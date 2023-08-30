Погрузитесь в атмосферу загадочной Виллы Палагония, известной своими необычными скульптурами и историей, привлекающей путешественников со всего мира
Вилла Палагония в Багерии, известная как "Вилла монстров", поражает своей экстравагантностью.
Построенная в начале XVIII века, она украшена десятками причудливых скульптур, которые до сих пор вызывают интерес у туристов. Здесь снимались сцены для фильма "Приключение" Микеланджело Антониони. Посетители могут также заглянуть в музей Ренато Гуттузо и музей игрушек. Это место оставляет неизгладимое впечатление и вдохновляет на новые открытия
Постройка виллы под руководством архитектора Томмазо Мария Наполи началась в 1715 году, продолжалась около пяти лет и задумывалась просто как загородная резиденция в стиле барокко. Возможно, внук основателя виллы отличался особой экстравагантностью — а многие и вовсе называют его психически больным — но именно он приказал украсить дворец 600 фигурами монстров и чудовищ. На сегодняшний день сохранились 64. Со стен зеркального зала к вам тянут руки странные скульптуры, а с ограды свешиваются уродцы.
Посещение виллы Палагония можно совместить с осмотром:
музея известного художника и борца за мир Ренато Гуттузо. Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, а в 1962 году был удостоен звания почетного члена Академии художеств СССР. Признан одним из крупнейших живописцев современности;
музея игрушек, где собраны экземпляры начиная с XVI века;
других вилл, которыми богата Багерия. Иногда даже пускают на виллу, где снимали «Крестного отца»!
Если вам интересны не только история и древности, но и современная жизнь Сицилии, то обязательно понравится посещение настоящего рыбного рынка. Около трех часов дня местные рыбаки возвращаются в порт и распродают свой улов прямо на причале!
Организационные детали
Наша экскурсия начнется в центре города, куда вы можете добраться на местной электричке или арендованном автомобиле
Входные билеты на виллы и в музеи не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 990 туристов
Добрый день! Меня зовут Инна, и я с 2007 лет живу на Сицилии. Буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей, культурой, легендами читать дальшеуменьшить
и воспоминаниями. Считаю, что работа гида — это призвание, и я с любовью, открытостью и ответственностью отношусь к этой профессии. Я очень рада соотечественникам, ведь нам всегда есть о чем вместе посмеяться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Станислав
Получили огромное удовольствие от поездки с Инной! Прекрасная вилла! А Инна великолепный, многознающий и нескучный рассказчик! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Вероника
Инна - замечательный, интересный и увлекательный гид, а так же симпатичный, веселый, доброжелательный и отзывчивый человек. Нас было 4 взрослых. Время проведенное с Инной и ее удивительным повествованием останется с нами навсегда, как лучшее воспоминание о Сицилии. Это замечательный, красивейший уголок со своей культурой и природой, а так же веселым и доброжелательным населением. Рекомендуем всем! Останетесь довольны!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Людмила
Прекрасно провели время в Палермо с Инной👍 Инна очень интересный рассказчик, всегда на позитиве. Особенно понравился рассказ об особенностях менталитета сицилианцев. Благодаря Инне остров открылся нам с новой стороны.
Вам был полезен этот отзыв?
E
EVGENIY
Большое спасибо Инне за очень интересную экскурсию! Не смотря на плохую погоду экскурсия прошла на одном дыхании! Очень понравилось, в том числе и детям!!! Рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Спасибо за увлекательную экскурсию, интересные легенды и красивые места 😍 было интересно и комфортно даже с маленькими детьми!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Палермо
Похожие экскурсии на «Одно из самых причудливых зданий Сицилии»