Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Падуя: экскурсия по главным достопримечательностям
Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Завтра в 08:00
10 окт в 15:00
€140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Город фресок: средневековая Падуя
Падуя скрывает свои сокровища в уголках, известных немногим. Узнайте о фресках 14 века и великих мастерах, посетив места, куда не попадает каждый
26 окт в 09:30
28 окт в 14:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Личное свидание с Падуей
Падуя - город, который хранит дух Средневековья. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о великих личностях и посетите знаковые места
Начало: На Прато-делла-Валле
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
€150 за всё до 5 чел.
