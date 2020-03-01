Ксения проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Пара слов о жизни высшего класса

По дороге в Багерию у нас будет час, чтобы обсудить самые любопытные и скрытые от глаз факты об аристократии прошлого и настоящего: чем они зарабатывают на жизнь, как проводят свою dolce vita — и такая ли она dolce на самом деле, что происходит на балах и какой отдых выбирает богема. Причуды маркизов и принцев удивят и заставят ваше воображение хорошенько поработать.

Вилла безумного принца

За высокими раскидистыми пальмами и апельсиновыми деревьями притаилось таинственное здание. Гёте называл его «сумасшедшей виллой», а Дюма говорил, что ни разу не видел более причудливой постройки. Что за тайны скрывают стены дома, и почему здесь такое количество зловещих скульптур монстров? Я открою часть прошлого виллы Палагония, а об остальном останется только догадываться.

Мечта всех детей мира

Посетить музей… игрушек! Здесь собрано более 1800 самых разных экземпляров — куклы, машинки, лошадки, железные дороги и кукольные домики. От простых, которыми играли крестьянские дети, до уникальных механических и фарфоровых для избалованных детей аристократов. Я расскажу удивительную жизненную историю коллекционера музея Пьетро Пираино, а после мы рассмотрим богатое собрание игрушек.