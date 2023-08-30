Вилла Палагония в Багерии, известная как "Вилла монстров", поражает своей экстравагантностью. Построенная в начале XVIII века, она украшена десятками причудливых скульптур, которые до сих пор вызывают интерес у туристов. Здесь снимались сцены для фильма "Приключение" Микеланджело Антониони. Посетители могут также заглянуть в музей Ренато Гуттузо и музей игрушек. Это место оставляет неизгладимое впечатление и вдохновляет на новые открытия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Красавица Сицилии

Постройка виллы под руководством архитектора Томмазо Мария Наполи началась в 1715 году, продолжалась около пяти лет и задумывалась просто как загородная резиденция в стиле барокко. Возможно, внук основателя виллы отличался особой экстравагантностью — а многие и вовсе называют его психически больным — но именно он приказал украсить дворец 600 фигурами монстров и чудовищ. На сегодняшний день сохранились 64. Со стен зеркального зала к вам тянут руки странные скульптуры, а с ограды свешиваются уродцы.

Посещение виллы Палагония можно совместить с осмотром:

музея известного художника и борца за мир Ренато Гуттузо. Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, а в 1962 году был удостоен звания почетного члена Академии художеств СССР. Признан одним из крупнейших живописцев современности;

музея игрушек, где собраны экземпляры начиная с XVI века;

других вилл, которыми богата Багерия. Иногда даже пускают на виллу, где снимали «Крестного отца»!

Если вам интересны не только история и древности, но и современная жизнь Сицилии, то обязательно понравится посещение настоящего рыбного рынка. Около трех часов дня местные рыбаки возвращаются в порт и распродают свой улов прямо на причале!

Организационные детали