсия по Орвиенте. Елена - знающий и разбирающийся в искусстве гид, экскурсия очень понравилась. Мой муж плохо ходит и Елена организовала все так, что мы подъезжали как можно ближе к объектам так, чтобы он смог дойти. Рекомендую.
  • Ю
    Юрий
    8 января 2024
    Знакомьтесь, Орвието
    Прекрасная гид Катерина, погружена в контекст. Охотно идет навстречу всем пожеланиям. Несмотря на мерзкую зимнюю погоду получили массу положительных впечатлений.
    Прекрасная гид Катерина, погружена в контекст. Охотно идет навстречу всем пожеланиям. Несмотря на мерзкую зимнюю погоду
  • М
    Михаил
    24 октября 2022
    День в средневековой сказке
    Прекрасная экскурсия. Профессиональный гид. Всё прошло отлично! Татьяне - огромная благодарность за день, проведённый в средневековой сказке!
  • o
    olga
    24 мая 2022
    День в средневековой сказке
    Это не первая наша поездка в Италию. Но каждый раз эта страна поражает своей необычностью. Татьяна открыла нам новую для
    читать дальше

    нас Италию. И желание вернуться. Таня вы отличный рассказчик, веселый и лёгкий человек. Мы чудесно провели с Вами время. Спасибо вам огромное. И до встречи. .

Ответы на вопросы от путешественников по Орвието в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Орвието в октябре 2024
Сейчас в Орвието в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 270. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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