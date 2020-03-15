21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Инна - прекрасный рассказчик, отлично знает свою тему. Но экскурсия сводится к тому, что едете забирать Инну, потом с ней в Корлеоне, где смотрите одну достопримечательность - музей антимафии из четырёх залов с фото, останавливаетесь возле одного здания на выезде и возвращаетесь в Чинези, где тоже одна остановка на 5 минут: уличный вид. Собственно и все. Спасает экскурсию то, что Инна хорошо знает свою тему и может всю дорогу рассказывать историю мафии. Детям было откровенно скучно, взрослым не хватило насыщенности, локаций. Плюсы: посмотрели на нищету центральной Сицилии, вспомнили, что такое убитые дороги и оценили Родину) тема открылась новой гранью, без налёта романтики.