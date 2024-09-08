3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Орвието
Все знаковые места живописного средневекового городка на обзорной экскурсии
19 окт в 10:00
20 окт в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Орвието: подземелья этрусков и шедевры Ренессанса
Рассмотреть город со всех сторон - и эпох
Начало: Возле колодца Святого Патрика
19 окт в 10:30
20 окт в 10:30
€75 за человека
скидка
20%
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в средневековье: Орвието и Чивита ди Баньреджио
Посетить идиллический средневековый город и «деревню-призрак», парящую над долиной
Начало: На ж/д вокзале в Орвието
Завтра в 10:00
19 окт в 10:00
360€288 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 сентября 2024Очень нам понравился Орвието и экскурсия. Было интересно
- ААнна8 мая 2024Очень содержательная экскурсия по Орвиенте. Елена - знающий и разбирающийся в искусстве гид, экскурсия очень понравилась. Мой муж плохо ходит и Елена организовала все так, что мы подъезжали как можно ближе к объектам так, чтобы он смог дойти. Рекомендую.
- ЮЮрий8 января 2024Прекрасная гид Катерина, погружена в контекст. Охотно идет навстречу всем пожеланиям. Несмотря на мерзкую зимнюю погоду получили массу положительных впечатлений.
Ответы на вопросы от путешественников по Орвието в категории «Пешеходные»
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