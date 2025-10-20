V Vladimir Палермо: множество лиц одного города Все было отлично. Ксения - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.

Владимир и Елена

Е Елена Палермо: множество лиц одного города Огромное спасибо Ксении за экскурсию. Кроме прекрасно изложенного материала съездила с нами в крипту, помогла разобраться с парковкой, провела мини гастро тур по рынку, посоветовала где остановиться на обед.

Н Наталья Палермо: множество лиц одного города Ксения-большая умница, и что мне было особенно приятно-архитектор по образованию. Благодаря ей мы влюбились в Палермо, и надеемся приехать на более продолжительное время), в этот раз был только день в круизе((.

Е Елизавета Палермо: множество лиц одного города Это была лучшая экскурсия, которую я когда либо посещала, рекомендую Ксению, эрудированна, умна с прекрасным чувством юмора. Экскурсия была очень познавательной, благодаря Ксении о Палермо остались самые теплые воспоминания.

V Viktor Палермо: множество лиц одного города читать дальше душой. Это была не просто экскурсия, а настоящее погружение в историю и культуру города.



Ксения — приятный, интеллигентный человек, с которым легко и интересно общаться. Благодаря тому, что Ксения давно живёт в Палермо, мы узнали много интересных фактов о жизни местных жителей, их традициях и привычках.



Мы остались в полном восторге и рекомендуем её экскурсии всем, кто хочет по-настоящему узнать Палермо. Хотим выразить благодарность Ксении за замечательную экскурсию по Палермо! Всё было идеально организовано: маршрут продуман, информация подана увлекательно и с

с сабир Палермо: множество лиц одного города На одном дыхание прошла экскурсия! Все очень доходчиво и интересно! Великолепное чувство юмора и поставленная речь! Знание материала и жизни сицилийцев изнутри! Обязательно вернёмся! Ксения благодарим за чудную экскурсию!

Н Наталия Палермо: множество лиц одного города Получили много интересной информации об истории Палермо. Рекомендуем Ксению как отличного гида.

О Олег Палермо: множество лиц одного города Очень прекрасная девушка экскурсия пролетела очень быстро и интересно что не мало важно💐 спасибо большое за все!

Г Гала Палермо: множество лиц одного города Отлично организованная и увлекательная экскурсия. Мы узнали очень много нового и интересного о Сицилии и Италии, включая интересные нюансы местной культуры. Рекомендуем всем!

м марина Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек Это была очень неординарная программа)) рекомендую, мозаика впечатлений от острова в целом будет дополнена ярким пятном, краешком глаза захватываешь жизнь местных итальянцев. Ксения, спасибо за компанию и ваши истории)

Е Елена Палермо: множество лиц одного города читать дальше Ксения обладает энциклопедическими знаниями, очень хорошо владеет предметом… Ритм и формат экскурсии совпали с нашими возможностями и пожеланиями. Также Ксения организовала для нас посещение уникального культурного объекта, которым мы остались очень довольны. С удовольствием продолжим нашу экскурсионную программу с Ксенией в наш следующий визит. Очень понравилась экскурсия с Ксенией по Палермо. Гид провела для нас увлекательную, познавательную и очень позитивную экскурсию по достопримечательностям Палермо.

И Ирина Палермо: множество лиц одного города Ксения провела нам прекрасную экскурсию по Палермо! Очень много рассказала о жизни обычных людей, их традициях, нравах, семейных устоях. Приятнейшая, интеллигентная девушка с огромным багажом знаний! Подстроила/подкорректировала экскурсию под нас. Очень рекомендую Ксению! Спасибо

Ю Юст Палермо: множество лиц одного города Спасибо за восхитительную очень познавательную интересную экскурсию Ксении! Очень рекомендуем!

O Oksana Палермо: множество лиц одного города Идеальный выбор! Ксения - википедия👍А ещё она сделала мне прекрасные фото. Благодарю!

В Валентина Палермо: множество лиц одного города Большое спасибо Ксении за информативную и захватывающую экскурсию, а также за душевное общение. Мы с мамой в восторге!

Ч Чижевский Палермо: множество лиц одного города Ксения превзошла все ожидания!!!

Большое спасибо

М Марина Палермо: множество лиц одного города читать дальше колорит и гастрономия - все было на нашей экскурсии. Очень рекомендуем! Надеюсь, что обязательно вернемся на Сицилию и с Ксенией продолжим ее исследовать. Ксения отличный гид и потрясающий рассказчик, которая влюбила нас и в Палермо и в Сицилию. Спасибо! История, и традиции, местный

А Анатолий Палермо: множество лиц одного города Благодарю Ксению за интересную и содержательную экскурсию.

С Светлана Палермо: множество лиц одного города Экскурсия очень понравилось, маршрут разработан интересный. Ксения широко эрудированный экскурсовод и интересный собеседник. Рекомендуем от всей души!