21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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В Вадим Прошло все изумительно!!! Гид Инна профессор своего дела!!! Грация!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сергей эту экскурсию Инны рекомендую брать обязательно. истрия мафии на сицилии имеет глубокие корни, но у многих драматических событий есть живые свидетели, ибо происходили они не так уж давно - в 1970-е, 80-е и даже 90-е годы… материал очень интересный, рассказ живой со множеством деталей, туристам точно неизвестных. а пейзажи по дороге в Corleone завораживают. великолепная экскурсия! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться из Таормины в Палермо и обратно, дала много ценных рекомендаций по местам, которые я ещё могу посетить самостоятельно, и не только в Палермо! Очень рекомендую программы с Инной +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Яна Инна очень грамотный эрудированный экскурсовод, помогла и с бытовыми вопросами, нашла трансфер на экскурсию и трансфер в Таормину. Побывали в городках Корлеоне и Чинизи, дорога конечно тяжеловатая, долгая. Экскурсия очень понравилась, узнали много о жизни Сицилии о мафии как части этой жизни Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна расскажет вам все все про данный остров. Он потрясающе интересен и красив. Я рада, что выбрала именно Инну. Она открыла нам остров с внутренней стороны Вам был полезен этот отзыв? Да Нет