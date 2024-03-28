Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Погрузитесь в мир аристократии и тайн с экскурсией по вилле «монстров» и антикварному музею игрушек
Представьте мир, где каждый уголок хранит свои тайны, а каждый предмет рассказывает уникальную историю.
Палермо, жемчужина Сицилии, приглашает вас в увлекательное путешествие по Багерии - райскому уголку, избранному аристократией для своих читать дальшеуменьшить
роскошных вилл.
Среди зелени апельсиновых деревьев и виноградников скрывается самое загадочное поместье города, овеянное мистическим прошлым.
Вилла Палагония, известная как вилла «монстров», поражает воображение своими зловещими скульптурами и тайнами, которые мы раскроем вместе. Но на этом приключения не заканчиваются.
Музей игрушек откроет перед вами двери в мир детских мечтаний, где каждая игрушка хранит часть истории и культуры. Более 1800 экземпляров, от простых до уникальных, расскажут о жизни детей разных эпох.
Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, где прошлое встречается с настоящим, а истории оживают перед вашими глазами
По дороге в Багерию у нас будет час, чтобы обсудить самые любопытные и скрытые от глаз факты об аристократии прошлого и настоящего: чем они зарабатывают на жизнь, как проводят свою dolce vita — и такая ли она dolce на самом деле, что происходит на балах и какой отдых выбирает богема. Причуды маркизов и принцев удивят и заставят ваше воображение хорошенько поработать.
Вилла безумного принца
За высокими раскидистыми пальмами и апельсиновыми деревьями притаилось таинственное здание. Гёте называл его «сумасшедшей виллой», а Дюма говорил, что ни разу не видел более причудливой постройки. Что за тайны скрывают стены дома, и почему здесь такое количество зловещих скульптур монстров? Я открою часть прошлого виллы Палагония, а об остальном останется только догадываться.
Мечта всех детей мира
Посетить музей… игрушек! Здесь собрано более 1800 самых разных экземпляров — куклы, машинки, лошадки, железные дороги и кукольные домики. От простых, которыми играли крестьянские дети, до уникальных механических и фарфоровых для избалованных детей аристократов. Я расскажу удивительную жизненную историю коллекционера музея Пьетро Пираино, а после мы рассмотрим богатое собрание игрушек.
Организационные детали
В экскурсию не включено: — билет на виллу (€8/чел.) — билет в музей (€5/чел.)
В Багерию поедем на моём личном автомобиле.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Исторический центр Палермо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 567 туристов
Я телевизионный продюсер и уже много лет живу на Сицилии. Каждый день этот остров не перестает удивлять меня своей многогранностью! С удовольствием расскажу вам о невероятной истории Сицилии, о местной читать дальшеуменьшить
кухне и о том, где ее лучше попробовать. О красивых пляжах и живописных местечках, а также самих жителях острова — загадочных финикийцах, нормандских королях, богатых аристократах, коварных мафиози и отважных прокурорах, которые их не боятся!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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марина
Это была очень неординарная программа)) рекомендую, мозаика впечатлений от острова в целом будет дополнена ярким пятном, краешком глаза захватываешь жизнь местных итальянцев. Ксения, спасибо за компанию и ваши истории)
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