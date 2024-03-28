Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Представьте мир, где каждый уголок хранит свои тайны, а каждый предмет рассказывает уникальную историю.Палермо, жемчужина Сицилии, приглашает вас в увлекательное путешествие по Багерии - райскому уголку, избранному аристократией для своих

роскошных вилл. Среди зелени апельсиновых деревьев и виноградников скрывается самое загадочное поместье города, овеянное мистическим прошлым. Вилла Палагония, известная как вилла «монстров», поражает воображение своими зловещими скульптурами и тайнами, которые мы раскроем вместе. Но на этом приключения не заканчиваются. Музей игрушек откроет перед вами двери в мир детских мечтаний, где каждая игрушка хранит часть истории и культуры. Более 1800 экземпляров, от простых до уникальных, расскажут о жизни детей разных эпох. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, где прошлое встречается с настоящим, а истории оживают перед вашими глазами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пара слов о жизни высшего класса

По дороге в Багерию у нас будет час, чтобы обсудить самые любопытные и скрытые от глаз факты об аристократии прошлого и настоящего: чем они зарабатывают на жизнь, как проводят свою dolce vita — и такая ли она dolce на самом деле, что происходит на балах и какой отдых выбирает богема. Причуды маркизов и принцев удивят и заставят ваше воображение хорошенько поработать.

Вилла безумного принца

За высокими раскидистыми пальмами и апельсиновыми деревьями притаилось таинственное здание. Гёте называл его «сумасшедшей виллой», а Дюма говорил, что ни разу не видел более причудливой постройки. Что за тайны скрывают стены дома, и почему здесь такое количество зловещих скульптур монстров? Я открою часть прошлого виллы Палагония, а об остальном останется только догадываться.

Мечта всех детей мира

Посетить музей… игрушек! Здесь собрано более 1800 самых разных экземпляров — куклы, машинки, лошадки, железные дороги и кукольные домики. От простых, которыми играли крестьянские дети, до уникальных механических и фарфоровых для избалованных детей аристократов. Я расскажу удивительную жизненную историю коллекционера музея Пьетро Пираино, а после мы рассмотрим богатое собрание игрушек.

Организационные детали