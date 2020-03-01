Ксения проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек

Поездка из Палермо в Багерию за таинственными историями и зрелищами

Ксения
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Ксения – ваш гид
Уютный край с благоухающими садами из апельсиновых деревьев и виноградников — Багерию не зря выбирала аристократия для отдыха на роскошных виллах.

Я приоткрою завесу тайны с самого загадочного поместья в городе, овеянного мистическим прошлым, и проведу к музею тысячи игрушек.

Неординарные впечатления и множество вопросов точно останутся после нашей прогулки.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек

Что вас ожидает

Пара слов о жизни высшего класса
По дороге в Багерию у нас будет час, чтобы обсудить самые любопытные и скрытые от глаз факты об аристократии прошлого и настоящего: чем они зарабатывают на жизнь, как проводят свою dolce vita — и такая ли она dolce на самом деле, что происходит на балах и какой отдых выбирает богема. Причуды маркизов и принцев удивят и заставят ваше воображение хорошенько поработать.

Вилла безумного принца
За высокими раскидистыми пальмами и апельсиновыми деревьями притаилось таинственное здание. Гёте называл его «сумасшедшей виллой», а Дюма говорил, что ни разу не видел более причудливой постройки. Что за тайны скрывают стены дома, и почему здесь такое количество зловещих скульптур монстров? Я открою часть прошлого виллы Палагония, а об остальном останется только догадываться.

Мечта всех детей мира
Посетить музей… игрушек! Здесь собрано более 1800 самых разных экземпляров — куклы, машинки, лошадки, железные дороги и кукольные домики. От простых, которыми играли крестьянские дети, до уникальных механических и фарфоровых для избалованных детей аристократов. Я расскажу удивительную жизненную историю коллекционера музея Пьетро Пираино, а после мы рассмотрим богатое собрание игрушек.

Организационные детали

  • В экскурсию не включено:
    — билет на виллу (6 евро/чел.)
    — билет в музей (5 евро/чел.)
  • В Багерию поедем на моём личном автомобиле.
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек
Сицилийские страсти: вилла «монстров» и антикварный музей игрушек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ксения
Ксения
Я телевизионный продюсер и уже много лет живу на Сицилии. Каждый день этот остров не перестает удивлять меня своей многогранностью! С удовольствием расскажу вам о невероятной истории Сицилии, о местной кухне и о том, где ее лучше попробовать. О красивых пляжах и живописных местечках, а также самих жителях острова — загадочных финикийцах, нормандских королях, богатых аристократах, коварных мафиози и отважных прокурорах, которые их не боятся!
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Ксения проводит ещё 2 экскурсии

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