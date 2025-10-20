Мои заказы

Музеи и искусство Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Палермо на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
На машине
5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
«Конечно «Салине», античные ветряные мельницы, — это как раз то место, где делают соль, и здесь же расположен Музей соли»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Пешая
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Познакомиться с главными достопримечательностями за 3 часа
«Входные билеты во дворцы и музеи оплачиваются отдельно»
2 янв в 09:00
3 янв в 09:00
от €270 за всё до 8 чел.
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Багерии: вилла Палагония и музей игрушек
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
«Я расскажу удивительную жизненную историю коллекционера музея Пьетро Пираино, а после мы рассмотрим богатое собрание игрушек»
2 янв в 09:30
3 янв в 09:30
€400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Vladimir
    20 октября 2025
    Палермо: множество лиц одного города
    Все было отлично. Ксения - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
    Владимир и Елена
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Палермо: множество лиц одного города
    Огромное спасибо Ксении за экскурсию. Кроме прекрасно изложенного материала съездила с нами в крипту, помогла разобраться с парковкой, провела мини гастро тур по рынку, посоветовала где остановиться на обед.
  • Н
    Наталья
    7 июня 2025
    Палермо: множество лиц одного города
    Ксения-большая умница, и что мне было особенно приятно-архитектор по образованию. Благодаря ей мы влюбились в Палермо, и надеемся приехать на более продолжительное время), в этот раз был только день в круизе((.
  • Е
    Елизавета
    16 января 2025
    Палермо: множество лиц одного города
    Это была лучшая экскурсия, которую я когда либо посещала, рекомендую Ксению, эрудированна, умна с прекрасным чувством юмора. Экскурсия была очень познавательной, благодаря Ксении о Палермо остались самые теплые воспоминания.
  • V
    Viktor
    29 декабря 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Хотим выразить благодарность Ксении за замечательную экскурсию по Палермо! Всё было идеально организовано: маршрут продуман, информация подана увлекательно и с
    читать дальше

    душой. Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и культуру города.

    Ксения — приятный, интеллигентный человек, с которым легко и интересно общаться. Благодаря тому, что Ксения давно живёт в Палермо, мы узнали много интересных фактов о жизни местных жителей, их традициях и привычках.

    Мы остались в полном восторге и рекомендуем её экскурсии всем, кто хочет по-настоящему узнать Палермо.

  • с
    сабир
    26 октября 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    На одном дыхание прошла экскурсия! Все очень доходчиво и интересно! Великолепное чувство юмора и поставленная речь! Знание материала и жизни сицилийцев изнутри! Обязательно вернёмся! Ксения благодарим за чудную экскурсию!
  • Н
    Наталия
    16 июня 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Получили много интересной информации об истории Палермо. Рекомендуем Ксению как отличного гида.
  • О
    Олег
    13 июня 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Очень прекрасная девушка экскурсия пролетела очень быстро и интересно что не мало важно💐 спасибо большое за все!
  • Г
    Гала
    9 апреля 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Отлично организованная и увлекательная экскурсия. Мы узнали очень много нового и интересного о Сицилии и Италии, включая интересные нюансы местной культуры. Рекомендуем всем!
  • м
    марина
    28 марта 2024
    Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
    Это была очень неординарная программа)) рекомендую, мозаика впечатлений от острова в целом будет дополнена ярким пятном, краешком глаза захватываешь жизнь местных итальянцев. Ксения, спасибо за компанию и ваши истории)
  • Е
    Елена
    15 марта 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Очень понравилась экскурсия с Ксенией по Палермо. Гид провела для нас увлекательную, познавательную и очень позитивную экскурсию по достопримечательностям Палермо.
    читать дальше

    Ксения обладает энциклопедическими знаниями, очень хорошо владеет предметом… Ритм и формат экскурсии совпали с нашими возможностями и пожеланиями. Также Ксения организовала для нас посещение уникального культурного объекта, которым мы остались очень довольны. С удовольствием продолжим нашу экскурсионную программу с Ксенией в наш следующий визит.

  • И
    Ирина
    2 февраля 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Ксения провела нам прекрасную экскурсию по Палермо! Очень много рассказала о жизни обычных людей, их традициях, нравах, семейных устоях. Приятнейшая, интеллигентная девушка с огромным багажом знаний! Подстроила/подкорректировала экскурсию под нас. Очень рекомендую Ксению! Спасибо
  • Ю
    Юст
    5 января 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Спасибо за восхитительную очень познавательную интересную экскурсию Ксении! Очень рекомендуем!
  • O
    Oksana
    13 ноября 2023
    Палермо: множество лиц одного города
    Идеальный выбор! Ксения - википедия👍А ещё она сделала мне прекрасные фото. Благодарю!
  • В
    Валентина
    9 мая 2023
    Палермо: множество лиц одного города
    Большое спасибо Ксении за информативную и захватывающую экскурсию, а также за душевное общение. Мы с мамой в восторге!
  • Ч
    Чижевский
    22 апреля 2023
    Палермо: множество лиц одного города
    Ксения превзошла все ожидания!!!
    Большое спасибо
  • М
    Марина
    12 января 2023
    Палермо: множество лиц одного города
    Ксения отличный гид и потрясающий рассказчик, которая влюбила нас и в Палермо и в Сицилию. Спасибо! История, и традиции, местный
    читать дальше

    колорит и гастрономия - все было на нашей экскурсии. Очень рекомендуем! Надеюсь, что обязательно вернемся на Сицилию и с Ксенией продолжим ее исследовать.

  • А
    Анатолий
    16 ноября 2022
    Палермо: множество лиц одного города
    Благодарю Ксению за интересную и содержательную экскурсию.
  • С
    Светлана
    14 ноября 2022
    Палермо: множество лиц одного города
    Экскурсия очень понравилось, маршрут разработан интересный. Ксения широко эрудированный экскурсовод и интересный собеседник. Рекомендуем от всей души!
  • A
    Anastasia
    6 октября 2022
    Палермо: множество лиц одного города
    Ksenia ochen horoshii gid!!! Mi poluchili bolshoe udovolstvie ot ekskursii🙏

