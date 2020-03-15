21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Посетить легендарные места криминальной деятельности знаменитых группировок из жизни и кино

Инна
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Несмотря на все богатства и красоты Сицилии, мировую «славу» острову принесло именно звание колыбели итальянской мафии.

На этой экскурсии мы проедемся по местам, связанным с действиями знаменитых криминальных группировок 20 века, — по следам реальных людей и знаменитых киноперсонажей: от дона Вито Корлеоне до борцов с мафией Пеппино Импастато и Паоло Борселлино.
176 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи

Программа

  • Корлеоне. С легкой руки режиссера Фрэнсисa Фордa Копполы и писателя Марио Пьюзо, создавшего роман, по которому снят легендарный «Крестный отец», небольшой сицилийский городок Корлеоне прославился на весь мир. Но центром мирового мафиозного концерна Корлеоне являлся и на самом деле! 11 апреля 2006 года здесь был схвачен Бернардо Провенцано, считавшийся «боссом боссов» всей сицилийской мафии. К этому времени он уже более сорока лет находился в бегах, и у итальянской полиции имелось лишь одно его фото 1959 года. Итальянские власти объявили 11 апреля «днём освобождения», и одна из городских улиц даже носит название в эту честь. Сейчас в Корлеоне о кровавом прошлом напоминает только Музей мафии. Город расположен в 30 км от Палермо и его население — всего 12 тысяч человек.
  • Чинизи. Еще один небольшой сицилийский городок, не менее тесно связанный с историей мафии. Здесь проходили съемки фильмов о мафии, основанных на реальных событиях: «Самая красивая жена» Дамиано Дамиани, где в 1970 году исполнила свою первую роль Орнелла Мути, и «Сто шагов» Марко Туллио Джордана об истории Пеппино Импастато. Импастато — народный герой и знаменитый борец с мафией. В Чинизи он родился и трагически погиб, когда ему было всего 30 лет. Импастато был крестником дона Тано (Гаэтано Бадаламенти), «крестного отца» Чинизи, а потом и всей Сицилии. Вы узнаете историю жизни борца и сможете посетить его дом-музей.
  • Автострада между Мадзара-дель-Валло и Палермо. Место гибели Паоло Борселлино, также прославившегося своей борьбой с мафией. В 1992 году, через два месяца после убийства его друга и коллеги Джованни Фальконе, Борселлино погиб во время взрыва бомбы.

Организационные детали

  • Для проведения экскурсии необходимо наличие вашего (или арендованного) автомобиля. Встретиться мы можем в городе, где вы остановились на Сицилии, либо на пути из вашего города в Корлеоне. При аренде авто обязательно берите полную страховку.
  • Входной билет в Музей мафии (15 евро) не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно. Посещение музея не является обязательной частью экскурсии.
  • С октября по май Музей мафии закрыт.
  • Музей антимафии в Корлеоне возможно заменить на посещение интерактивного Музея мафии в городе Салеми.
  • По желанию в городе Корлеоне возможна дегустация традиционных сицилийских сладостей и сыров.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Инна
Инна
Добрый день! Меня зовут Инна, и я более 17 лет живу на Сицилии. Я буду рада показать вам этот удивительный остров таким, какой он есть — с его историей,культурой, легендами и воспоминаниями. Считаю, что работа гида — это призвание, и я с любовью, открытостью и ответственностью отношусь к этой профессии. Я очень рада соотечественникам, ведь нам всегда есть о чем вместе посмеяться ;)
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

15 марта 2020
Весьма познавательная и интересная экскурсия, во многом изменившая наше первоначальное впечатление о Сицилии
14 сентября 2019
Инна - прекрасный рассказчик, отлично знает свою тему. Но экскурсия сводится к тому, что едете забирать Инну, потом с ней в Корлеоне, где смотрите одну достопримечательность - музей антимафии из четырёх залов с фото, останавливаетесь возле одного здания на выезде и возвращаетесь в Чинези, где тоже одна остановка на 5 минут: уличный вид. Собственно и все. Спасает экскурсию то, что Инна хорошо знает свою тему и может всю дорогу рассказывать историю мафии. Детям было откровенно скучно, взрослым не хватило насыщенности, локаций. Плюсы: посмотрели на нищету центральной Сицилии, вспомнили, что такое убитые дороги и оценили Родину) тема открылась новой гранью, без налёта романтики.
4 сентября 2019
Экскурсия была очень интересная, узнали много нового по этой теме, экскурсовод Инна увлекательно рассказывала историю мафии по дороге в автомобиле , затем в музее антимафии в городе Корлеоне нас сопровождал очень хороший гид Давиде, поразило количество дел макси процесса над членами мафиозных групп. Поразили и шокировали фотографии с мест преступлений. Экскурсия помогла понять истинную суть сицилийской мафии. Спасибо большое Инне , кроме мафии мы также познакомились с некоторыми сицилийскими традициями, так отличающимися от наших !
24 августа 2019
Спасибо огромное Инне за эту замечательную экскурсию! Мы узнали много интересного и нового - не только о мафии, но и об обычаях и традициях сицилийцев! Очень рекомендуем данную экскурсию и прекрасного экскурсовода!!!
17 августа 2019
Это было безумно интересно!!! Спасибо Инне огромное! Узнали о Сицилии изнутри. Об этом не прочтёшь в интернете. Вся наша семья советует экскурсию у Инны.
13 августа 2019
Были на экскурсии с 2 детьми подростками, Инна прекрасно рассказывает, очень много знает по теме и вообще про Сицилию. Мы просто поменяли свой взгляд на многие вещи. Я бы посоветовала эту экскурсию своим друзьям, однозначно.
11 июля 2019
Хорошая и познавательная экскурсия. Немного утомила дорога. Но Сицилия лично у меня ассоциируется с мафией и я не могла пропустить такую информацию. Огромное спасибо гиду Инне. Она не только увлекательно рассказала про мафию, но и много другой интересной информации про Сицилию в целом.
5 июля 2019
Хотим поблагодарить за экскурсию, все было прекрасно. К сожалению были ограничены во времени, в обратном случаи слушали бы Инну очень долго :)
25 июня 2019
Прекрасный гид! По нашему пожеланию немного скорректировали маршрут.
Елена
5 мая 2019
Брали индивидуальную экскурсию для пары. Время пролетело незаметно! Инна знает все о сицилийской мафии! Невероятно интересно, вдохновляюще и впечатляюще. Приятная девушка, интересный рассказчик, особенно для любопытного туриста. Пазл сложился на отлично! Ещё и посоветовала нам приятное место для ужина и место проживания. Рекомендуем Инну в качестве гида однозначно! Спасибо вам :)
Ещё 11 отзывов

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