21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Несмотря на все богатства и красоты Сицилии, мировую «славу» острову принесло именно звание колыбели итальянской мафии.
На этой экскурсии мы проедемся по местам, связанным с действиями знаменитых криминальных группировок 20 века, — по следам реальных людей и знаменитых киноперсонажей: от дона Вито Корлеоне до борцов с мафией Пеппино Импастато и Паоло Борселлино.
На этой экскурсии мы проедемся по местам, связанным с действиями знаменитых криминальных группировок 20 века, — по следам реальных людей и знаменитых киноперсонажей: от дона Вито Корлеоне до борцов с мафией Пеппино Импастато и Паоло Борселлино.
Описание экскурсии
- Корлеоне. С легкой руки режиссера Фрэнсисa Фордa Копполы и писателя Марио Пьюзо, создавшего роман, по которому снят легендарный «Крестный отец», небольшой сицилийский городок Корлеоне прославился на весь мир. Но центром мирового мафиозного концерна Корлеоне являлся и на самом деле! 11 апреля 2006 года здесь был схвачен Бернардо Провенцано, считавшийся «боссом боссов» всей сицилийской мафии. К этому времени он уже более сорока лет находился в бегах, и у итальянской полиции имелось лишь одно его фото 1959 года. Итальянские власти объявили 11 апреля «днём освобождения», и одна из городских улиц даже носит название в эту честь. Сейчас в Корлеоне о кровавом прошлом напоминает только Музей мафии. Город расположен в 30 км. от Палермо и его население — всего 12 тысяч человек.
- Чинизи. Еще один небольшой сицилийский городок, не менее тесно связанный с историей мафии. Здесь проходили съемки фильмов о мафии, основанных на реальных событиях: «Самая красивая жена» Дамиано Дамиани, где в 1970 году исполнила свою первую роль Орнелла Мути, и «Сто шагов» Марко Туллио Джордана об истории Пеппино Импастато. Импастато — народный герой и знаменитый борец с мафией. В Чинизи он родился и трагически погиб, когда ему было всего 30 лет. Импастато был крестником дона Тано (Гаэтано Бадаламенти), «крестного отца» Чинизи, а потом и всей Сицилии. Вы узнаете историю жизни борца и сможете посетить его дом-музей.
- Автострада между Мадзара-дель-Валло и Палермо. Место гибели Паоло Борселлино, также прославившегося своей борьбой с мафией. В 1992 году, через два месяца после убийства его друга и коллеги Джованни Фальконе, Борселлино погиб во время взрыва бомбы.
Организационные детали
- Для проведения экскурсии необходимо наличие автомобиля (вашего или арендованного). Встретиться мы можем в городе, где вы остановились на Сицилии, либо на пути из вашего города в Корлеоне. При аренде авто обязательно берите полную страховку.
- Входной билет в Музей мафии (15 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно. Посещение музея по желанию. С октября по май Музей мафии закрыт.
- Музей антимафии в Корлеоне возможно заменить на посещение интерактивного Музея мафии в городе Салеми.
- По желанию в городе Корлеоне возможна дегустация традиционных сицилийских сладостей и сыров.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Палермо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 995 туристов
Добрый день! Меня зовут Инна, и я с 2007 лет живу на Сицилии. Буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей, культурой, легендами
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 15 июн 2026
Прошло все изумительно!!! Гид Инна профессор своего дела!!! Грация!!!
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эту экскурсию Инны рекомендую брать обязательно. истрия мафии на сицилии имеет глубокие корни, но у многих драматических событий есть живые свидетели, ибо происходили они не так уж давно - в 1970-е, 80-е и даже 90-е годы… материал очень интересный, рассказ живой со множеством деталей, туристам точно неизвестных. а пейзажи по дороге в Corleone завораживают. великолепная экскурсия!
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Е
Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться из Таормины в Палермо и обратно, дала много ценных рекомендаций по местам, которые я ещё могу посетить самостоятельно, и не только в Палермо! Очень рекомендую программы с Инной
+1
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Инна очень грамотный эрудированный экскурсовод, помогла и с бытовыми вопросами, нашла трансфер на экскурсию и трансфер в Таормину. Побывали в городках Корлеоне и Чинизи, дорога конечно тяжеловатая, долгая. Экскурсия очень понравилась, узнали много о жизни Сицилии о мафии как части этой жизни
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Благодарим Инну за экскурсию, Инна влюблена в Сицилию и вы обязательно полюбите тоже. Потому что Инна расскажет вам все все про данный остров. Он потрясающе интересен и красив. Я рада, что выбрала именно Инну. Она открыла нам остров с внутренней стороны
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С
Прекрасная экскурсия с гидом Инной. Все было замечательно, интересно, вкусно и познавательно. Обязательно приедем еще и пойдем на экскурсию! Спасибо огромное
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