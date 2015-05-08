Одно из самых причудливых зданий Сицилии

Путешествие к вилле Палагония, в которую были влюблены Гёте, Дюма и Антониони

5
1 отзыв
Индивидуальная
Вилла Палагония, или, как ее еще называют, «Вилла монстров» — находится в небольшом городке Багерия рядом с Палермо.

Это одно из самых причудливых зданий Сицилии, которое вызывает интерес и восторг у нескончаемого потока туристов, включая Гёте, Дюма и сюрреалистов XX века.

Микеланджело Антониони снял здесь ряд сцен для фильма «Приключение».
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
Одно из самых причудливых зданий Сицилии
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Что вас ожидает

Красавица Сицилии

Постройка виллы под руководством архитектора Томмазо Мария Наполи началась в 1715 году, продолжалась около пяти лет и задумывалась просто как загородная резиденция в стиле барокко. Возможно, внук основателя виллы отличался особой экстравагантностью — а многие и вовсе называют его психически больным — но именно он приказал украсить дворец 600 фигурами монстров и чудовищ. На сегодняшний день сохранились 64. Со стен зеркального зала к вам тянут руки странные скульптуры, а с ограды свешиваются уродцы.

Посещение виллы Палагония можно совместить с осмотром:

  • музея известного художника и борца за мир Ренато Гуттузо. Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, а в 1962 году был удостоен звания почетного члена Академии художеств СССР. Признан одним из крупнейших живописцев современности;
  • музея игрушек, где собраны экземпляры начиная с XVI века;
  • других вилл, которыми богата Багерия. Иногда даже пускают на виллу, где снимали «Крестного отца»!

Если вам интересны не только история и древности, но и современная жизнь Сицилии, то обязательно понравится посещение настоящего рыбного рынка. Около трех часов дня местные рыбаки возвращаются в порт и распродают свой улов прямо на причале!

Организационные детали

  • Наша экскурсия начнется в центре города, куда вы можете добраться на местной электричке или арендованном автомобиле. Я также могу помочь организовать трансфер: из Палермо, например, машина с водителем будет стоить 90 евро, а со мной за рулем – 40 евро.
  • Входные билеты на виллы и в музеи не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются отдельно

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
8 мая 2015
Инна - замечательный, интересный и увлекательный гид, а так же симпатичный, веселый, доброжелательный и отзывчивый человек. Нас было 4 взрослых. Время проведенное с Инной и ее удивительным повествованием останется с нами навсегда, как лучшее воспоминание о Сицилии. Это замечательный, красивейший уголок со своей культурой и природой, а так же веселым и доброжелательным населением. Рекомендуем всем! Останетесь довольны!

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