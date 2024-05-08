Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: возле колодца Святого Патрика
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
День в средневековой сказке
Погрузиться в прошлое в «умирающем городе» Чивита ди Баньореджо и на дивном озере Больсена
Начало: В Орвието или Монтефьясконе
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
€270 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 мая 2024Очень содержательная экскурсия по Орвиенте. Елена - знающий и разбирающийся в искусстве гид, экскурсия очень понравилась. Мой муж плохо ходит и Елена организовала все так, что мы подъезжали как можно ближе к объектам так, чтобы он смог дойти. Рекомендую.
- ЮЮрий8 января 2024Прекрасная гид Катерина, погружена в контекст. Охотно идет навстречу всем пожеланиям. Несмотря на мерзкую зимнюю погоду получили массу положительных впечатлений.
- ООльга1 января 2024С Катериной было интересно и легко общаться. Она внимательный собеседник, старается ответить на все вопросы. Экскурсия получилась увлекательной и совершенно не утомительной. Спасибо большое!
- ММихаил24 октября 2022Прекрасная экскурсия. Профессиональный гид. Всё прошло отлично! Татьяне - огромная благодарность за день, проведённый в средневековой сказке!
- oolga24 мая 2022Это не первая наша поездка в Италию. Но каждый раз эта страна поражает своей необычностью. Татьяна открыла нам новую для
Ответы на вопросы от путешественников по Орвието в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Орвието в июне 2024
Сейчас в Орвието в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 270. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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