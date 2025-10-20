Индивидуальная
до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
«Конечно «Салине», античные ветряные мельницы, — это как раз то место, где делают соль, и здесь же расположен Музей соли»
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Познакомиться с главными достопримечательностями за 3 часа
«Входные билеты во дворцы и музеи оплачиваются отдельно»
2 янв в 09:00
3 янв в 09:00
от €270 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Багерии: вилла Палагония и музей игрушек
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
«Я расскажу удивительную жизненную историю коллекционера музея Пьетро Пираино, а после мы рассмотрим богатое собрание игрушек»
2 янв в 09:30
3 янв в 09:30
€400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVladimir20 октября 2025Все было отлично. Ксения - очень приятный, эрудированный, заботливый гид.
Владимир и Елена
- ЕЕлена27 июля 2025Огромное спасибо Ксении за экскурсию. Кроме прекрасно изложенного материала съездила с нами в крипту, помогла разобраться с парковкой, провела мини гастро тур по рынку, посоветовала где остановиться на обед.
- ННаталья7 июня 2025Ксения-большая умница, и что мне было особенно приятно-архитектор по образованию. Благодаря ей мы влюбились в Палермо, и надеемся приехать на более продолжительное время), в этот раз был только день в круизе((.
- ЕЕлизавета16 января 2025Это была лучшая экскурсия, которую я когда либо посещала, рекомендую Ксению, эрудированна, умна с прекрасным чувством юмора. Экскурсия была очень познавательной, благодаря Ксении о Палермо остались самые теплые воспоминания.
- VViktor29 декабря 2024Хотим выразить благодарность Ксении за замечательную экскурсию по Палермо! Всё было идеально организовано: маршрут продуман, информация подана увлекательно и с
- ссабир26 октября 2024На одном дыхание прошла экскурсия! Все очень доходчиво и интересно! Великолепное чувство юмора и поставленная речь! Знание материала и жизни сицилийцев изнутри! Обязательно вернёмся! Ксения благодарим за чудную экскурсию!
- ННаталия16 июня 2024Получили много интересной информации об истории Палермо. Рекомендуем Ксению как отличного гида.
- ООлег13 июня 2024Очень прекрасная девушка экскурсия пролетела очень быстро и интересно что не мало важно💐 спасибо большое за все!
- ГГала9 апреля 2024Отлично организованная и увлекательная экскурсия. Мы узнали очень много нового и интересного о Сицилии и Италии, включая интересные нюансы местной культуры. Рекомендуем всем!
- ммарина28 марта 2024Это была очень неординарная программа)) рекомендую, мозаика впечатлений от острова в целом будет дополнена ярким пятном, краешком глаза захватываешь жизнь местных итальянцев. Ксения, спасибо за компанию и ваши истории)
- ЕЕлена15 марта 2024Очень понравилась экскурсия с Ксенией по Палермо. Гид провела для нас увлекательную, познавательную и очень позитивную экскурсию по достопримечательностям Палермо.
- ИИрина2 февраля 2024Ксения провела нам прекрасную экскурсию по Палермо! Очень много рассказала о жизни обычных людей, их традициях, нравах, семейных устоях. Приятнейшая, интеллигентная девушка с огромным багажом знаний! Подстроила/подкорректировала экскурсию под нас. Очень рекомендую Ксению! Спасибо
- ЮЮст5 января 2024Спасибо за восхитительную очень познавательную интересную экскурсию Ксении! Очень рекомендуем!
- OOksana13 ноября 2023Идеальный выбор! Ксения - википедия👍А ещё она сделала мне прекрасные фото. Благодарю!
- ВВалентина9 мая 2023Большое спасибо Ксении за информативную и захватывающую экскурсию, а также за душевное общение. Мы с мамой в восторге!
- ЧЧижевский22 апреля 2023Ксения превзошла все ожидания!!!
Большое спасибо
- ММарина12 января 2023Ксения отличный гид и потрясающий рассказчик, которая влюбила нас и в Палермо и в Сицилию. Спасибо! История, и традиции, местный
- ААнатолий16 ноября 2022Благодарю Ксению за интересную и содержательную экскурсию.
- ССветлана14 ноября 2022Экскурсия очень понравилось, маршрут разработан интересный. Ксения широко эрудированный экскурсовод и интересный собеседник. Рекомендуем от всей души!
- AAnastasia6 октября 2022Ksenia ochen horoshii gid!!! Mi poluchili bolshoe udovolstvie ot ekskursii🙏
